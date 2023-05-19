24 комментария

Глыба, а не мужик.

«Кноллси» (Knollsy) - известный в Лондоне фанат «молотобойцев» - но теперь он стал известен всему миру. После финального свистка, ознаменовавшего поражение АЗ и выход «Вест Хэма» в финал Лиги Конференций толпа ультрас хозяев направилась устроить расправу над болельщиками англичан.

И не куда-нибудь, а к местам, где располагались семьи игроков «Вест Хэма». Вот только план не предполагал наличия там «Кноллси» - сразу вспоминается Ходор из «Игры престолов».

«Ты не пройдешь!»

Вот он - герой, которому вся команда теперь должна не одно пиво.