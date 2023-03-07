Хотя самого португальца это не сильно расстраивало.

Полузащитник «Челси» накануне матча плей-офф Лиги чемпионов с «Боруссией» рассказал журналистам, как правильно произносить его фамилию.

Правильный вариант «Феликс», а не «Филикс», по словам португальца, только у него на родине в Португалии использовали правильный вариант произношения.

Отметим, что на Sports.ru, видимо, есть португальские корни😅