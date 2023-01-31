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«Челси» должен соглашаться на требования «Бенфики»: хотя бы для того, чтобы в Лондон переехала жена Энцо

Энцо Фернандес Энцо Фернандес
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Переход все еще может состояться.

Как сообщает журналист Данкан Каслс, полузащитник просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Вчера он не тренировался с командой, его не будет в заявке на игру чемпионата Португалии против «Аруки».

По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы не могут договориться о трансфере 21-летнего игрока. «Челси» не предложит больше 120 млн евро, поэтому структура выплат является ключевым моментом.

Отмечается, что условия личного контракта с Энцо уже согласованы. В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

В случае перехода в «Челси» в Лондон переедет и жена Энцо Валентина Сервантес, а это весьма серьезный аргумент для каждого болельщика.

Валентина родилась 2 февраля 2000 года в Буэнос-Айресе. Пара познакомилась в 2019-м, а в 2020-м у Энцо и Валентины родился первенец – дочь Оливия.

Но влюбленные до сих пор не женаты: свадьбы у них еще не было.

4 комментария

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Уся Ваткин
Валюха 🔥🔥🔥
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Поцелуй Оздоева
Ответ YOKODZUMA
В лондоне силикона не хватает что ли?
Большая грудь только силиконовая же может быть, да.
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YOKODZUMA
В лондоне силикона не хватает что ли?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B_Boris
Мне кажется или она похожа на Энцо 🤷🏻😁 особенно на 4 видно.
0
0
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