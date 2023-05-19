9 комментариев

Все из-за особенностей произношения.

Феликс перешел в мадридский «Атлетико» за 126 млн евро летом 2019 года. Прошлой зимой «Челси» арендовал его до конца сезона за 11 млн евро, а также взял на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

В «Челси» вингер забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах, чем явно не оправдал ожидания руководства «синих».

За пределами поля у португальца тоже сложности – накануне игроки «Челси» записывали рекламный ролик для канадского разработчика самого популярного футбольного симулятора, но для Жоау главный слоган игры оказался не по силам😂😂😂