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«В одном случае это красная, а в другом даже не желтая?» Болельщики «МЮ» и «Ливерпуля» протестуют против судейства в АПЛ

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Хоть в чем-то враждующие фанаты солидарны.

Болельщики «МЮ» и «Ливерпуля» требуют судейскую комиссию АПЛ объяснить решения арбитров в матчах с участием их любимых команд. В понедельник в концовке матча игрок «Эвертона» Коуди схватил за шею защитника «красных» Робертсона – никаких санкций со стороны судьи за это не последовало.

А несколькими неделями ранее Каземиро за аналогичные действия получил прямую красную – тогда пострадала шея защитника «Пэлас» Хьюза.

Что скажете, «красные» и «дьяволы»?

1 комментарий

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Григорий Шишин
А что ту скажешь...
Ох уж эти судьи.... Душить их надо! 🤨
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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