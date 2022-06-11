Дочь Оуэна участвует в шоу «Остров любви». Майкл защищает ее от хейтеров, но боится увидеть, как дочь целуют

В этом году 19-летняя Джемма Оуэн присоединилась к сериалу популярного реалити-шоу ITV, где она сразу вызвала разговоры о своих отношениях с 27-летним Давиде Санклименти.

В то время как многие комментаторы говорили о разнице в возрасте пары, другие сосредоточились на самой Джемме, а один описал ее как «слишком молодую для такого шоу».

«Джемма Оуэн слишком молода, чтобы быть на «Острове любви», либо она просто очень заносчива», – один из комментариев.

Ее отец, бывший нападающий сборной Англии, защищает дочь. Майкл Оуэн сказал, что «у нее было на два года больше, чем у него, чтобы подготовиться к жизни на глазах общественности».

В новом интервью Daily Mail он сказал: «Кроме того, ей 19 лет. Она немного похожа на меня в этом отношении. Я играл за «Ливерпуль», когда мне было 17, и мне пришлось подружиться со взрослыми игроками».

«Суть в том, что она взрослая, и я должен доверять ей принимать разумные решения».

При этом Майкл признался, что ему было трудно смотреть, как его девочка, которая является старшей из его четырех детей от жены Луизы Бонсолл, делит постель с кем-то, кого она едва знает.

«К счастью для меня, физического контакта не было», — сказал он.