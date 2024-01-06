🔥 6:2 – «Каролина» снесла «Вашингтон»: помогли Свечников, Орлов и наш талант из АХЛ

В новом году «Каролина» впечатляет: уничтожили «Рейнджерс» Панарина (6:1), а теперь – «Вашингтон» (6:2). Героями стали наши парни из «Каролины»: 1+2 выбил Свечников, 1+1 у Орлова и 1+1 у дебютанта – Василия Пономарева.

Наши в «Каролине» – в огне: Свечников вернулся, Орлов не забивал с апреля, отличный дебют у молодого парня Пономарева

Вообще «Каролина» должна была забивать больше: в первом периоде упустили выходы два-в-один, мазали с пятака, а где-то просто не везло. Но во втором периоде все закрутилось: на шестой минуте гости забили первую шайбу благодаря Андрею Свечникову, который обокрал Джона Карлсона за чужими воротами и выкатил идеальный пас защитнику Бренту Бернсу – тот не промахнулся.

Сам Андрей тоже отличился: в третьем периоде в большинстве пульнул с левого круга вбрасывания – в стиле Никиты Кучерова.

Спустя минуту «Каролина» снова реализовала большинство: Свечников отдал Бернсу на дубль (он-то и стал первой звездой матча). Андрей выбил 1+2 – и теперь у него 26 очков. Уже вполне можно говорить, что он набрал форму: не уходит со льда без результативных действий уже шестой матч подряд (14 очков в общей сложности). Кажется, можно больше не вспоминать про порванные кресты.

Отлично себя проявил и защитник Дмитрий Орлов. Для него игры против «Кэпиталс» – особенные: Орлов отыграл там 11 сезонов, и клуб, конечно, не упустил такое событие: уже в первой паузе на кубе показали традиционное видео его лучших моментов, а после Дмитрий поприветствовал фанатов на арене.

Обычно такие моменты заряжают игроков дополнительной энергией: в начале третьего периода Орлов совершил сольный проход и оставил шайбу новичку Василию Пономареву – тот отдал на пятак свободному Сету Джарвису.

Под конец матча Дмитрий забил и сам – в пустые ворота. В этом сезоне он еще не забрасывал, а в последний раз выбивал 1+1 еще в составе «Бостона» против «Монреаля» 14 апреля (5:4).

Этот матч для Орлова точно один из лучших в этом сезоне, но гол, естественно, Дмитрий праздновать не стал: «Я уважаю бывших партнеров по «Вашингтону». Я очень благодарен клубу, а гол это просто гол», – сказал защитник после игры.

Если от Свечникова и Орлова голы всегда ожидаемы, то от дебютанта – точно нет. Случай Василия Пономарева уникален: при айстайме 10:29 молодой нападающий набрал два очка и выбил «+2» полезности. Уже на последней минуте организовал выход два-в-один и довел счет до совсем уж неприличного – 6:2. Идеальный дебют:

Пономарев получил вызов, конечно, не просто так: у «Каролины» серьезные проблемы с нападающими – из-за травмы выбыли Йеспер Фаст и Мартин Нечас, слег с простудой Стефан Нойсен. Именно поэтому Василия взяли из фарма – а он не подвел и отлично воспользовался шансом. К слову, и в АХЛ у Пономарева все неплохо: за «Чикаго Вулвс» 20 очков в 20 матчах – сейчас он пятый бомбардир команды.

У «Вашингтона» пока все плохо – но Овечкин снова набирает очки

Русские из «Вашингтона» сегодня были не так заметны – хотя Овечкин снова не ушел без очков и продлил серию до четырех игр, отдав шикарный ассист в большинстве: Александр хитро отпасовал из любимого левого круга вбрасывания на пятак, где был совершенно один Дилан Строум.

Для капитана «Вашингтона» это уже 17-й ассист в этом сезоне и 680-й за всю карьеру, он лучший бомбардир клуба (9+17), а по передачам вообще лидер команды. Такого от него, конечно же, ждешь в последнюю очередь – но в этом сезоне все перевернулось.

Лучшим в «Вашингтоне», пожалуй, был защитник Джон Карлсон. Американец стал третьей звездой матча и оформил ассист, который стал для него 500-м. По этому показателю Джон вышел на третье место в истории франшизы.

У «Вашингтона» год пока не задался: это уже шестое поражение в семи играх, сейчас у команды 42 очка – правда, до «Нью-Джерси», который идет на четвертом месте в дивизионе, всего лишь два очка. «Каролина» же на приличном ходу: набрали 48 очков и отстают от лидера дивизиона – «Рейнджерс» – пока на пять очков. Впереди у «Вашингтона» «Лос-Анджелес», а «Каролина» сыграет с «Сент-Луисом».

Фото: East News /AP Photo/Mark Schiefelbein