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Это лучший подкат для тех, кто понимает в футболе: все благодаря «Арсеналу», проигравшему АПЛ 😅😅😅

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Ролик завирусился сначала в Англии, а теперь по всему миру.

Чемпионат Англии завершился драматично - «Арсенал», который почти весь сезон провел на вершине турнирной таблицы, в итоге уступил первое место «Манчестер Сити», закончив чемпионат вторым.

Такой провал лондонцев породил множество шуток и мемов, но в сети завирусился один ролик, ставший абсолютным хитом.

Девушка спрашивает у явно не слишком трезвого молодого человека, какой его лучший подкат, на что он выдает абсолютную бомбу:

«Называй меня «Арсенал» - я начинаю сверху и заканчиваю вторым».

6 комментариев

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Жечка Дырова
Без шуток, это гениально 🤣
+27
0
+27
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ottomann
Даже фанатам Арсенала шутка зайдёт ))))
+11
0
+11
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Kanonir152
Еще одна вещь, которая роднит меня с Арсеналом коомоооаааан
+3
-1
+2
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batterbin
Так это же комплимент!))) Арсенал доказал, что не скорострел!
+2
0
+2
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Алексей Дольский
Чувак обязан по иметь всех фанаток арсенала)))
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Куруш
Ответ Алексей Дольский
Чувак обязан по иметь всех фанаток арсенала)))
Так он вроде именно это и сделал?
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