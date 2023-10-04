Игрок выбрасывал шайбу из зоны – и случайно забил. Это сравнили с голом Маркова в финале Евролиги!

Вратаря подвела площадка.

«Нефтехимик» пока не радует на старте сезона – он далек от того хоккея, который помог выйти в плей-офф в прошлом году. Только одна победа в основное время, 8 очков в сумме, четвертые по голам в лиге – но с конца.

Двухматчевая гостевая серия с «Металлургом» (да, такой календарь) ситуацию не исправила: в понедельник пустили 8 шайб, в среду – 3. И единственный яркий момент в исполнении гостей – гол во втором матче. Хотя он никем и не планировался – даже бросавшим игроком.

В середине первого периода Нижнекамск отбивался от очередной атаки «Металлурга». Никита Сетдиков остановил шайбу у борта, подождал, пока соперник начнет прессинговать – и отдал на другой край, на свободного Илью Хохлова.

Защитник «Нефтехимика» огляделся, подъехал ближе к своей синей линии – и просто сделал вброс в чужую зону в надежде на скорость партнеров. Но шайба пошла на ворота Александра Судницына – и в итоге с каким-то нереальным отскоком от льда залетела в ворота.

Илья Хохлов второй сезон играет в «Нефтехимике» – и за это время забил уже 6 голов. Но такой курьезный – впервые. Забавно, что прошлый клуб защитника – как раз «Магнитка», в ней он начинал прошлый чемпионат.

«Сделали ход конем – Сашку Судницина поставили. Он долго не играл, – объяснял на пресс-конференции Андрей Разин. – Попросили ребят помочь ему, но пропустили курьезный гол. Такое бывает. Но я рад, что Сашка собрался после этого и в нужный момент нас подтащил.

У команды «Металлург» Магнитогорск большой опыт в этом плане. В 1999-м вообще от чужих ворот пропускали – и нормально отреагировали. Никто ничего вратарю не сказал. Вышли и выиграли. Сегодня такая же ситуация. Если команда с большой буквы – она реагирует нормально на такие голы. Только поддержали вратаря».

Тренер «Магнитки» вспомнил про легендарный гол Маркова в финале Евролиги – тогда «Динамо» сравняло счет за 10 секунд до сирены. Но уральцы, в составе которых был и Разин, выиграли в овертайме.

Шайба Хохлова в итоге для гостей стала единственной – команда снова проиграла «Металлургу», но уже с менее крупным счетом (1:3).

А для Судницина это действительно был первый матч в чемпионате и за «Металлург» вообще. Прошлый сезон он заканчивал как раз в «Нефтехимике».

И то, что Александр собрался после такого эпизода – вообще неудивительно. В его карьере были пропущенные и поинтереснее, но это не мешало ему спасать и дальше:

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Фото: vk.com/hcmetallurg