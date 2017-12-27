Переходный период

Магнус Викан

Фото Эрьян Дейц

Adressavisen 26.02.2018

Звезда биатлона долго искала смысл в повседневной жизни. Переход от спорта высоких достижений к «нормальной жизни» труден и создает много проблем.

-Депрессия, пожалуй, слишком сильно сказано, но, возможно, я была немного несчастна, говорит Лив-Грете Шелбрайд.

Она сидит в кабинете конференц-центра, владельцем и исполнительным директором которого является, и держит в руках кофейную чашку. Прошло почти 12 лет с тех пор, как она завершила карьеру биатлонистки, но только в последний год она обрела покой. В 31 год она отказалась от своей мечты, чтобы начать погоню за новой. У нее уже был ребенок, она ждала еще одного и хотела заниматься семьей. Это было то, к чему она стремилась еще в юности.

-Поначалу, пока я еще не отвыкла от той жизни, было безумно трудно вставать по утрам, не ощущая цели. Так продолжалось полгода, потом я начала размышлять. И мысли были такими: «Да, да, я здесь. Теперь вот так. Я говорю «нет» и меняю подгузники». Я жила без цели и без смысла, говорит Шелбрайд.

-Семейная жизнь сильно контрастирует с жизнью спортсмена топ-уровня. Привыкнув думать только о себе, и так каждый день и круглый год, внезапно вы оказываетесь в «конце очереди». Сначала идут дети, потом твой партнер, и только потом ты сама. Я вставала утром и думала, что я должна быть самой счастливой женщиной в мире, но это не так. И я начала спрашивать себя, почему это происходит, рассказывает она.

Некому было ей что-то посоветовать, поддержать ее. Никто не похлопал ее по плечу и не сказал, что она хорошая мать и дальше станет справляться с делами еще лучше. Она больше не чувствовала уверенности в том, что преодолеет трудности. Все ее победы ушли в прошлое.

-У меня были свои ожидания и мечты о материнстве, но в реальности достижения оказались не такими ощутимыми и конкретными. У меня не было цели на каждый день, а я к этому привыкла, когда была спортсменкой.

Эта проблема хорошо известна. Профессор спортивной психологии Норвежской высшей спортивной школы Гру Йордален говорит о том, что переход для многих происходит трудно.

-Почему?

-Потому что есть много занятий, которые человек осваивает в обычной жизни, но чтобы стать спортсменом топ-уровня, ты должен отдать все. Этой цели подчинено все, будь то сон, еда или время, проведенное с друзьями. И ты привыкаешь к структурированию своей повседневной жизни, говорит Йордален.

Поэтому она рекомендует спортсменам заранее планировать свою жизнь на гражданке. Находите друзей в других сферах, займитесь каким-то хобби, начните учиться, наконец. Возможно, также, начните искать работу.

У Шелбрайд чувство удовлетворенности вернулось, когда она вышла на работу. Дома она тоже начала записывать конкретные задания в еженедельник. Они не должны быть большими, эти задания, но достаточно весомыми, чтобы в конце дня можно было оценить результат.

-Я нуждаюсь в том, чтобы на меня вновь что-то давило. Я не могла сидеть и ждать счастья, мне пришлось сделать все самой, объясняет она.

В конце концов, вернулось и желание тренироваться, которое исчезло после окончания карьеры.

-Сначала я почувствовала, что должна тренироваться, а потом пришла и энергия. Меня раздражает, когда все вокруг думают, что тренироваться весело, а я знаю, что тело устало. Я всегда много тренировалась. Вероятно, это не так плохо, говорит мать троих детей.

Она права. Мортен Мэрленн, диетолог Finishline, а в прошлом хороший велосипедист, говорит, что после внезапного прекращения тренировок возникает риск негативных и быстро нарастающих изменений в теле. Поскольку интенсивность нагрузок в течение продолжительного времени была высокой, выделение и потребление энергии выросло, то и перестройка организма при снижении нагрузок должна занять длительное время. Кроме того, очень трудно становится регулировать чувство голода. Спортсмены из топ-группы при условии тренировочных нагрузок потребляют более 5000 ккал в день. Им необходимо учитывать расход энергии во время тренировок. Большинство спортсменов хорошо в этом разбирается, поскольку они привыкли рассчитывать потребление энергии во время различных тренировок и отдыха.

Лив-Грете считает, что прогулки с детской коляской и работа по уборке дома предотвратили самую большую проблему. Несмотря на то, что она перестала тренироваться с нагрузкой, она никогда не сидела на месте. К тому же она очень нетерпеливая.

-Конечно, идет время, и тело меняется. Но мое тело изменилось в основном из-за того, что я родила троих детей. Но я думаю, было бы еще хуже, если бы я не была спортсменкой высокого уровня, в моем теле не так много такого, от чего я хочу избавиться, говорит Лив-Грете и добавляет:

-На самом деле это не так важно. Важно то, что у меня все хорошо, и это связано с моими детьми.

У нее действительно сейчас все хорошо. После длительного и сложного переходного периода.