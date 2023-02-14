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Звезда Голливуда покоряет АПЛ: пьет пиво с болельщиками перед матчем, посетил три стадиона за три дня и даже пробрался в раздевалку «Ливерпуля»

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Что происходит?

Болельщики «Рексхэма» уже привыкли к присутствию звезд Голливуда в дни домашних матчей, ведь клуб принадлежит Райану Рейнольдсу и Робу МакЭлхенни, которые выкупили мажоритарные доли в 2021 году.

Но мало кто из местных ожидал, войдя в местный паб, увидеть Уилла Феррелла, потягивающего пинту пива. Уилл Феррелл - близкий друг Рейнольдса, нанес визит в знаменитый паб The Turf на домашнем стадиона «Рексхэма», где с удовольствием потягивал пиво и фотографировался с болельщиками.

Две недели назад Феррелл рассказал подкасту Men In Blazers, что планирует посетить домашний матч Рексхэма в феврале. «Мы планируем поездку в феврале, чтобы «покорить» тройную корону — посетить матчи «Фулхэма», «КПР» и «Рексхэма», - сообщил 55-летний актер.

До первых двух Уилл еще не добрался, но своим обаянием уже покорил АПЛ и даже поучаствовал в прямом эфире с Гарри Невиллом.

Съездил на «Этихад».

А вчера был замечен на «Энфилде».

И даже сфотографировался после матча с Трентом Александром-Арнольдом.

Феррелл является миноритарным владельцем «Лос Анджелес», который стал чемпионом MLS в прошедшем сезоне - на всех матчах АПЛ он появлялся как раз в кепке с эмблемой этого клуба.

А в одном из интервью даже предложил устроить турнир трех команд – его «ЛА» против «Рексхэма» Рейнольдса и «Ричмонда» Теда Лассо (команда из популярного сериала Apple TV).

Ted Lasso' Season 3: We need an actual date please | CNN

Является ли «турне» Феррелла пиар-акцией в преддверии какого-то нового фильма или сериала, не сообщается, но очень на это похоже.

3 комментария

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Dj_dale
Ответ Тиксон
Феррелл является миноритарным владельцем «Лос Анджелес Гэлакси», который стал чемпионом MLS в прошедшем сезоне - на всех матчах АПЛ он появлялся как раз в кепке с эмблемой этого клуба. Ну так то у него на шапке эмблема "Лос Анджелес", и именно этот клуб выиграл в прошлом сезоне кубок МЛС. "Лос Анджелес" и "Лос Анджелес Гэлакси" это вообще разные клубы)
Вот именно, чемпионат выиграл не клуб, где Бэкхем играл, а клуб, который в 2018 только дебютировал в МЛС.
+1
0
+1
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Тиксон
Феррелл является миноритарным владельцем «Лос Анджелес Гэлакси», который стал чемпионом MLS в прошедшем сезоне - на всех матчах АПЛ он появлялся как раз в кепке с эмблемой этого клуба.
Ну так то у него на шапке эмблема "Лос Анджелес", и именно этот клуб выиграл в прошлом сезоне кубок МЛС. "Лос Анджелес" и "Лос Анджелес Гэлакси" это вообще разные клубы)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arustanjan@icloud.com
А теперь покажите мне 2 драконов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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