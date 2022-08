Аккаунт в Твиттере публикует последние моменты легенд в составе клубов. Роналду в «Реале», Руни в «МЮ», Салах в «Челси» - это впечатляет!

Впечатления похожи на просмотр старых альбомов с фотографиями.

Страница Last Ever Touch собрала почти 40 000 подписчиков и более 150 000 лайков – фанаты просто в восторге.

Самое популярное видео снято в финале Лиги Европы 2017 года между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» - Уэйн Руни доказывает, что даже своим последним ударом он может быть смертельно опасен.

Бывший нападающий выходит на поле в финале на 90-й минуте вместо Хуана Маты и, не теряя времени, уничтожает нападающего Амина Юнеса в отличном подкате.

Один из фанатов «Юнайтед» восторженно сказал: «Даже здесь он выкладывался до конца! Что бы я сделал, чтобы снова иметь кого-то вроде него в команде!»

Но не всегда все так радужно; Аарон Рэмзи — один из игроков, который точно не будет наслаждаться своим последним касанием за «Рейнджерс». Рэмзи не реализовал свой пенальти против «Айнтрахта» в финале Лиги Европы в прошлом году, когда он пробил по центру и попал в ногу вратарю Франкфурта Кевину Траппу. Это привело к тому, что немецкая команда взяла заветный трофей, вырвав победу по пенальти всего через несколько мгновений.

Возможно, самыми впечатляющими примером являются последние касания Санти Касорлы за «Арсенал» во время их победы над «Лудогорцем» со счетом 6:0 в 2016 году.

Однако последние моменты Стивена Джеррарда за «Ливерпуль» не так впечатлили. Джеррард был капитаном «Ливерпуля» в этой игре, проигранной «Стоку» со счетом 1:6 – это был последний матч легенды в форме «Ливерпуля».

Некоторые примеры «последнего касания» просто забавны, например - Криштиану Роналду в матче за «Реал» в финале Лиги чемпионов 2018 года.

А некоторые просто вызывают чувство приятной ностальгии.

Тотти и «Рома»

Анри, Виейра и «Рома»

Patrick Viera’s Last Ever Touch for Arsenal. #AFC pic.twitter.com/X1RqufT9wb