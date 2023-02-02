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«Челси» объявил номер Энцо с помощью тренда в TikTok: вышло настолько кринжово, что даже смешно🤦🏼‍♂️😂😅

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Испанский стыд.

22-летний Фернандес перешел на «Стэмфорд Бридж» из «Бенфики» за рекордную для Великобритании сумму в 105 миллионов фунтов стерлингов всего за несколько часов до истечения крайнего срока трансферного окна во вторник вечером.

В ознаменование прибытия бывшего игрока «Ривер Плейта» пресс-служба «Челси» выпустила TikTok, вдохновленный трендом «Удвой и передай другому»

Администратор «Челси» сначала подходит к Каю Хаверцу, Бену Чилвеллу и Конору Галлахеру в клубном тренировочном центре в Кобхэме с домашней футболкой «Челси» в ​​руках.

Он спрашивает трио, не хотят ли они носить футболку с номером 1.25 (уже странно, но ладно). Чилуэлл смотрит на Галлахера и Хаверца, а затем спрашивает, можно ли удвоить этот номер для следующего участника тренда.

Внутри тренировочного комплекса администратор находит Риса Джеймса и спрашивает,  не хочет ли он взять номер 2.5. Защитник сборной Англии отказывается, требуя удвоения. Догадались, что было дальше?

 

На момент публикации видео набрало более полумиллиона лайков.

3 комментария

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Arsenii Cherkasov
Где вы тут нашли кринж??? Делать вид, что разбираешься в сленге это одно, но понимать что это такое, это другое
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hikita Ваганов
Ответ Joey Ramone
Нифига непонятно, но очень интересно.
Согласен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
Нифига непонятно, но очень интересно.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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