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«Хотел бы поблагодарить тренера «МЮ»: болельщик «Ливерпуля» благодарен Ральфу Рангнику за трансфер «красных»

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Фанат «Ливерпуля» напомнил нам, что именно Ральф Рангник убедил Клоппа подписать контракт с Конате:

@TheAnfieldTalk: «Хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника за то, что он убедил Клоппа подписать контракт с Ибрагимой Конате».

 

Видя, как плохо играют защитники «Юнайтед» в этом сезоне, Рангник, вероятно, сожалеет о том, что вместо этого Конате не перешел в «МЮ».

Журналист Гвидо Шафер сообщил, что пару лет назад Юрген Клопп разговаривал с Ральфом Рангником о защитниках Дайоте Упамекано и Ибраиме Конате.

Репортер рассказал подкасту Blood Red Club: «Ливерпуль поддерживал контакт в течение многих месяцев. Пару лет назад Клопп спросил Ральфа Рангника: «Кто лучше: Дайот Упамекано или Конате?»

«Рангник сказал Юргену: «Если ты можешь купить и того, и другого, то купи».

 

«Они оба искусные игроки, но более талантливый— это Конате — он выдающийся».

 

«Упамекано немного более динамичен, но по технике, взгляду на матч, передачам и игре головой — это Конате — он ни разу не проиграл воздух».

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