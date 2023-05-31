Ролик завирусился сначала в Англии, а теперь по всему миру.

Чемпионат Англии завершился драматично - «Арсенал», который почти весь сезон провел на вершине турнирной таблицы, в итоге уступил первое место «Манчестер Сити», закончив чемпионат вторым.

Такой провал лондонцев породил множество шуток и мемов, но в сети завирусился один ролик, ставший абсолютным хитом.

Девушка спрашивает у явно не слишком трезвого молодого человека, какой его лучший подкат, на что он выдает абсолютную бомбу:

«Называй меня «Арсенал» - я начинаю сверху и заканчиваю вторым».