Полосатый Хоккей
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Как «Колорадо» провел 20 лет между финалами: уволил Боба Хартли, промахивался на драфте и построил главного фаворита сезона

Стэн Кронке
Джаред Беднар
драфт НХЛ
Тони Грэнато
Микко Рантанен Микко Рантанен
Нэтан Маккиннон Нэтан Маккиннон
Габриэль Ландескуг Габриэль Ландескуг
Патрик Руа Патрик Руа
Боб Хартли Боб Хартли
Джо Сакко
Джо Сакик Джо Сакик
Кэйл Макар Кэйл Макар
НХЛ НХЛ
Колорадо Колорадо
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Увлекательная история.

«Колорадо» – в финале, в котором не был два десятилетия. За это время клуб прилично потрясло: на смену титулам пришла серость и уныние, а между эпохами Джо Сакика и Нэтана Маккиннона не оказалось сопоставимых по величине и влиянию имен.

20 лет – целая жизнь, и вот как ее прожил гордый клуб из Денвера.

Последний титул взяли стареющим составом, а затем уволили Боба Хартли

«Колорадо» образца 2001-го был блистательной и невероятно сбалансированной командой – Боб Хартли, несмотря на отсутствие большого опыта работы в НХЛ, сумел эффективно встроить звезд клуба в системный хоккей и четко использовал главные тактические наработки того времени.

Например, «Колорадо» не стеснялся использовать капканы в средней зоне, но умудрялся сочетать их с креативом Сакика, Форсберга и Гейдука. В порядке были и ветераны: Руа надежно играл в воротах, Рэй Бурк мечтал о заветном титуле и в 40 лет, а по ходу сезона в состав добавили еще и Роба Блэйка. В плей-офф «Колорадо» побеждал через пот и травмы – в какой-то момент «лавины» вообще остались без Джо Сакика и Петера Форсберга, а в финале пришлось бодаться с неуступчивым «Нью-Джерси».

«Колорадо» победил. Вот только процесс старения лидеров было не остановить, да еще и гений Форсберга тормозили тяжелые повреждения. Через год «Колорадо» уступил в финале конференции. Через два – выиграл 10 матчей из 30 и оставил Боба Хартли без работы.

Этот трюк не помог – «Колорадо» постепенно докатился до того, что не выходил в плей-офф по три сезона подряд. Проблем добавлял и своеобразный владелец: Стэна Кронке стали недолюбливать не только в лондонском «Арсенале», но и в Денвере, ведь после введения потолка зарплат в НХЛ он ввел внутренний потолок для своего клуба – это накладывало свои ограничения в формировании состава.

При этом «Колорадо» не жонглировал тренерами – между финалами в клубе поработали 6 человек, но качество было разным – ненадолго в Денвер заглядывал Джоэл Кенневилл но больше него поработал Джо Сакко, который выдал один из слабейших результатов в истории клуба.

Забавно, но цифры Патрика Руа и Тони Грэнато вводят в заблуждение: у Руа после первого сезона с 50 победами, добытыми на бешеной форме Семена Варламова, последовал довольно жесткий откат, а Грэнато выбил свой лучший процент в неполном сезоне после Хартли, после чего показывал серенький хоккей с Селянне и Карией в составе.

Сейчас «Колорадо» рулит Джаред Беднар – и он уже один из самых успешных тренеров клуба в современной истории. Для признания ему не хватает лишь трофея – исправить этот недочет он может уже в этом году.

Клуб провалил смену поколений и неудачно боролся с серостью

Табличка, которая показывает, что «Колорадо» в 21 веке довольно часто промахивался с менеджерскими решениями.

Джо Сакик, который прошел свой прайм – один из лучших игроков клуба за последние 20 лет. К величию Джо нет вопросов – он и менеджером оказался приличным, но таких же масштабных личностей «Колорадо» так и не нашел. А иногда – бездарно терял, как и в случае с Райаном О’Райлли, за которого все тот же начинающий руководитель Сакик получил Никиту Задорова и Михаила Григоренко, хотя у команды была реальная возможность собрать сильный состав вокруг трио Штястны – Дюшен – О’Райлли.

Вместо этого клуб в какой-то момент оказался в ситуации, когда лучшими игроками команды были Пьер Паренто и дед Ян Гейда – слабо даже для вечно кризисной «Аризоны». Впрочем, звездный квартет «Колорадо» все же собрал – и теперь сыграет в финале.  

Собирал своих звезд на драфте – не помешали даже жесткие промахи в первом раунде

Основное отличие этой конфигурации «Колорадо» от «Тампы» – своих лучших игроков команда получила в первом раунде драфта, а дополнительную мощь наращивала за счет трейдов. То есть, своих Пойнтов, Палатов и Сирелли у «Эвеланш» просто нет, но это не помешало им добраться до главной серии сезона.

Причина – точные попадания в нескольких суперигроков, хотя и обидных промахов тоже хватало.

Главные удачи – это Ландескуг, Маккиннон, Макар и Рантанен. Причем главный сюрприз здесь – именно молодой защитник: в год драфта Макара «Колорадо» проиграл драфт-лотерею и выбирал лишь под 4-м номером, а оказалось, что получил потенциально лучшего защитника поколения.  

При этом менеджмент, допустивший пару серьезных промахов на старте, сейчас вменяемо достает игроков из других команд – здорово разменяли токсичного Дюшена, за бесценок выхватили Девона Тейвса, а еще по сносной цене достали Назема Кадри, Андре Бураковски и Джоша Мэнсона.

По совокупности ошибок и удачных решений, этот финал «Колорадо» – более чем заслуженный. Теперь вопрос лишь в том, как завершится эта дорога длиной в 20 лет – ведь против них выйдет, возможно, лучшая команда в истории.

«Тампа» против «Колорадо» – финал десятилетия. Два монстра разрубят узел из нескольких эпических сюжетов

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Фото: Gettyimages.ru/Hyoung Chang / Contributor, Karl Gehring / Contributor; REUTERS/Isaiah J. Downing; globallookpress.com

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