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Стало известно имя фаната «Вест Хэма», который спас семьи игроков от нападения ультрас АЗ: он в одиночку «ушатал» целую толпу голландцев👊🏻👊🏻👊🏻

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Глыба, а не мужик.

«Кноллси» (Knollsy) - известный в Лондоне фанат «молотобойцев» - но теперь он стал известен всему миру. После финального свистка, ознаменовавшего поражение АЗ и выход «Вест Хэма» в финал Лиги Конференций толпа ультрас хозяев направилась устроить расправу над болельщиками англичан.

И не куда-нибудь, а к местам, где располагались семьи игроков «Вест Хэма». Вот только план не предполагал наличия там «Кноллси» - сразу вспоминается Ходор из «Игры престолов».

«Ты не пройдешь!»

Вот он - герой, которому вся команда теперь должна не одно пиво.

24 комментария

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pumpking
он ждал этого момента многие годы
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duran mars
Не из проста Хулиганов зеленой улице сняли именно про молотобойцев! Мужик красавец!
+43
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Чёрный тюльпан
Нормально там стюарды в кучку собрались и стоят в позе наблюдения за происходящими событиями. Позорище просто!
+32
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Dr.Gebbelsss
Хорош!!!
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Sergey Pgkgyexcht
Это все потому что у АЗ fan айди нет
+10
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kolito
Ответ Чёрный тюльпан
Нормально там стюарды в кучку собрались и стоят в позе наблюдения за происходящими событиями. Позорище просто!
Стюарды ещё мешали попыткам игроков Вест Хэма вмешаться и защитить свои семьи.
Хотелось бы чтобы УЕФА взъ*бал хорошенько АЗ за такую организацию матча, конечно.
+8
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Julius Nwosu
А где доблестная полиция? Хулиганье там довольно длительное время тусовалось. А если бы они были более решительными?
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Сергей Ямковой
Hold The Door! Hold The Door! Hold The Door!
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Ден Ден
Ради таких фанатов игроки должны на поле выкладываться по полной!)
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Mitya78
Только всё же наверное Ноллси
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MyGerodot
Этот геройский мужик ещё и тактически грамотен - занял отличную позицию и молотил сверху вниз не только пудовыми кулачищами, но и ногами). Хулиганьё отлетало знатно. А кулачища у него - с мозолями, блеск, уважительные! Ушатал так ушатал).
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garap83@ukr.net
Красавчик!!!Против толпы молокососов выстоял
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Kolsky Nickel
Второй, который ногами махал, чуть не сожрал одного, еле отбили свои))
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Maksim1302
Дикие люди
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A to the K
Ещь фааааакин ещь (с)
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Илья Швот
Так это че получается, мужики, он на их поле их отметелил? На выезде? А дома, что бы он мог с ними сделать, при поддержке болельщиков? 😀
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ДнепрЧемпион1983
Был я на Фейеноорде. Там конечно полный фанатский беспредел в Голландии и полная импотенция властей. Поле сеткой полностью окружают от фанатов и боятся усмирить маленькие группы буйных. Демократия блин:)
+5
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amra73
Ответ MyGerodot
Этот геройский мужик ещё и тактически грамотен - занял отличную позицию и молотил сверху вниз не только пудовыми кулачищами, но и ногами). Хулиганьё отлетало знатно. А кулачища у него - с мозолями, блеск, уважительные! Ушатал так ушатал).
Школа хорошая, чувствуется 😉
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amra73
Дичь просто. Стюарды для массовки приставлены, а всю трибуну защищает один Мужик и пара ребят попроще. За такое ВХЮ ему пожизненный абонемент и выезды за счет клуба должен оплатить
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amra73
И главное, работает реально как маятник - правой, левой, правой, левой. Ну и иногда с ноги😁💪
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QUIKSILVER
Ответ duran mars
Не из проста Хулиганов зеленой улице сняли именно про молотобойцев! Мужик красавец!
Не из проста?
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duran mars
Ответ Мечтатель из офиса
Видимо, из сложна...
планктон, все отчеты сделал?
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Анастасия Прудникова
Ответ Maksim1302
Дикие люди
😟
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