«Он, как и Криштиану, никогда не опускает планку». Одноклубник Месси верит, что дуэт способен на новые рекорды

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера считает, что Лионель Месси способен преодолеть отметку в 50 голов в предстоящем сезоне, несмотря на не самый яркий дебют в Лиге 1.

32-летний полузащитник провел параллель между Лео Месси и Криштиану Роналду, отметив, что дуэт может еще неоднократно выполнить невыполнимые задачи.

«Про Лео нельзя сказать, что он не сможет больше забить 50 голов за сезон. Он, как и Криштиану, никогда не опускает планку. Лео играет за Аргентину и забивает пента-трик. Криштиану вернулся в «МЮ» и провел отличный сезон. А относительно того, что Лео должен смириться с новыми реалиями…я не посмею так рассуждать».

Лео Месси и Криштиану Роналду доминируют в футболе больше 10 лет и выиграли на двоих 12 Золотых Мячей.

Один сезон с 50 голами – это уже подвиг, но у легенд было много таких сезонов. Те, кому повезло играть рядом с ними, считают, что они оба способны на вновь пойти на подобный рекорд.