16 комментариев

8 марта The Sun прогремел видео с Кайлом Уокером и его похождениями в манчестерском баре: там он приставал к девушкам и несколько раз снимал штаны.

Жена Уокера Энни Килнер, с которой у них трое детей и 9 лет совместной жизни, оставила послание после того, как полиция начала расследования в отношении Кайла.

«Наступает время, когда ты должен перестать пересекать океаны ради людей, которые не стали бы перепрыгивать лужи ради тебя.

Вы будете по-настоящему разочарованы, если думаете, что люди будут делать для вас то, что вы делаете для них. Не у всех одинаковое сердце», – написала Энни в соцсетях.

В другом сообщении она написала: «Я думаю, важно помнить, что независимо от того, насколько вы добры к людям, это не сделает их добрыми к вам».