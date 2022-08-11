Мальчик с фермы, который достиг небывалых высот. Похоже, Брэйден Холтби завершает карьеру

Вдохновляющая история обладателя Кубка Стэнли.

Брэйдену Холтби еще 32 года, но он давно считается одним из самых талантливых вратарей НХЛ. При этом канадец никогда не отличался чем-то особенным – просто выручал в нужные моменты. А его чувство полета шайбы, сумасшедшая реакция и невероятные сэйвы стали важнейшим ключом успеха в финале-2018, в котором «Вашингтон» смог выиграть долгожданный Кубок Стэнли.

Брэйден мечтал о карьере хоккеиста и об игре в НХЛ еще с детства. Его героем и кумиром был Патрик Руа, которого он считал не человеком, а самым настоящим супергероем. Холтби был одержим спортом и, кажется, он думать не мог о какой-либо другой профессии.

Он вырос на ферме в крошечном городке Ллойдминстер в 250 км от Эдмонтона, которая принадлежала его дедушке, а впоследствии перекочевала к отцу Брэйдена: там разводили крупный рогатый скот, а также хранили зерно.

Холтби часто помогал в фермерских делах, но делал это лишь в конце дня, что очень злило отца. Парень витал в облаках: вместо того чтобы заниматься скотом, он представлял себя бейсболистом на поле, где в качестве мяча были камни, а в качестве биты – хоккейные клюшки без крюков.

Брэйден любил бейсбол: обычно смотрел игры своей любимой команды «Блю Джейс» по телевизору и делал вид, что он один из игроков на стадионе перед тысячами болельщиков. Стоя перед экраном, он принимал каждый удар вместе с отбивающим.

Холтби всегда был креативным и большим фантазером, потому что там, где он жил, никого не было вокруг. Население пригорода, где была ферма – 500 человек. Он учился в классе, где было всего 15 учеников – 12 девочек и 3 мальчика. Развлечений не было, поэтому Брэйдену приходилось придумывать игры самому.

Он мог часами играть в подвале, представляя себя своим кумиром Патриком Руа. «Я обычно спускался в подвал и бросал самому себе. В правой руке была хоккейная клюшка, в левой – вратарская перчатка. Я отбивал мяч от стены одной рукой и делал сэйвы с отскока», – рассказывал Холтби.

Отец Брэйдена – Грэг – не хотел, чтобы сын играл в воротах. В детстве он сам был голкипером и знал, какой неблагодарной может быть эта позиция. Он пытался уговорить Холтби играть впереди, но тому казалось, что в воротах его действия будут приносить гораздо больше пользы.

И ожидания Холтби-младшего оправдались. Он неплохо себя показывал за юниорскую команду своего городка и постепенно понимал, что нужно двигаться дальше. В 16 Брэйден переехал в Саскатун, чтобы играть в хоккей. В тот момент ему не было комфортно в городе, где все казалось абсолютно чужим. У него начались проблемы: не показывал стабильность на льду, новый тренер постоянно кричал на него, а первый день в школе вообще был катастрофой. Его не запихивали в шкафчики, как это обычно бывает с новичками в типичных американских комедиях 90-х, но он отстранился от сверстников настолько, что обедать приходилось в туалете.

«Я был без понятия, с кем заговорить, – говорил Холтби. – Я нервничал: на обеде я шел в кафетерий и все знали друг друга. Все уже сидели вместе, и я был напуган. В итоге я просто обедал в кабинке туалета, молясь, чтобы это поскорее закончилось», – писал Холтби в The Player’s Tribune.

К счастью, его мучения были недолгими. Брэйден сдружился с парнем из Индии, с которыми они вместе ходили на урок химии. Новый друг научил его играть в крикет, а также заставил чувствовать себя более непринужденно. «Мне было неловко. Мы не были сильно разными, но он помог мне почувствовать себя комфортно, и я наконец завел друзей», – радовался Холтби.

Брэйден не сомневался, что рано или поздно будет играть в НХЛ. Хоккей был его страстью, он в это искренне верил.

Холтби настолько сильно был одержим игрой, что почти в каждом матче чуть ли не сходил с ума. Он мог кричать на своих партнеров, сломать клюшку об перекладину или разбрызгать воду. Эту фишку он перенял у кумира – для Патрика Руа это было естественно. «Он был моим героем. Что делал Патрик, когда ему забивали? Он был не в себе, я пытался делать то же самое», – объяснял Холтби.

Брэйден считал это клевым, но, когда ему забивали по 12 раз за игру, эти выходки становились комичными. Тогда Грэг установил для сына правило: если ломает клюшку – покупает ее сам. Холтби усвоил его, но не отказался от привычки, а просто старался бить клюшки таким образом, чтобы они не ломались. 30 баксов за каждую были для него не лишними.

Но все же Холтби стал более хладнокровен и переставал проявлять эмоции на льду. Особенно помог ему в этом тренер вратарей и спортивный физиотерапевт Джон Стивенсон.

Джон и Брэйден познакомились, когда последний играл за «Саскатун Блэйдс». Стивенсон стремился научить его, как сдерживать свои эмоции, не быть таким эмоционально неустойчивым. Уроки стали настолько полезными, что Брэйден до последнего момента пользовался ими, чтобы сохранить уверенную психологию, которая так необходима вратарю в НХЛ.

Джон говорил: «Послушай, когда в воротах или где-нибудь еще, ты чувствуешь стресс и панику, и твой разум сходит с ума, просто повторяй эти фразы у себя в голове:

У меня нет будущего

У меня нет прошлого

Я здесь, чтобы продлить этот момент

Я нахожусь здесь и сейчас”.

Это работало: Брэйден не зацикливался на игре, независимо от того, сделает ли он сэйв или нет. Он просто подбрасывал свою бутылку в воздух, фокусируясь на настоящем моменте. Отчасти, возможно, это и помогло Холтби в том сезоне, когда он довел «Вашингтон» до победы в Кубке Стэнли. Команда была расслаблена, и старалась не устраивать самокопание в случае неудач.

«Он был главной причиной того, что мы были успешны на протяжении стольких лет. Когда мы говорим о Брэйдене Холтби, то в первую очередь вспоминаем тот его сэйв [во втором матче финала Кубка Стэнли 2018 года], не так ли? Перед глазами именно эта картинка, да? Я запомню этот момент навсегда», – говорил Евгений Кузнецов.

Когда Брэйден сделал то удивительное спасение во втором матче против «Вегаса» он едва думал, он едва слышал музыку на арене во время пауз. Он даже не слышал трибун. Ничего. Нет будущего. Нет прошлого. Ничего не происходит дома. Нет процента отраженных бросков. Ничего. Ты просто там, здесь и сейчас.

Холтби был выбран «Вашингтоном» под общим 93 номером на драфте 2008 года. У парня в очках из небольшого городка из Альберты было лишь 12 процентов шанса на то, чтобы попасть в НХЛ в четвертом раунде.

Изначально не было уверенности в том, что Брэйден сможет заграть в НХЛ. Но упорство и трудолюбие дали ему возможность не только попробовать себя в лучшей лиге мира, но и также стать одним из лучших вратарей «Вашингтона» в истории, независимо от того, где Холтби завершит свою карьеру. Так или иначе он уже легенда для Ллойдминстера, где в честь победы в Кубке Стэнли появилось его граффити рядом с родным городом.

Холтби на грани завершения карьеры. Ему 32, он отыграл лучшие сезоны в «Вашингтоне» и смог выиграть «Везину» в 2016 году. Брэйден проявлял невероятное мастерство, и всегда отдавался хоккею полностью. Он не смог зажечь так же после ухода из «Кэпиталс» – травмы сыграли свое дело, но так или иначе он уже в истории НХЛ.

Он шел к своей мечте, вопреки упрекам отца, несмотря на то, что был не из большого города и не из богатой семьи. Будучи обычным пареньком из провинции Альберты, который любил хоккей по-настоящему, он смог достичь невероятных результатов.

Когда Брэйден выиграл Кубок Стэнли он не мог не приехать на родную ферму. С Кубком на том же поле, где когда-то вместе с отцом он пас коров.

Фото: REUTERS/Patrick Smith/Getty AFP, AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/John Locher; Gettyimages.ru/Christopher Pasatieri