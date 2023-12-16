Камбэк «России 25» Ротенберга против Беларуси – спасли почти проигранный матч ценой сотрясения у Атанасова

2:3 ➡️ 5:3 – за три минуты.

«Россия 25» обыграла Беларусь (5:3) во втором матче на Кубке Первого канала. По счету все выглядит уверенно, но внутри матча закрутился интересный сюжет. За 3 минуты до конца команда Ротенберга вообще проигрывала 2:3. Никишин сравнял счет в большинстве, когда вратарь Серебряков заменился на полевого. Победный гол сборной случился лишь за 1 минуту и 15 секунд до конца основного времени.

Кубок Первого канала-2023 – первый важный турнир для «России 25». Напоминаем: весной она уже проводила серию товарищеских матчей против Беларуси и заезжала на матчи в Казахстан. Теперь «Россия 25» заменяет настоящую сборную России, пока та дисквалифицирована. Получается успешно, но с интригой.

На сборную Ротенберга наконец-то пришли люди, хотя билеты продавались и во время игры

Для «России 25» Ротенберга матч против Беларуси – второй на Кубке Первого канала. В дебюте игре она победила «Звезд и ВХЛ» (5:2). Посещаемость – 6217 человек при вместимости 12500 в «Ледовом». Ротенберг связывал это с ранним для буднего дня началом матча (18:30). Обещал аншлаг в выходные, когда «Россия 25» выйдет на Беларусь и Казахстан.

Пиар на всех уровнях заработал с новыми хитростями. По всем афишам матч «Россия 25» – Беларусь начинался в 15:00 по Москве. На самом деле в это время на арене выступали Gayazovs Brothers, а стартовая сирена сработала только в 15:30. Игру посетили 10985 зрителей: до среднего показателя СКА (12 тысяч) в КХЛ это не дотягивает, но уже достойно.

Президент ФХР Владислав Третьяк за пару дней до игры рассказывал, что билетов в продаже нет. Это не так: даже во время матча оставались нераскупленными места на боковые и верхние сектора – от 400 до 3000 рублей.

Самого Ротенберга посещаемость устроила: «Благодарность болельщикам, они давали нам энергию». Параллельно он отметил, что у сборной Беларуси практически не было моментов. «Россия 25» действительно доминировала и серьезно перебросала белорусов (45:19). Близкий результат завязан на героической игре вратаря минского «Динамо» Алексея Колосова (40 сэйвов).

21-летний Колосов уже четвертый сезон выступает в КХЛ. В регулярке-2023/24 он выиграл 11 из 26 матчей, трижды сыграл на ноль и пропустил 57 голов. В «Динамо» Алексей в аренде из «Филадельфии». Если у «России 25» стабильно выходит Серебряков, то Беларусь на Кубке Первого канала делает ротацию. В игре с Казахстаном в воротах играл Кирилл Шостак («Северсталь»).

«Россия 25» забила Беларуси 3 гола за 3 минуты в конце матча. Победный получился из спорного момента с фолом Сушко на Атанасове. Он ударил Василия в голову, хотя тот находился без шайбы. Судьи просматривали эпизод и выписали Максиму 2 минуты (могли больше) – это большинство оказалось победным. Всего Беларусь получила 6 удалений, а «Россия 25» реализовала их дважды.

Журналист «СЭ» Иван Богун пишет, что Атанасов в том моменте вообще получил сотрясение мозга. И этот итог матча «России 25» – Беларусь тревожит больше всего. Василий идет лучшим бомбардиром «Торпедо» в регулярке-2023/24 (38 очков, 19+19). Изначально Ротенберг заявил его на игру 13-м нападающим, но затем выпускал на все ключевые отрезки.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов совмещает работу с такой же должностью в сборной Беларуси. На Кубок Первого канала-2023 Квартальнов не поехал – объявил заранее. Беларусь и без его участия выступает удачно: в первом матче обыграла Казахстан (6:2), а теперь поборолась и против фаворита.

Матч «Россия 25» – Беларусь подавался на уровне президента, а превратился в соревнование игроков СКА

Роман Ротенберг продвигал игру «России 25» и Беларуси важнейшей на турнире. Вот его слова о настрое после победы над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2): «Вы думаете, у сборной Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень».

«Россия 25» в текущем виде существует с осени 2022 года – тогда ее возглавил Роман Ротенберг. Она провела под его руководством 11 официальных матчей и 9 раз сыграла с Беларусью. Весной матчи с белорусами проходили под афишей Суперсерии и совпадали с датами чемпионата мира без этих сборных. Формально «Россия 25» выиграла серию, но проиграла две отдельные встречи.

Кубок Первого канала второй год подряд считается выставочным турниром и совсем не связан с этапами Евротура. У «России 25» еще остается игра против Казахстана, но именно матчи с Беларусью значимы для Ротенберга. Его версия: «Нам очень важно, что есть возможность играть с таким сильным соперником. Мы готовимся вернуться на чемпионат мира, Олимпиаду».

Почему новый матч «России 25» и Беларуси был интересен по-особенному? На Кубке Первого канала-2022 настоящая Россия проиграла белорусам (4:5, бул) и отдала первое место. В том турнире с ними участвовал еще и Казахстан. Проигрыш России в таких условиях повлиял на будущее. Алексей Жамнов, возглавлявший сборную на Олимпиаде и забравший с ней серебро, не продлил контракт и ушел в «Спартак», а на первый план вышла «Россия 25».

В 2023-м лучшую мотивацию получили игроки СКА. Защитник Беларуси Степан Фальковский играет в Петербурге уже третий сезон. Именно он стал автором первой шайбы белорусов – забил вратарю СКА Никите Серебрякову. В регулярке-2023/24 Фальковский пока провел за СКА всего 15 матчей и набрал 4 очка (2+2). Вся его результативность пришлась на начало ноября.

Другие шайбы Беларуси опять связаны с хоккеистом СКА: Владимир Алистров сделал ассист и поучаствовал в моменте с третьим голом. Алистров – лучший бомбардир СКА (31 очко, 13+18). Так о нем говорил Ротенберг: «Вы посмотрите на его габариты: рост 189 см, вес – 86 кг. Крупный парень. Современный форвард 2001 года рождения, умеющий делать разницу в каждом матче».

За «Россию 25» в голах засветились другие игроки СКА – Толчинский (шайба + ассист), Глотов (шайба), Никишин (шайба + ассист). Тут понятнее: состав «России 25» основывается на хоккеистах СКА. Весной Ротенберг брал в сборную 19 человек из клуба, сейчас – 15. Многие едут в «Россию 25» из других команд, а потом переходят в СКА. Так уже было с Серебряковым и Чивилевым.

Кубок Первого канала-2023 впервые полноценно проводится в Петербурге. Там его принимает домашняя арена СКА «Ледовый». Получается, в этом матче игроки СКА соревновались по результативности на привычном стадионе, а Ротенберг на нем же едва не проиграл с «Россией 25» главный матч в истории этой сборной.

Как бы теперь отреагировал Третьяк, если бы команда Ротенберга все-таки не отыгралась? Повторил бы Роман путь Жамнова?

Кубок Первого канала-2023 по хоккею

«Россия 25» – Беларусь – 5:3 (1:1,1:1, 3:1)

0:1 – 4 Фальковский

1:1 – 13 Гребенкин (Толчинский)

1:2 – 36 Горбунов (Алистров)

2:2 – 39 Глотов

2:3 – 52 Мороз (Горбунов)

3:3 – 57 Никишин (Воробьев, Атанасов), ГБ

4:3 – 59 Толчинский (Никишин), ГБ

5:3 – 60 Сафонов (Поляков, Соркин), ПВ

Вратари: Серебряков – Колосов

Положение команд: «Россия 25» – 4 (2), Беларусь – 2 (2), Казахстан – 2 (2), «Звезды и ВХЛ» – 0 (2).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; ФХР