29 комментариев

Ни для кого не секрет, что АПЛ – богатейшая футбольная лига. Клубы подписывают игроков за большие суммы, а затем эти же игроки растут в среде таких же дорогостоящих. В последние сезоны английские клубы уводят все больше звезд из других чемпионатов, поэтому сезон-2022/23 выглядит от части сказочным: только взгляните на ценники 10 лучших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt.

Стоит отметить скачок лидеров «Арсенала». Перед началом этого сезона Сака стоил 65 млн евро, Эдегор – 45.

В топ-20 все максимально плотно: разница между 11-м и 20-м местами – 10 млн евро.

Между 21 и 30 местами – сразу 6 игроков «Челси».

Чуть дешевле – и больше талантов из середняков. И закономерное увеличение среднего возраста.

А игроков какого клуба больше?

«Ливерпуль»: 9 футболистов;

«Сити»: 8;

«Челси»: 8;

«Арсенал»: 7;

«Юнайтед»: 6;

«Тоттенхэм»: 6;

«Ньюкасл»: 2;

«Вест Хэм»: 1;

«Брайтон»: 1;

«Брентфорд»: 1;

«Лестер»: 1.