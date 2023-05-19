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Красивая история Хулиана Альвареса: 7 лет назад смотрел матчи Пепа, сидя за школьной партой, а теперь вышел с ним в финал ЛЧ😍😍😍

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Большой путь проделан.

Тогда в 2016 Пеп не смог вместе с «Баварией» пройти «Атлетико» и вылетел на стадии полуфинала. Альварес же играл юношескую команду «Ливера» и иногда появлялся в школе, где даже сидя партой наблюдал за работой Пепа

Обратите внимание на дату – именно 3 мая 2016 года «Бавария» проиграла «Атлетико» в полуфинале ЛЧ!

Спустя 7 лет «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В первом тайме дубль сделал хавбек «горожан» Бернарду Силва, на 76-й минуте забил защитник Мануэль Аканджи, а на 91-й именно Хулиан Альварес установил окончательный счет.

 

6 комментариев

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LosMejores
У Альвареса вообще все складывается бомбезно.И тут дело не просто в удаче.Парень реально пашет.Удачи в карьере.
+21
0
+21
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Wex815
Хорошо, что Месси назвали Лионелем, а не Хулианом) А то сейчас бы в Аргентине кучу детей называли бы Хулианами и я бы постоянно ржал бы с этого лет через 25 на ЧМ-2050 глядя состав аргентинцев)))
+4
0
+4
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Goozla
Ответ Сергей
Альваресу не повезло оказаться в одной команде с Крейзи Фрогом , который забивает пачками во всех турнирах,в этом Сити даже Уэйн Руни бы не проходил бы в состав .
почему, прошёл бы...опорным или центральным защитником.
+4
0
+4
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Сергей
Альваресу не повезло оказаться в одной команде с Крейзи Фрогом , который забивает пачками во всех турнирах,в этом Сити даже Уэйн Руни бы не проходил бы в состав .
+2
0
+2
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Кайрат Кырбасов
"Альварес же играл юношескую команду «Ливера»".
Предлог пропущен или автор хотел высказать другую мысль?😆😆😆
0
0
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Jlaw
Ответ Сергей
Альваресу не повезло оказаться в одной команде с Крейзи Фрогом , который забивает пачками во всех турнирах,в этом Сити даже Уэйн Руни бы не проходил бы в состав .
Руни то как раз бы проходил, Пеп иногда пробует Уокера в роли венгера, у них с Руни примерно одинаковая комплекция
0
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