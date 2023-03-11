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😧 «Челси» уволил Тухеля, потому что игроки перестали его уважать. В этом призналась бывшая жена Томаса в электронном письме

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Были вместе 13 лет.

Бывшая жена Томаса Тухеля призналась в электронном письме, что муж был уволен из «Челси», потому что игроки потеряли к нему уважение.

Она также добавила, что были и другие загадочные «закулисные причины», по которым Тухель был уволен.

Объясняем.

Электронная почта Сисси (жены Тухеля) была использована на слушании в окружном суде Мюнхена, связанного с разводом пары, как сообщает газета Bild. Издание говорит, что они не могут опубликовать электронное письмо по юридическим причинам.

Пара рассталась в прошлом году, после 13 лет брака.

1 комментарий

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