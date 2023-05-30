Извини, тен Хаг.

По информации Mirror, «Тоттенхэм» категорически против продажи Харри Кейна будущим летом.

Шпоры не собираются вести переговоры с «Манчестер Юнайтед», касательно продажи нападающего.

Председатель «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов рискнуть потерять нападающего сборной Англии на правах свободного агента, если он решит не продлевать контракт, истекающий в конце следующего сезона.

Сам футболист планирует разобраться со своим будущим этим летом, чтобы спокойно готовиться к Евро-2024.