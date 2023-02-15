«В одном случае это красная, а в другом даже не желтая?» Болельщики «МЮ» и «Ливерпуля» протестуют против судейства в АПЛ

Хоть в чем-то враждующие фанаты солидарны.

Болельщики «МЮ» и «Ливерпуля» требуют судейскую комиссию АПЛ объяснить решения арбитров в матчах с участием их любимых команд. В понедельник в концовке матча игрок «Эвертона» Коуди схватил за шею защитника «красных» Робертсона – никаких санкций со стороны судьи за это не последовало.

А несколькими неделями ранее Каземиро за аналогичные действия получил прямую красную – тогда пострадала шея защитника «Пэлас» Хьюза.

Что скажете, «красные» и «дьяволы»?