А кто же самый экономный?

Несмотря на то, что все футбольные матчи номинально длятся 90 минут, на деле так не бывает никогда. Задержки и паузы гарантированно встречаются в каждой встрече, а мяч не может быть в игре в течение всех полутора часов — и это нормально. Все эти вещи являются и всегда являлись частью игры.

Однако существует тревожащая тенденция: количество времени, потерянного из-за этих задержек, увеличивается.

Opta провела большое исследование, в ходе которого выяснила, сколько именно секунд потратила впустую каждая команда АПЛ.

Среднее время игры с мячом в Премьер-лиге в этом сезоне составляет 54 минуты 46 секунд. Это самый низкий показатель за все время, что собирается эта статистика, — 11 сезонов. Это на 22 секунды меньше, чем в прошлом сезоне, и на 1 минуту и 57 секунд меньше, чем пиковый результат 56:43 в сезоне 2013-14.

Но что забирает столько времени от матча?

Во-первых, остановки для работы VAR. В среднем на анализ эпизода у видеоассистента уходит около 73 секунд. Во-вторых, замены — особенно когда теперь их можно сделать пять — тоже не помогают ускорить игру.

И даже такая простая вещь, как возвращение мяча в игру, может занять очень много времени. Все причины задержек и сколько секунд в среднем они отнимают собраны в этой таблице:

В приведенном ниже графике можно оценить, насколько сильно клубы АПЛ затягивают игру перед возобновлением матча. В подсчете учитывалось время, пока мяч находится вне игры, его вбрасывание, а также угловые, штрафные, удары от ворот, первый удар, пенальти и многие другие факторы.

«Ливерпуль» стал командой, которая с отрывом меньше всех тратит время впустую и максимально быстро возвращает мяч в игру (23.6 секунд). «Брентфорд» же, напротив, больше всех склонен подождать несколько лишних мгновений (31.4).