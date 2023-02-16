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100-миллионный Мудрик пока разочаровывает: 0 голов и передач, в матче с «Боруссией» просто наблюдал как соперник пробежал через все поле и забил🤦🏼‍♂️

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
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Хотя шансы украинец получает регулярно.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. Единственный гол забил Карим Адейеми , который пробежал через все поле, обыграл Энцо Фернандеса и Кепу и забил красивейший гол во втором тайме.

Одним из статистов, которые могли предотвратить шедевр Адейеми, был новичок «Челси» украинец Михаил Мудрик.

Когда мяч был выбит из штрафной Дортмунда, Мудрик был ближе всего к тому, чтобы догнать и остановить Адейеми.

Вместо этого он не спеша побежал назад параллельным курсом - его даже обогнал ветеран Тиаго Силва, бежавший из самой штрафной.

В конце концов, форвард «Боруссии» обошел всех, забил гол и принес своей команде победу.

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах за «Челси». 22-летний полузащитник сборной Украины был заменен на 71-й минуте.

Михаил, за которого «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро, дебютировал за клуб АПЛ 21 января, выйдя на замену против «Ливерпуля» (0:0). Затем он начинал в старте игры против «Фулхэма» (0:0) и «Вест Хэма» (1:1). В четырех играх он не забил и не ассистировал партнерам.

22 комментария

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Schiaff1no
Так-то рядом 120 миллионов "оборонялись", а сзади остальная команда еще была. Не оправдываю Мудрика, но он на фоне команды не особо и выделяется
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Водяра
Украинская двевесина.
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Александр Баскаков
Автор пошутил ? Пока разочаровывает ! Вы в своем уме ? Вы хоть смотрите кого Челси купили за 100 Милл и 120 ,смех да и только )
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Ян Петров
Ответ Владимир Ш
Еще пара матчей без результата и в заголовках Мудрик станет двухсотмиллионным
вот именно, я чет может не знаю, может Челси близок к взятию АПЛ или ЛЧ? Почему эти 30млн бонусов уже приплюсовали
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ТвояМамка
Судя по игре Мудрика, у него может так и остаться 0 голов и 0 передач в дальнейшем.
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Ilia Maksiokov
да это ладно
3 раза отдал пяткой сопернику
5 раз упал
Желаю ему всего наилучшего , но вчера это был днарь.
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Yunushan Niyazov
мудрик еще молодой и не до конца адаптировался к апл и вообще к команде. дайте ему время он покажет, что стоит этих денег
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3a_3eHuT
Агенты у него гении. Толкнуть такое, да еще на 8 лет...
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Джанни Инфантино
Надо просто немного потерпеть и в летнее ТО еще хотя бы 700-800 млн инвестировать в состав и спокойно можно будет претендовать на месть в ЛЕ в таблице
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Arsenijs Korabelskis
Ответ Люди Как люди
Как всегда в последнее время провал в приобретении нападающего.
Нельзя провалиться с приобритении нападающего, если не приобретать нападающего. Мудрик это что угодно, но не нападающий.
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Arsenijs Korabelskis
Ну в принципе, не факт что догнал бы, но проблема не в этом. Проблема в том что не попытался. Тут такая марковка, если футболист не работает "как надо", предположим - не забивает, не отдает, короче говоря, не совершает результативных действий, то нужно хотя бы работать (возвращаться в оборону, прессинговать). Пулисик с Зиешем хоть и печальны в плане созидания, но им нельзя предъявить то что они "не дорабатывают". А вот Мудрик выключается из эпизодов постоянно. Все-таки АПЛ это не Шахтер, тут работать надо.
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cektor
в аренду его в фк бахмут
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Heropontus
Нормально он носился первые минуту, как будто возомнил себя Хвичей)
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Penopl@st
Ему 38летний Тиаго Сильва 15 метров на 70метровом забеге привез. Правда другая многомиллионная звезда отобронялась против Адейеми нелучше.
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Зелёный гопник
Ответ Владимир Ш
Еще пара матчей без результата и в заголовках Мудрик станет двухсотмиллионным
Станет двухсотым🤣
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Зелёный гопник
Нулина полная
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Владимир Ш
Еще пара матчей без результата и в заголовках Мудрик станет двухсотмиллионным
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Alex1104
"Будущее Челси"?
Немного тревожно за клуб
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Олег910
Парень не понимает куда попал. Тут нет деревенщины минайской, которую можно рвать в пол ноги. Не будет отрабатывать каждый эпизод до конца, быстро сядет на банку и будет кататься по арендам в Витессах до конца своего длинного контракта.
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dem
Ему уже даже слишком много шансов дали, ещё и в старте выходит.
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Люди Как люди
Вернер на много лучше был.
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Люди Как люди
Как всегда в последнее время провал в приобретении нападающего.
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