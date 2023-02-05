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«Ньюкасл» подписал 21-летнего вингера за 45 млн евро – сейчас ему грозит тюремный срок

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В последние дни января «Ньюкасл» выложил «Эвертону» 45 млн евро за талантливого воспитанника Энтони Гордона. Вчера молодого игрока заметили за рулём Mercedes G-Wagon стоимостью 110,000 евро всего через 2 дня после того, как он получил шестимесячный запрет на вождение из-за того, что не раскрыл информацию о водителе своего автомобиля. 

Игнорирование запрета на проезд может привести к тюремному заключению на срок до 6 месяцев. 

1 комментарий

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TravenS
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