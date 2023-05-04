29 комментариев

Эдегор и Сака скакнули в цене на 80 млн евро. Фоден – прямо за Холандом. Изучаем топ-50 самых дорогих футболистов АПЛ
Ни для кого не секрет, что АПЛ – богатейшая футбольная лига. Клубы подписывают игроков за большие суммы, а затем эти же игроки растут в среде таких же дорогостоящих. В последние сезоны английские клубы уводят все больше звезд из других чемпионатов, поэтому сезон-2022/23 выглядит от части сказочным: только взгляните на ценники 10 лучших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt.
Стоит отметить скачок лидеров «Арсенала». Перед началом этого сезона Сака стоил 65 млн евро, Эдегор – 45.
В топ-20 все максимально плотно: разница между 11-м и 20-м местами – 10 млн евро.
Между 21 и 30 местами – сразу 6 игроков «Челси».
Чуть дешевле – и больше талантов из середняков. И закономерное увеличение среднего возраста.
А игроков какого клуба больше?
«Ливерпуль»: 9 футболистов;
«Сити»: 8;
«Челси»: 8;
«Арсенал»: 7;
«Юнайтед»: 6;
«Тоттенхэм»: 6;
«Ньюкасл»: 2;
«Вест Хэм»: 1;
«Брайтон»: 1;
«Брентфорд»: 1;
«Лестер»: 1.
Чистейшая наркомания.
Если бы Мудрик был только пиар, то за него бы не предлагали по 60 лямов четыре клуба. Или ты и правда думаешь, что руководство в Арсенале на столько тупое, что накупает любых игроков, лишь бы по дороже? Прикинь, они вторые в АПЛ без шансов опуститься ниже. Так что если они были согласны купить за 80, то значит он стоит этих денег. Более того, по твоим словам тогда следует, что в Челси все игроки дно, никто и пенса не стоит. Ведь Мудрик с переменным успехом гуляет между 1 и 3 местом как самый результативный игрок Челси. То есть в Челси все игроки распиаренное дно, если верить тебе. Это не игроки такие, это клуб такой.