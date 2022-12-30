«Авангард» мощно начал 2023-й: вынес лидера Востока в гостях – 7:1. У Владимира Ткачева – хет-трик

Восток в этом сезоне удивляет своей невероятной плотностью в таблице: от шестого места до первого всего 7 очков. Даже «Адмирал» еще может возглавить конференцию.

И, учитывая текущее состояние «Автомобилиста», не исключено, что Владивосток обойдет его. Команда Николая Заварухина переживает, пожалуй, худший момент в нынешнем сезоне. Казалось, что небольшая новогодняя пауза могла бы помочь перезарядиться – и подарить болельщикам первую домашнюю победу в новом году. Но у «Авангарда», и лично у Владимира Ткачева, были свои планы.

Нападающий омичей набрал отличную форму: перед паузой смог забить в матче против «Салавата Юлаева», а затем принести команде победу в серии буллитов. А за два дня до того поучаствовал в разгроме все того же «Автомобилиста» (5:0). В новом матче с ним – но уже Екатеринбурге – Ткачев выдал более яркий перфоманс:

в конце второго периода буквально внес шайбу в пустые ворота;

уже в третьем периоде расстрелял Юхана Маттсона в формате 5-на-3;

в конце игры успешно смог переиграть вратаря, убежав один-на-один.

Удивительно, но Владимир забивает уральцам в каждом матче этого сезона. А хет-трик позволил Ткачеву выйти на первое место в списке лучших бомбардиров. Но Да Коста и Мэйсек совсем близко.

Для Владимира это первый хет-трик в КХЛ, но первой звездой встречи он не стал – Сергей Толчинский набрал 1+3.

«Три гола – самая наилучшая оценка. Я рад, что первое звено снова играет здорово, но самое главное, что все остальные звенья показывают очень хорошую игру. Все ребята отлично играют. С начала года, первая победа и на выезде – радость и для болельщиков, и для тренерского штаба», – делился своими впечатлениями главный тренер омичей Михаил Кравец.

Ткачев пришел в «Авангард» из НХЛ, вернувшись из «Лос-Анджелеса». До этого нападающий играл за СКА, «Салават Юлаев» и «Адмирал», при этом начинал свою карьеру как раз в Омске. Именно здесь Владимир проводит свой лучший сезон: 44 очко в 44 матчах и мощный показатель полезности «+11».

«Авангард» разгромил «Автомобилист» 7:1, тем самым продлив серию команды Николая Заварухина без побед до семи матчей.

Несмотря на очередное поражение, «Авто» все равно сохраняет первую строчку Востока. Впереди у команды «Трактор», который набрал отличный ход, и все тот же «Авангард». Кажется, что дальше будет еще тяжелей.

Фото: hawk.ru