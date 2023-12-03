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СКА повторил рекорд сезона КХЛ по серии побед – помогли опасный блок Бардакова и яркий буллит Гальченюка

СКА СКА
КХЛ КХЛ
Михаил Воробьев Михаил Воробьев
Металлург Мг Металлург Мг
Александр Никишин Александр Никишин
Валентин Зыков Валентин Зыков
Алекс Гальченюк Алекс Гальченюк
Сергей Толчинский Сергей Толчинский
Барыс Барыс
Хоккей Хоккей

Вышли на уровень «Металлурга».

СКА победил «Металлург» (3:2, бул) в матче КХЛ. Эта победа оказалась для клуба 11-й подряд. Команда как раз догнала «Металлург» по рекордной серии в регулярке-2023/24. Для Магнитогорска поражение стало вторым за последние дни – ранее клуб проиграл «Барысу» (2:5). СКА дальше сыграет против «Автомобилиста» и может выйти уже на единоличный рекорд.

«Авангард» выигрывал 10 матчей подряд, «Спартак» – 9. «Металлургу» до игры против СКА принадлежала лучшая серия регулярки-2023/24 – 11.

Так она выглядит в сравнении с текущими показателями СКА:

Прервавшийся путь «Металлурга» по всем цифрам кажется сильнее, чем у СКА. Особенно показательным смотрится сравнение по сухим матчам. СКА ни разу за этот период не отыграл на ноль, хотя приближался к такому в дерби против ЦСКА (2:1). «Металлург» реже переводил матчи за пределы основного времени, в целом чаще забивал и намного меньше пропускал.

СКА – лидер регулярки КХЛ по голам в меньшинстве: это определяющая история всего матча

«Металлург» и СКА забросили все шайбы в основное время уже к середине игры. Во втором периоде игроки СКА почти постоянно удалялись: за весь матч команды вместе накопили 22 минуты штрафа (у СКА – 14). Все удаления были двухминутными. СКА набрал 5 разных штрафов во втором отрезке, но основное веселье случилось там после удаления защитника Никишина.

За одно меньшинство СКА повел в счете и пропустил. Шайба Бардакова стала восьмой для его команды при таком формате игры. В регулярке-2023/24 никто не достигал подобных показателей. У минского «Динамо», «Салавата», «Авангарда» и «Лады» – по семь голов в меньшинстве. СКА догоняет лидеров сезона КХЛ и по надежности меньшинства (81,4%, седьмое место в КХЛ).

Захар Бардаков набрал всего пятое очко (3+2) в регулярке-2023/24. До этого он уже забивал «Сочи» (4:5) и «Адмиралу» (2:1). Интересно, что шайба в ворота «Сочи» случилась при такой же игре в меньшинстве. В среднем Захар проводит на площадке по 15 минут за матч и регулярно появляется в спецбригадах меньшинства. В нескольких матчах играл так по 5 минут и 8-11 смен.

Один из его блоков против «Металлурга» выглядел самоотверженным и опасным. Магнитогорск тогда разыгрывал ситуацию 5х3, а Захар принял на себя сильный бросок соперника. Судья остановил игру через секунду, хотя хоккеисты «Металлурга» вернули шайбу. Это никому не понравилось, но Бардаков поднялся только с помощью партнеров. Обошлось – с ним все в норме.

СКА и «Металлург» забросили всего одну шайбу в равных составах. Игра спецбригад оказалась определяющей. СКА уже привычно реализовал большинство – в седьмой раз за последние четыре матча. Перед этим команда обыгрывала «Спартак» (3:2) без голов в большинстве, но с похожей контратакой в меньшинстве. Там обходились без Бардакова – хватило скорости Никишина.

Даже с не самой яркой статистикой Бардаков остается одним из любимых игроков Ротенберга. Не зря Роман позвал его в состав «России 25» на Кубок Первого канала. На предсезонке Ротенберг переживал из-за здоровья Захара и выбегал на лед: «Думал, что его просто убили, пошел ему помогать». Потом он защищал Бардакова, когда тот удалился до конца игры с «Авангардом» (3:5).

Теперь Захар повлиял на результат в игре с лидером КХЛ.

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СКА выиграл все буллитные серии сезона: «Витязь» (3:2, бул), «Торпедо» (4:3, бул) и «Металлург» (3:2, бул). В игре с «Витязем» Алекс Гальченюк перевернул буллитную серию, когда реализовал два броска. Против «Торпедо» отличились Хайруллин и Зыков. Теперь на счету Зыкова снова оказался победный буллит, но перед этим ярко выступил Гальченюк. Он забил без броска:

Берем шире: СКА пять раз за регулярку-2023/24 переводил игры в овертайм. Там команда обыгрывала «Трактор» (4:3, ОТ) и «Витязь» (3:2, ОТ). В обеих победных шайбах участвовал Сергей Толчинский (1+1). Если учитывать все матчи сезона, то внутри СКА по таким голам лидирует Михаил Воробьев (4). Гальченюк и Зыков (по 1 такому голу) чаще выделяются на буллитах.

«Металлург» по-прежнему остается лидером общей таблицы КХЛ: 39 матчей, 55 очков. У СКА – 48 очков, но два матча в запасе. Команда вышла на четвертое место Запада и по потерянным очкам уже догоняет «Спартак». В регулярке-2023/24 у СКА точно произойдет еще одно пересечение с «Металлургом». Клубы снова сыграют 7 января, но теперь игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Металлург Мг – СКА 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
3 декабря, 15.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Толчинский (Никишин, Гальченюк)
1:1 – 22 Юров (Хабаров, Михайлис)
1:2 – 26 Бардаков ()
2:2 – 27 Карпов (Яковлев)
Вратари: Загидулин 33/35 – Серебряков 38/40.

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Фото: ska.ru

9 комментариев
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Яркий буллит? Смотрел матч в прямом эфире. Шайба сошла с клюшки и игрок сам не верил, что она зайдет. Потом ехал и сам себя успокаивал "нормально, нормально". Прямо по губам читалось.
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Ответ Groznyi2024
Какое же Ротенберг дно. Ой, постойте, не в тот чат
да, что-то КХЛ теряет всякий смысл. теперь даже над Ротенбергом не поглумиться.
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Интересный матч получился , первый период такой бодрый
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Какое же Ротенберг дно.
Ой, постойте, не в тот чат
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-3
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С яркого буллита ржанул🤣🤣🤣. Гальченюк сам охренел, что шайба зашла.
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Ответ Roman Kostyuchenko
помогли судьи в игре с локо, когда шайбу не засчитали. и сегодня помогли, когда остановили игру, после того, как подстрелили игрока ска. вероятно не останови судьи игру, магнитка бы забила шайбу. А там, не известно, смогли ли бы ска догнать
Ну то что сегодня остановили игру это нормально. Судьи могут это делать, если есть подозрение на серьезную травму. А игрок СКА реально больно получил, Вы не представляете насколько это больно, получить в незащищенное место после такого броска. Не оставлять же было его корчиться от боли. У Металлурга и так моментов было достаточно и большинства тоже. Могли все решать.
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Ответ Александр Сырчин
Яркий буллит? Смотрел матч в прямом эфире. Шайба сошла с клюшки и игрок сам не верил, что она зайдет. Потом ехал и сам себя успокаивал "нормально, нормально". Прямо по губам читалось.
я тоже в шоке , какой нахрен яркий буллит
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