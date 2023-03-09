In English, please
Блог

У Уокера большие проблемы – его жена оставила сильное послание в соцсетях. 8 марта она узнала о его похождениях в баре

Кайл Уокер Кайл Уокер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Футбол Футбол

8 марта The Sun прогремел видео с Кайлом Уокером и его похождениями в манчестерском баре: там он приставал к девушкам и несколько раз снимал штаны.

Жена Уокера Энни Килнер, с которой у них трое детей и 9 лет совместной жизни, оставила послание после того, как полиция начала расследования в отношении Кайла.

«Наступает время, когда ты должен перестать пересекать океаны ради людей, которые не стали бы перепрыгивать лужи ради тебя.

Kyle Walker's Wife Calls Him A 'D***' After The Man City Star Is Caught Flashing At A Woman In Bar

Вы будете по-настоящему разочарованы, если думаете, что люди будут делать для вас то, что вы делаете для них. Не у всех одинаковое сердце», – написала Энни в соцсетях.

В другом сообщении она написала: «Я думаю, важно помнить, что независимо от того, насколько вы добры к людям, это не сделает их добрыми к вам».

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ч
Я так понимаю они в библиотеке познакомились, брали одинаковые книжки, для превоклашек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Borodaruda
по бороде можно и на Мареза подумать.
Пусть Уокер все на него валит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ювенский Туринтус
Ответ lizarazu
Еще во времена ТТХ, Уокер с Деле Алли зажигали конкретно с дамами, в СМИ писали об этом. Не понимаю, жене глаза открыли сейчас якобы? Хаха
Молодые женщины очень редко читают СМИ, а спортивные и подавно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Лобов
Ответ Raybay
обязательно так нажираться?)) а если какая нибудь ушлая девка заяву накатает?
Никто заяву не писал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StHappyOne
какие же большинство футболистов тупые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Уокер как был тупым так и остался. Очередной английский игрок без мозгов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elvagor
Она читает статусы ВК?))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m25
Ответ Даниил Лапарин
а советовать не советовать советы советуешь?
А, это да. Мне вот страшно интересно, она с мужем также непонятно разговаривает? Тогда я где-то понимаю Кайла, мужику тяжело.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ender
Все гармонично в этой новости )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Сильное послание, ничего не скажешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Еще во времена ТТХ, Уокер с Деле Алли зажигали конкретно с дамами, в СМИ писали об этом. Не понимаю, жене глаза открыли сейчас якобы? Хаха
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Лапарин
Ответ m25
Тавтология полная. Советую Энни не писать, так как люди не ответят ей то, что она хотела чтобы ей ответили.
а советовать не советовать советы советуешь?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raybay
обязательно так нажираться?)) а если какая нибудь ушлая девка заяву накатает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m25
Тавтология полная. Советую Энни не писать, так как люди не ответят ей то, что она хотела чтобы ей ответили.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pissy
Я женщина, а, значит, я актриса!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
newjersey
Сос мыслом. Волчицу надо было еще запостить. Ауф
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий