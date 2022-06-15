Как «Колорадо» провел 20 лет между финалами: уволил Боба Хартли, промахивался на драфте и построил главного фаворита сезона

Увлекательная история.

«Колорадо» – в финале, в котором не был два десятилетия. За это время клуб прилично потрясло: на смену титулам пришла серость и уныние, а между эпохами Джо Сакика и Нэтана Маккиннона не оказалось сопоставимых по величине и влиянию имен.

20 лет – целая жизнь, и вот как ее прожил гордый клуб из Денвера.

Последний титул взяли стареющим составом, а затем уволили Боба Хартли

«Колорадо» образца 2001-го был блистательной и невероятно сбалансированной командой – Боб Хартли, несмотря на отсутствие большого опыта работы в НХЛ, сумел эффективно встроить звезд клуба в системный хоккей и четко использовал главные тактические наработки того времени.

Например, «Колорадо» не стеснялся использовать капканы в средней зоне, но умудрялся сочетать их с креативом Сакика, Форсберга и Гейдука. В порядке были и ветераны: Руа надежно играл в воротах, Рэй Бурк мечтал о заветном титуле и в 40 лет, а по ходу сезона в состав добавили еще и Роба Блэйка. В плей-офф «Колорадо» побеждал через пот и травмы – в какой-то момент «лавины» вообще остались без Джо Сакика и Петера Форсберга, а в финале пришлось бодаться с неуступчивым «Нью-Джерси».

«Колорадо» победил. Вот только процесс старения лидеров было не остановить, да еще и гений Форсберга тормозили тяжелые повреждения. Через год «Колорадо» уступил в финале конференции. Через два – выиграл 10 матчей из 30 и оставил Боба Хартли без работы.

Этот трюк не помог – «Колорадо» постепенно докатился до того, что не выходил в плей-офф по три сезона подряд. Проблем добавлял и своеобразный владелец: Стэна Кронке стали недолюбливать не только в лондонском «Арсенале», но и в Денвере, ведь после введения потолка зарплат в НХЛ он ввел внутренний потолок для своего клуба – это накладывало свои ограничения в формировании состава.

При этом «Колорадо» не жонглировал тренерами – между финалами в клубе поработали 6 человек, но качество было разным – ненадолго в Денвер заглядывал Джоэл Кенневилл но больше него поработал Джо Сакко, который выдал один из слабейших результатов в истории клуба.

Забавно, но цифры Патрика Руа и Тони Грэнато вводят в заблуждение: у Руа после первого сезона с 50 победами, добытыми на бешеной форме Семена Варламова, последовал довольно жесткий откат, а Грэнато выбил свой лучший процент в неполном сезоне после Хартли, после чего показывал серенький хоккей с Селянне и Карией в составе.

Сейчас «Колорадо» рулит Джаред Беднар – и он уже один из самых успешных тренеров клуба в современной истории. Для признания ему не хватает лишь трофея – исправить этот недочет он может уже в этом году.

Клуб провалил смену поколений и неудачно боролся с серостью

Табличка, которая показывает, что «Колорадо» в 21 веке довольно часто промахивался с менеджерскими решениями.

Джо Сакик, который прошел свой прайм – один из лучших игроков клуба за последние 20 лет. К величию Джо нет вопросов – он и менеджером оказался приличным, но таких же масштабных личностей «Колорадо» так и не нашел. А иногда – бездарно терял, как и в случае с Райаном О’Райлли, за которого все тот же начинающий руководитель Сакик получил Никиту Задорова и Михаила Григоренко, хотя у команды была реальная возможность собрать сильный состав вокруг трио Штястны – Дюшен – О’Райлли.

Вместо этого клуб в какой-то момент оказался в ситуации, когда лучшими игроками команды были Пьер Паренто и дед Ян Гейда – слабо даже для вечно кризисной «Аризоны». Впрочем, звездный квартет «Колорадо» все же собрал – и теперь сыграет в финале.

Собирал своих звезд на драфте – не помешали даже жесткие промахи в первом раунде

Основное отличие этой конфигурации «Колорадо» от «Тампы» – своих лучших игроков команда получила в первом раунде драфта, а дополнительную мощь наращивала за счет трейдов. То есть, своих Пойнтов, Палатов и Сирелли у «Эвеланш» просто нет, но это не помешало им добраться до главной серии сезона.

Причина – точные попадания в нескольких суперигроков, хотя и обидных промахов тоже хватало.

Главные удачи – это Ландескуг, Маккиннон, Макар и Рантанен. Причем главный сюрприз здесь – именно молодой защитник: в год драфта Макара «Колорадо» проиграл драфт-лотерею и выбирал лишь под 4-м номером, а оказалось, что получил потенциально лучшего защитника поколения.

При этом менеджмент, допустивший пару серьезных промахов на старте, сейчас вменяемо достает игроков из других команд – здорово разменяли токсичного Дюшена, за бесценок выхватили Девона Тейвса, а еще по сносной цене достали Назема Кадри, Андре Бураковски и Джоша Мэнсона.

По совокупности ошибок и удачных решений, этот финал «Колорадо» – более чем заслуженный. Теперь вопрос лишь в том, как завершится эта дорога длиной в 20 лет – ведь против них выйдет, возможно, лучшая команда в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Hyoung Chang / Contributor, Karl Gehring / Contributor; REUTERS/Isaiah J. Downing; globallookpress.com