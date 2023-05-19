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У Жоау Феликса в Лондоне пока не клеится: на этот раз довел до слез одноклубников и почти сорвал запись рекламного ролика😂😂😂

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Все из-за особенностей произношения.

Феликс перешел в мадридский «Атлетико» за 126 млн евро летом 2019 года. Прошлой зимой «Челси» арендовал его до конца сезона за 11 млн евро, а также взял на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

В «Челси» вингер забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах, чем явно не оправдал ожидания руководства «синих».

За пределами поля у португальца тоже сложности – накануне игроки «Челси» записывали рекламный ролик для канадского разработчика самого популярного футбольного симулятора, но для Жоау главный слоган игры оказался не по силам😂😂😂

(Видео смотреть обязательно со звуком)

9 комментариев

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maxwad27
Наследник Ивановича.))
+15
0
+15
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Kalahun
Ответ maxwad27
Наследник Ивановича.))
please support human appeal dot org dot uk
+7
0
+7
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Dauren Ussenov
Армандо на ногах и в форме. Радует.
+4
0
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inf
Хи-хэй спортс! :D
+2
0
+2
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AurelioDeLaurentis
талантливый но тупой футболист
+1
-1
0
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Alex1917
HE HEY SHPORTSH
0
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Норайр
Вспомнил смех Азара 😂🤣
0
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Ноно Гомес
Напоминает Лукаку, тоже купили за 100млн, отдали в аренду также...
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lizarazu
Ответ maxwad27
Наследник Ивановича.))
Тогда Азар угарал больше всего, ахаха: https://youtu.be/6CowYNYiHUU
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