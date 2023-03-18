Подтвердил статус лучшего игрока «Арсенала»😅

Недавно защитник был признан лучшим футболистом месяца в лондонской команде второй раз подряд и даже обратился в связи с этим к болельщикам.

«Привет, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое вам спасибо, что снова проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца.

Я знаю, что мои партнеры по команде убьют меня, потому что они думают, что люди, которые голосуют за меня, не разбираются в футболе. Но забудьте о них! Давайте будем работать вместе до самого конца. Вперед, «канониры».

А теперь Александр поучаствовал в челлендже от Puma, в котором одержал красивую победу.