Когда все средства хороши.

Этим летом перед «Наполи» встанет сложнейшая задача — удержать звезду команды Виктора Осимхена.

24-летний нападающий продемонстрировал сенсационные результаты в этом сезоне, забив 23 гола всего в 29 матчах Серии А, что помогло «Наполи» стать чемпионом впервые за 33 года. Естественно, что после такого успеха он попал в поле зрения нескольких топ-клубов.

«Бавария», «ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в подписании нигерийца этим летом, но пока лидером в этой гонке выглядит «Манчестер Юнайтед», который страстно хочет подписать высококлассного нападающего после ухода Криштиану Роналду.

Вместо того, чтобы подписать постоянного игрока на замену в январе, «Юнайтед» решил взять в аренду Ваута Вегорста, который забил всего 2 гола с января, поэтому теперь манкунианцы намерены сделать беспроигрышную ставку. Главными целями «красных дьяволов» на это лето являются только элитные форварды: Харри Кейн и Виктор Осимхен.

И это не первый случай, когда английский клуб хочет подписать звездного нападающего.

В 2020 году «Ливерпуль» хотел оформить трансфер Виктора из «Лилля», прежде чем он перешел в «Наполи» за рекордные для клуба 70 миллионов евро. И теперь мы знаем, что помешало Юргену Клоппу получить такой бриллиант себе в команду.

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли решил поступить очень просто — он запер Осимхена в отеле, чтобы убедить его отказаться от перехода на «Энфилд».

Джандоменико Кости, работавший с Джунтоли в «Наполи», рассказал об этом итальянскому изданию Tuttosport:

«Подписание Осимхена — самый большой шедевр Джунтоли. Он [Осимхен] был заперт в отеле на три дня. Джунтоли знал, что «Ливерпуль» заинтересован, и Юрген Клопп сделал свой ход, но Криcтиану разговаривал с Осимхеном в отеле в течение трех дней, пока не убедил его принять предложение «Наполи».

Он был полон энергии. Джунтоли — режиссер, который звонит вам по 100 раз в день. Он очень хорошо знал Виктора, он даже следил за ним в «Шарлеруа».

Этим летом, вероятно, трехдневного заключения будет недостаточно, чтобы уговорить Осимхена остаться в «Наполи», но клуб не планирует сдаваться..