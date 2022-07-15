In English, please
Блог

«Добро пожаловать в АПЛ!» Фанаты «Ливерпуля» затроллили трансфер Кулибали в «Челси» вирусным мемом

Наполи Наполи
Клубы
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Мохамед Салах Мохамед Салах
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Первый матч «красных» на «Стэмфорд Бридж» будет жарким.

Хотя официального объявления от «Челси» еще нет, несколько источников сообщают, что переход Калиду Кулибали завершен.

Кулибали — один из лучших центральных защитников мира, и он определенно является хорошим приобретением для «Челси», поскольку в следующем сезоне они явно стремятся добиться титула АПЛ.

Кулибали был в тренде среди фанатов «Ливерпуля» в Твиттере с тех пор, как стало известно о переезде. Все началось с этого твита с ESPN:

«Ливерпуль» четыре раза встречался с «Наполи» в Лиге чемпионов с момента перехода  Мохамеда Салаха. Хотя «красные» обыграли их только один раз, они сделали это, когда это было нужно больше всего.

В сезоне 2018/19 «красным» нужна была победа, чтобы выйти в 1/8 финала, и Салах разорвал Кулибали своим дриблингом, прежде чем забить и привести «Ливерпуль» к победе — именно это стало предметом обсуждения фанатов в Твиттере. Целиком видео гола здесь:

miq_h: "Я помню этот гол до сих пор. Когда Салах в такой форме, его не остановит ни один защитник в мире, уж точно не Кулибали".

bakshish_k: "Хорошее приобретение для «Челси», но Салах уже ел его на ужин раньше и будет делать это на обед сейчас, уверен".

reds4life33 : "Кулибали, Рамос, Сильва - не имеет значения. "Ливерпулю" не удалось обыграть "Челси" в прошлом сезоне в основное время, но я уверен, что мы сможем сделать это теперь".

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные