«Челси» объявил номер Энцо с помощью тренда в TikTok: вышло настолько кринжово, что даже смешно🤦🏼‍♂️😂😅

Испанский стыд.

22-летний Фернандес перешел на «Стэмфорд Бридж» из «Бенфики» за рекордную для Великобритании сумму в 105 миллионов фунтов стерлингов всего за несколько часов до истечения крайнего срока трансферного окна во вторник вечером.

В ознаменование прибытия бывшего игрока «Ривер Плейта» пресс-служба «Челси» выпустила TikTok, вдохновленный трендом «Удвой и передай другому»

Администратор «Челси» сначала подходит к Каю Хаверцу, Бену Чилвеллу и Конору Галлахеру в клубном тренировочном центре в Кобхэме с домашней футболкой «Челси» в ​​руках.

Он спрашивает трио, не хотят ли они носить футболку с номером 1.25 (уже странно, но ладно). Чилуэлл смотрит на Галлахера и Хаверца, а затем спрашивает, можно ли удвоить этот номер для следующего участника тренда.

Внутри тренировочного комплекса администратор находит Риса Джеймса и спрашивает, не хочет ли он взять номер 2.5. Защитник сборной Англии отказывается, требуя удвоения. Догадались, что было дальше?

На момент публикации видео набрало более полумиллиона лайков.