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Жоау Феликс наконец-то рассказал, как правильно произносится его фамилия: оказывается, почти весь мир делал ошибку😱

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Хотя самого португальца это не сильно расстраивало.

Полузащитник «Челси» накануне матча плей-офф Лиги чемпионов с «Боруссией» рассказал журналистам, как правильно произносить его фамилию.

Правильный вариант «Феликс», а не «Филикс», по словам португальца, только у него на родине в Португалии использовали правильный вариант произношения.

Отметим, что на Sports.ru, видимо, есть португальские корни😅

3 комментария

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Андрей Меньшиков
Ответ Вадим Костицын
Вдобавок к этому он Жуан, а не Жоао
На видео выше он сам произносит своё имя как "Жоао".
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Вадим Костицын
Вдобавок к этому он Жуан, а не Жоао
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liver73
Как Дзержинского.
0
-2
-2
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