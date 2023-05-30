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😦 «Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна в «МЮ». Леви готов рискнуть потерять англичанина бесплатно в следующем сезоне

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Извини, тен Хаг.

По информации Mirror, «Тоттенхэм» категорически против продажи Харри Кейна будущим летом.

Шпоры не собираются вести переговоры с «Манчестер Юнайтед», касательно продажи нападающего.

Председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов рискнуть потерять нападающего сборной Англии на правах свободного агента, если он решит не продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Сам футболист планирует разобраться со своим будущим этим летом, чтобы спокойно готовиться к Евро-2024.

3 комментария

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AJIewka Enjoy!
так не доставайся же ты никому))))
+2
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+2
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Astella Guccio
Йес!
0
0
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stanvixx
Гадит карьеру футболисту, паразит
Этот год Харри просто снова вычеркнет из своей карьеры, а там уже и четвёртый десяток, печально
0
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