Звезда Голливуда покоряет АПЛ: пьет пиво с болельщиками перед матчем, посетил три стадиона за три дня и даже пробрался в раздевалку «Ливерпуля»
Что происходит?
Болельщики «Рексхэма» уже привыкли к присутствию звезд Голливуда в дни домашних матчей, ведь клуб принадлежит Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, которые выкупили мажоритарные доли в 2021 году.
Но мало кто из местных ожидал, войдя в местный паб, увидеть Уилла Феррелла, потягивающего пинту пива. Уилл Феррелл - близкий друг Рейнольдса, нанес визит в знаменитый паб The Turf на домашнем стадиона «Рексхэма», где с удовольствием потягивал пиво и фотографировался с болельщиками.
Две недели назад Феррелл рассказал подкасту Men In Blazers, что планирует посетить домашний матч Рексхэма в феврале. «Мы планируем поездку в феврале, чтобы «покорить» тройную корону — посетить матчи «Фулхэма», «КПР» и «Рексхэма», - сообщил 55-летний актер.
До первых двух Уилл еще не добрался, но своим обаянием уже покорил АПЛ и даже поучаствовал в прямом эфире с Гарри Невиллом.
Съездил на «Этихад».
А вчера был замечен на «Энфилде».
И даже сфотографировался после матча с Трентом Александром-Арнольдом.
Феррелл является миноритарным владельцем «Лос Анджелес», который стал чемпионом MLS в прошедшем сезоне - на всех матчах АПЛ он появлялся как раз в кепке с эмблемой этого клуба.
А в одном из интервью даже предложил устроить турнир трех команд – его «ЛА» против «Рексхэма» Рейнольдса и «Ричмонда» Теда Лассо (команда из популярного сериала Apple TV).
Является ли «турне» Феррелла пиар-акцией в преддверии какого-то нового фильма или сериала, не сообщается, но очень на это похоже.
Ну так то у него на шапке эмблема "Лос Анджелес", и именно этот клуб выиграл в прошлом сезоне кубок МЛС. "Лос Анджелес" и "Лос Анджелес Гэлакси" это вообще разные клубы)