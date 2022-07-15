«Добро пожаловать в АПЛ!» Фанаты «Ливерпуля» затроллили трансфер Кулибали в «Челси» вирусным мемом

Первый матч «красных» на «Стэмфорд Бридж» будет жарким.

Хотя официального объявления от «Челси» еще нет, несколько источников сообщают, что переход Калиду Кулибали завершен.

Кулибали — один из лучших центральных защитников мира, и он определенно является хорошим приобретением для «Челси», поскольку в следующем сезоне они явно стремятся добиться титула АПЛ.

Кулибали был в тренде среди фанатов «Ливерпуля» в Твиттере с тех пор, как стало известно о переезде. Все началось с этого твита с ESPN:

«Ливерпуль» четыре раза встречался с «Наполи» в Лиге чемпионов с момента перехода Мохамеда Салаха. Хотя «красные» обыграли их только один раз, они сделали это, когда это было нужно больше всего.

В сезоне 2018/19 «красным» нужна была победа, чтобы выйти в 1/8 финала, и Салах разорвал Кулибали своим дриблингом, прежде чем забить и привести «Ливерпуль» к победе — именно это стало предметом обсуждения фанатов в Твиттере. Целиком видео гола здесь:

miq_h: "Я помню этот гол до сих пор. Когда Салах в такой форме, его не остановит ни один защитник в мире, уж точно не Кулибали".

bakshish_k: "Хорошее приобретение для «Челси», но Салах уже ел его на ужин раньше и будет делать это на обед сейчас, уверен".

reds4life33 : "Кулибали, Рамос, Сильва - не имеет значения. "Ливерпулю" не удалось обыграть "Челси" в прошлом сезоне в основное время, но я уверен, что мы сможем сделать это теперь".