😦 «Тоттенхэм» не продаст Харри Кейна в «МЮ». Леви готов рискнуть потерять англичанина бесплатно в следующем сезоне
Извини, тен Хаг.
По информации Mirror, «Тоттенхэм» категорически против продажи Харри Кейна будущим летом.
Шпоры не собираются вести переговоры с «Манчестер Юнайтед», касательно продажи нападающего.
Председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов рискнуть потерять нападающего сборной Англии на правах свободного агента, если он решит не продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона.
Сам футболист планирует разобраться со своим будущим этим летом, чтобы спокойно готовиться к Евро-2024.
Этот год Харри просто снова вычеркнет из своей карьеры, а там уже и четвёртый десяток, печально