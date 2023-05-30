Все дело в стиле и интенсивности.

Вратарь «Рексхэма» Бен Фостер недавно смело заявил, что любой топ-вратарь АПЛ испытал бы большие трудности в Национальной лиге Англии (Д5).

Во время подкаста The Fellas экс-игрок «Юнайтед» объяснил почему он так сказал. Вышло довольно понятно и объективно.

«Послушайте, я искренне в это верю. Не шучу. Думаю, что если собрать всех 20 вратарей АПЛ и отправить их на уикенд в Национальную лигу, заставить там играть, им будет очень сложно. Я вам обещаю, очень сложно.

Футбол там очень физический. Честно говоря, слишком физический. Каждая команда...если они получают штрафной удар со средней линии, они говорят: «Мы его положим над вратарем». Каждая команда использует длинные забросы. Да, именно эти вонючие длинные забросы. Вспомните Рори Делапа.

Каждый угловой − подача прямо в тебя. А еще перед тобой стоит парень ростом в два метра и говорит: всего наилучшего. Они [вратари АПЛ], конечно, делали бы сейвы, но были бы голы, пропущенные после угловых, аутов».

В последнее время Бен Фостер в принципе говорит много откровенных вещей. В другом подкасте он признался, что на первой тренировке «Рексхэма» произвел не самое лучшее впечатление. Марк Ховард, другой вратарь валлийского клуба, назвал ее «немного ржавой», а форвард Олли Палмер пошел еще дальше.

«Скажу вам правду: мяч прилетел к нему, а он просто вынес его за пределы поля. Никакого давления не было. И я такой: ну что за парень», − сказал Палмер в гостях у подкаста Фостера.

«Мяч прилетел к нему, и все сказали: «О да, Фозз − класс. Сборная, «Уотфорд», «Юнайтед». И ведь мы говорим о моменте, который могла бы отбить даже моя дочь. И вот мяч возвращается к нему, и он пробивает его куда-то за холм».

Едва сдерживая смех, Фостер подтвердил: «Да, все ровно так и было».