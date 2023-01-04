СКА разобрал «Трактор» на запчасти – 9:3! В КХЛ Питер только «Спартаку» забивал больше – 11 лет назад
У Яшкина – хет-трик, у Гусева – 1+3.
Западная конференция в этом сезоне, кажется, определилась с победителем. СКА продолжает набирать очки и отрываться от преследователей. Да, 2022-й армейцы закрывали болезненными поражениями от ЦСКА и «Витязя», но небольшая новогодняя пауза пошла команде на пользу.
«Трактор» же до паузы набрал отличный ход – довольно неожиданно хлопнул лидеров Восточной конференции: сначала пострадал «Салават Юлаев» (4:2), а затем и «Металлург» (5:2). Казалось, что челябинцы продолжат победную домашнюю серию, но СКА и Дмитрий Яшкин настолько были заряжены, что шансов у команды Анвара Гатиятулина, пожалуй, не было с самого начала.
Яшкин находится в отличной форме, и если забивает, то как минимум больше одной шайбы: против «Витязя» и «Спартака» был дубль, сегодня – хет-трик:
- в середине первого периода буквально расстрелял ворота Сергея Мыльникова;
- спустя несколько минут реализовал большинство, удачно сыграв на пятачке;
- в третьем периоде после блестящего прохода Глотова отлично подставил клюшку.
Дмитрий сделал дебютный хет-трик в сезоне, и пятый – вообще в КХЛ. Для Яшкина это только первый год в Санкт-Петербурге, но он уже стал лидером команды. Благодаря трем голам нападающий теперь лидер среди снайперов лиги: 46 матчей, 29 шайб, 42 очка и «+15». Но пока что до лучшего сезона в карьере еще далеко: в «Динамо»-2019/20 выбил 63 очка с безумным показателем полезности «+34».
СКА разгромил «Трактор» 9:3, для челябинцев это самое крупное поражение в КХЛ, а выиграть у СКА команда не может с сезона-2015/16. СКА же одержали самую крупную победу впервые с чемпионата-2016/17 и в 9-й раз забросили такое количество шайб
«Да, сегодня здорово сыграли, хорошо забили. Это наша работа. Мы хорошо пообщались с командой, был серьезный разговор после матча в Балашихе. Сегодня ребята сыграли более нацеленно и с максимальной концентрацией. Короткие смены, дисциплина была на высочайшем уровне. Да, есть над чем работать, три гола пропустили – многовато», – нашел к чему придраться Роман Ротенберг.
Хотя, казалось, идеальнее начало года не придумать.
- Дата проведения
- 4 января, 14.30, «Арена Трактор»
- 0:1 – 10 Яшкин (Жафяров, Ожиганов)
- 0:2 – 14 Яшкин (Никишин, Гусев)
- 0:3 – 15 Жафяров (Гусев, Никишин)
- 0:4 – 22 Хуснутдинов (Фальковский)
- 1:4 – 23 Калинин ()
- 1:5 – 28 Пашнин (Гусев, Глотов)
- 2:5 – 34 Тертышный (Ткачев)
- 2:6 – 38 Воробьев (Попугаев, Солянников)
- 3:6 – 42 Ткачев (Шабанов)
- 3:7 – 44 Яшкин (Глотов, Жафяров)
- 3:8 – 49 Хайруллин (Фальковский, Никишин)
- 3:9 – 53 Гусев (Хайруллин, Хуснутдинов)
- Вратари: Проскуряков 10/15, Мыльников 12/16 – Подъяпольский 18/21, Иванов 6/6.
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Фото: ska.ru
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