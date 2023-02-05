«Ньюкасл» подписал 21-летнего вингера за 45 млн евро – сейчас ему грозит тюремный срок

В последние дни января «Ньюкасл» выложил «Эвертону» 45 млн евро за талантливого воспитанника Энтони Гордона. Вчера молодого игрока заметили за рулём Mercedes G-Wagon стоимостью 110,000 евро всего через 2 дня после того, как он получил шестимесячный запрет на вождение из-за того, что не раскрыл информацию о водителе своего автомобиля.

Игнорирование запрета на проезд может привести к тюремному заключению на срок до 6 месяцев.