«Челси» должен соглашаться на требования «Бенфики»: хотя бы для того, чтобы в Лондон переехала жена Энцо

Переход все еще может состояться.

Как сообщает журналист Данкан Каслс, полузащитник просит «Бенфику» принять предложение «Челси». Вчера он не тренировался с командой, его не будет в заявке на игру чемпионата Португалии против «Аруки».

По данным журналиста The Athletic Давида Орнстейна, клубы не могут договориться о трансфере 21-летнего игрока. «Челси» не предложит больше 120 млн евро, поэтому структура выплат является ключевым моментом.

Отмечается, что условия личного контракта с Энцо уже согласованы. В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

В случае перехода в «Челси» в Лондон переедет и жена Энцо Валентина Сервантес, а это весьма серьезный аргумент для каждого болельщика.

Валентина родилась 2 февраля 2000 года в Буэнос-Айресе. Пара познакомилась в 2019-м, а в 2020-м у Энцо и Валентины родился первенец – дочь Оливия.

Но влюбленные до сих пор не женаты: свадьбы у них еще не было.