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Боули слабо заинтересован в футболе – история о том, как он облажался на переговорах

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За сезон-2022/23 Тодд Боули не пожалел более 600 млн евро на трансферы «Челси». Тодд любит клуб, но в футболе, как говорят близкие источники, разбирается слабо – чего стоит совет тренеру сыграть по схеме 4-4-3.

Возможно, Боули блестяще ведет бизнес-переговоры?

На недавней встрече с некоторыми агентами американца спросили, как он планирует возместить полумиллиардный шоппинг на трансферном рынке. Боули заверил, что легко может позволить себе вкладывать деньги, потому что «Челси» автоматически попадает в Лигу чемпионов каждый год, зарабатывая миллионы на телевидении.

После неловкого молчания один из агентов объяснил, что «Челси» не прошел квалификацию автоматически и вряд ли сможет сделать это в следующем сезоне, поскольку в настоящее время они занимают 10-е место в лиге. «Это чепуха! Мы в этом каждый год», — усмехнулся Боули.

Посоветовавшись со своей командой, он вернулся через несколько минут и признал, что ошибся.

3 комментария

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tyuiop tyuiop
прохладная история
+3
0
+3
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Дмитрий Чичкин
Так полумиллионный или полумиллиардный?)
+7
0
+7
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KerroChelsea
«Мы в этом каждый год» в чем в этом? В полном дерьме?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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