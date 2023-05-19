Большой путь проделан.

Тогда в 2016 Пеп не смог вместе с «Баварией» пройти «Атлетико» и вылетел на стадии полуфинала. Альварес же играл юношескую команду «Ливера» и иногда появлялся в школе, где даже сидя партой наблюдал за работой Пепа

Обратите внимание на дату – именно 3 мая 2016 года «Бавария» проиграла «Атлетико» в полуфинале ЛЧ!

Спустя 7 лет «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме дубль сделал хавбек «горожан» Бернарду Силва, на 76-й минуте забил защитник Мануэль Аканджи, а на 91-й именно Хулиан Альварес установил окончательный счет.