100-миллионный Мудрик пока разочаровывает: 0 голов и передач, в матче с «Боруссией» просто наблюдал как соперник пробежал через все поле и забил🤦🏼‍♂️

Хотя шансы украинец получает регулярно.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. Единственный гол забил Карим Адейеми , который пробежал через все поле, обыграл Энцо Фернандеса и Кепу и забил красивейший гол во втором тайме.

Одним из статистов, которые могли предотвратить шедевр Адейеми, был новичок «Челси» украинец Михаил Мудрик.

Когда мяч был выбит из штрафной Дортмунда, Мудрик был ближе всего к тому, чтобы догнать и остановить Адейеми.

Вместо этого он не спеша побежал назад параллельным курсом - его даже обогнал ветеран Тиаго Силва, бежавший из самой штрафной.

В конце концов, форвард «Боруссии» обошел всех, забил гол и принес своей команде победу.

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах за «Челси». 22-летний полузащитник сборной Украины был заменен на 71-й минуте.

Михаил, за которого «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро, дебютировал за клуб АПЛ 21 января, выйдя на замену против «Ливерпуля» (0:0). Затем он начинал в старте игры против «Фулхэма» (0:0) и «Вест Хэма» (1:1). В четырех играх он не забил и не ассистировал партнерам.