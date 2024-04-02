«Зак, ударь меня!» Вратарь «Трактора» издевается над манекеном – зацените его эмоции 🔥

Новая традиция.

Вот два показательных кадра из победной раздевалки «Трактора» после одного из матчей против «Динамо».

Что происходит?

«Трактор» сенсационно прошел «Динамо» (4-0) во втором раунде плей-офф КХЛ. По результату серия вышла для Челябинска даже легче, чем противостояние с «Салаватом» (4-2). Игроки «Трактора» не просто наслаждаются успехом. Команда придумала целый победный ритуал: хоккеисты поставили в раздевалке манекен, который страдает после каждого удачного матча.

Все началось еще в первой игре в серии с «Салаватом Юлаевым». Капитан Сергей Калинин тогда анонсировал, что в раздевалке появилась новая фишка. Калинин похвалил вратаря Зака Фукале за надежную игру и попросил его подойти к манекену. Дальше Фукале с криком разорвал на нем футболку с датой матча. Под ней оказалась белая надпись на черном фоне: «Играем солидно!»

Затем подписи постоянно менялись. Форму на манекене всегда разрывал тот, кого команда выбирала лучшим по итогам встречи. Чаще всего героем становился именно Фукале. После третьего победного матча он вывел взаимодействие с манекеном на новый уровень: привычно порвал форму, а затем пару раз ударил по голове. Потом повторил шлепок после победы в серии.

Фукале признавался в одном из интервью: «То, что после побед я ударяю манекена, получилось спонтанно». Он анонсировал, что манекен и дальше не уберут из раздевалки «Трактора». Одно условие: для этого обязательно нужны победы «Трактора». Против «Динамо» у команды все получилось, а Фукале совсем разошелся. Сначала попросил Блажиевского: «Ударь его чуть-чуть!»

И врезал сам:

После этого на манекене появилась показательная надпись: «Зак, ударь меня!». Попросили – все сделал. Жизнь манекена с каждой игрой становилась все сложнее. Михаил Котляревский преобразовал идею Фукале после третьего матча в серии – сделал захват.

Перед этим обратился к Заку: «Фукале, спокойно!»

Фукале заслужил такие эмоции. Он выиграл конкуренцию и на плей-офф окончательно стал первым номером «Трактора». В среднем Фукале отбивает по 35+ бросков за матч – во многом его надежность и помогла «Трактору» выбить из плей-офф обладателя Кубка Континента. Учитывая проблемную вратарскую линию в «Динамо», доминирование Фукале смотрится еще ярче.

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Какое будущее ждет манекен теперь? «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встречается с «Локомотивом». «Трактор» – худшая из оставшихся команд, если смотреть на место в регулярке (6-е на Востоке). Этот статус совсем не мешает клубу творить сенсацию и выступать лучше, чем ожидалось даже по самым оптимистичным прогнозам.

Фото: hctraktor.org