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Эдегор и Сака скакнули в цене на 80 млн евро. Фоден – прямо за Холандом. Изучаем топ-50 самых дорогих футболистов АПЛ

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Футбол Футбол

Ни для кого не секрет, что АПЛ – богатейшая футбольная лига. Клубы подписывают игроков за большие суммы, а затем эти же игроки растут в среде таких же дорогостоящих. В последние сезоны английские клубы уводят все больше звезд из других чемпионатов, поэтому сезон-2022/23 выглядит от части сказочным: только взгляните на ценники 10 лучших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt.

Стоит отметить скачок лидеров «Арсенала». Перед началом этого сезона Сака стоил 65 млн евро, Эдегор – 45.

В топ-20 все максимально плотно: разница между 11-м и 20-м местами – 10 млн евро.

Между 21 и 30 местами – сразу 6 игроков «Челси».

Чуть дешевле – и больше талантов из середняков. И закономерное увеличение среднего возраста.

А игроков какого клуба больше?

«Ливерпуль»: 9 футболистов;

«Сити»: 8;

«Челси»: 8;

«Арсенал»: 7;

«Юнайтед»: 6;

«Тоттенхэм»: 6;

«Ньюкасл»: 2;

«Вест Хэм»: 1;

«Брайтон»: 1;

«Брентфорд»: 1;

«Лестер»: 1.

29 комментариев

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Гоша Адамов
Ответ Grime Font
Филя 110, а Сон 60. У обоих 15 очков по г+п. Чистейшая наркомания.
Фодену 22, Сону 30
+38
-1
+37
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DanielCarvalho
Если бы Де Брюйне было лет 25, стоил бы на уровне Холланда
+16
0
+16
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Даниил Блуман
Ответ xoms
Очень бредовый рейтинг, как может быть Сон ниже Мудрика, да ещё и на столько, и не нужно про возраст, один играет на уровне, другой пиар не более
У Сона возраст. Но как Хавертц стоит по одной цене с Мудриком не понимаю.
+16
0
+16
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stanvixx
Ответ Ronaldo de Assis Moreira
Роналду дешевле Мудрика
Пенсионер Роналду даром никому в Европе не нужен. Без обид, просто реальный факт.
+8
0
+8
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Jaxongir Shodiev
Антони и Мартинелли в одинаковую цену чистейший абсурд конечно
+9
-4
+5
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xoms
Очень бредовый рейтинг, как может быть Сон ниже Мудрика, да ещё и на столько, и не нужно про возраст, один играет на уровне, другой пиар не более
+11
-6
+5
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Полуэктов Пётр
Ответ xoms
Очень бредовый рейтинг, как может быть Сон ниже Мудрика, да ещё и на столько, и не нужно про возраст, один играет на уровне, другой пиар не более
как это "не нужно про возраст" - если это основной параметр из которого вытекает цена?
+3
0
+3
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Jaxongir Shodiev
Ответ Grime Font
Филя 110, а Сон 60. У обоих 15 очков по г+п. Чистейшая наркомания.
Там еще возраст большое значение имеет
+4
-2
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romaroman26
Фофана дороже Лисандро Мартинеса....это даже не смешно
+3
-2
+1
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Grime Font
Филя 110, а Сон 60. У обоих 15 очков по г+п.
Чистейшая наркомания.
+8
-7
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Bogdashka Pofigist
Как же переоценен фоден...
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WingerV
Странный заголовок. «Эдегор и Сака скакнули на 80 млн» по этой фразе можно понять, сто прибавили в цене +80 млн, но Эдегор сейчас стоит 80, а стоил 45, то есть скакнул только на 35 млн.
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Александр Лукашенко
Почему Луис Диас стоит дороже чем Слах?
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Wex815
Один вратарь в топ-50...
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Jaxongir Shodiev
Антони и Мартинелли в одинаковую цену чистейший абсурд конечно
там зачастую сумма трансфера влияет на ценник.
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Софья Хороброва
Ответ Jaxongir Shodiev
Антони и Мартинелли в одинаковую цену чистейший абсурд конечно
тут условно деньги написаны. понятное дело, что холланда за 170млн никто не продаст, как и за сотку фодена или сака.
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Кожоев Даниель
Я одного не пойму как так ?? Хулиан Альварес ЧЕМПИОН МИРА стоит дешевле чем всякое бревно забившие по 5 мячей за сезон??? Ведь он забил за Сити 17 голов и отдал 7 голевых.
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DolJun
хотел бы глянуть на того, кто за бруска фодена столько отвалит)
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Alon Raven
Ответ xoms
Очень бредовый рейтинг, как может быть Сон ниже Мудрика, да ещё и на столько, и не нужно про возраст, один играет на уровне, другой пиар не более
Молодые всегда стоят дороже минимум вдвое при равных навыках. Клуб не покупает машину, он покупает человека на несколько лет вперёд. Естественно что после 27 лет игрок будет дешевле стоить, ведь у него в два-три раза ниже шанс отыграть весь контракт (обычно 4-5 лет) на том же уровне.

Если бы Мудрик был только пиар, то за него бы не предлагали по 60 лямов четыре клуба. Или ты и правда думаешь, что руководство в Арсенале на столько тупое, что накупает любых игроков, лишь бы по дороже? Прикинь, они вторые в АПЛ без шансов опуститься ниже. Так что если они были согласны купить за 80, то значит он стоит этих денег. Более того, по твоим словам тогда следует, что в Челси все игроки дно, никто и пенса не стоит. Ведь Мудрик с переменным успехом гуляет между 1 и 3 местом как самый результативный игрок Челси. То есть в Челси все игроки распиаренное дно, если верить тебе. Это не игроки такие, это клуб такой.
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Alar Asus
Ответ Даниил Блуман
У Сона возраст. Но как Хавертц стоит по одной цене с Мудриком не понимаю.
Что они вдвоём делают в этом списке меня больше удивляет ))
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xoms
Ответ Alon Raven
Молодые всегда стоят дороже минимум вдвое при равных навыках. Клуб не покупает машину, он покупает человека на несколько лет вперёд. Естественно что после 27 лет игрок будет дешевле стоить, ведь у него в два-три раза ниже шанс отыграть весь контракт (обычно 4-5 лет) на том же уровне. Если бы Мудрик был только пиар, то за него бы не предлагали по 60 лямов четыре клуба. Или ты и правда думаешь, что руководство в Арсенале на столько тупое, что накупает любых игроков, лишь бы по дороже? Прикинь, они вторые в АПЛ без шансов опуститься ниже. Так что если они были согласны купить за 80, то значит он стоит этих денег. Более того, по твоим словам тогда следует, что в Челси все игроки дно, никто и пенса не стоит. Ведь Мудрик с переменным успехом гуляет между 1 и 3 местом как самый результативный игрок Челси. То есть в Челси все игроки распиаренное дно, если верить тебе. Это не игроки такие, это клуб такой.
После слов 4 клуба перестал читать, снимите розовые очки, стыдно вам будет через пару лет, когда трансфер будет считается один из самих убогих
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Alon Raven
Ответ xoms
После слов 4 клуба перестал читать, снимите розовые очки, стыдно вам будет через пару лет, когда трансфер будет считается один из самих убогих
Ага. Арсенал сделал публичное официальное предложение, а розовые очки у меня.. Классная логика. Яя тоже считается одним из самых провальных трансферов, но это не значит, что он не стоил своих денег.
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Ronaldo de Assis Moreira
Роналду дешевле Мудрика
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forever 77
Ответ romaroman26
Фофана дороже Лисандро Мартинеса....это даже не смешно
Вот именно, Фофана на голову выше(в обоих смыслах). Только травматичный чутка
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