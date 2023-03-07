Жоау Феликс наконец-то рассказал, как правильно произносится его фамилия: оказывается, почти весь мир делал ошибку😱
Хотя самого португальца это не сильно расстраивало.
Полузащитник «Челси» накануне матча плей-офф Лиги чемпионов с «Боруссией» рассказал журналистам, как правильно произносить его фамилию.
Правильный вариант «Феликс», а не «Филикс», по словам португальца, только у него на родине в Португалии использовали правильный вариант произношения.
Отметим, что на Sports.ru, видимо, есть португальские корни😅
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