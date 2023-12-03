СКА повторил рекорд сезона КХЛ по серии побед – помогли опасный блок Бардакова и яркий буллит Гальченюка

Вышли на уровень «Металлурга».

СКА победил «Металлург» (3:2, бул) в матче КХЛ. Эта победа оказалась для клуба 11-й подряд. Команда как раз догнала «Металлург» по рекордной серии в регулярке-2023/24. Для Магнитогорска поражение стало вторым за последние дни – ранее клуб проиграл «Барысу» (2:5). СКА дальше сыграет против «Автомобилиста» и может выйти уже на единоличный рекорд.

«Авангард» выигрывал 10 матчей подряд, «Спартак» – 9. «Металлургу» до игры против СКА принадлежала лучшая серия регулярки-2023/24 – 11.

Так она выглядит в сравнении с текущими показателями СКА:

Прервавшийся путь «Металлурга» по всем цифрам кажется сильнее, чем у СКА. Особенно показательным смотрится сравнение по сухим матчам. СКА ни разу за этот период не отыграл на ноль, хотя приближался к такому в дерби против ЦСКА (2:1). «Металлург» реже переводил матчи за пределы основного времени, в целом чаще забивал и намного меньше пропускал.

СКА – лидер регулярки КХЛ по голам в меньшинстве: это определяющая история всего матча

«Металлург» и СКА забросили все шайбы в основное время уже к середине игры. Во втором периоде игроки СКА почти постоянно удалялись: за весь матч команды вместе накопили 22 минуты штрафа (у СКА – 14). Все удаления были двухминутными. СКА набрал 5 разных штрафов во втором отрезке, но основное веселье случилось там после удаления защитника Никишина.

За одно меньшинство СКА повел в счете и пропустил. Шайба Бардакова стала восьмой для его команды при таком формате игры. В регулярке-2023/24 никто не достигал подобных показателей. У минского «Динамо», «Салавата», «Авангарда» и «Лады» – по семь голов в меньшинстве. СКА догоняет лидеров сезона КХЛ и по надежности меньшинства (81,4%, седьмое место в КХЛ).

Захар Бардаков набрал всего пятое очко (3+2) в регулярке-2023/24. До этого он уже забивал «Сочи» (4:5) и «Адмиралу» (2:1). Интересно, что шайба в ворота «Сочи» случилась при такой же игре в меньшинстве. В среднем Захар проводит на площадке по 15 минут за матч и регулярно появляется в спецбригадах меньшинства. В нескольких матчах играл так по 5 минут и 8-11 смен.

Один из его блоков против «Металлурга» выглядел самоотверженным и опасным. Магнитогорск тогда разыгрывал ситуацию 5х3, а Захар принял на себя сильный бросок соперника. Судья остановил игру через секунду, хотя хоккеисты «Металлурга» вернули шайбу. Это никому не понравилось, но Бардаков поднялся только с помощью партнеров. Обошлось – с ним все в норме.

СКА и «Металлург» забросили всего одну шайбу в равных составах. Игра спецбригад оказалась определяющей. СКА уже привычно реализовал большинство – в седьмой раз за последние четыре матча. Перед этим команда обыгрывала «Спартак» (3:2) без голов в большинстве, но с похожей контратакой в меньшинстве. Там обходились без Бардакова – хватило скорости Никишина.

Даже с не самой яркой статистикой Бардаков остается одним из любимых игроков Ротенберга. Не зря Роман позвал его в состав «России 25» на Кубок Первого канала. На предсезонке Ротенберг переживал из-за здоровья Захара и выбегал на лед: «Думал, что его просто убили, пошел ему помогать». Потом он защищал Бардакова, когда тот удалился до конца игры с «Авангардом» (3:5).

Теперь Захар повлиял на результат в игре с лидером КХЛ.

СКА не проигрывает, если основное время завершается ничьей

СКА выиграл все буллитные серии сезона: «Витязь» (3:2, бул), «Торпедо» (4:3, бул) и «Металлург» (3:2, бул). В игре с «Витязем» Алекс Гальченюк перевернул буллитную серию, когда реализовал два броска. Против «Торпедо» отличились Хайруллин и Зыков. Теперь на счету Зыкова снова оказался победный буллит, но перед этим ярко выступил Гальченюк. Он забил без броска:

Берем шире: СКА пять раз за регулярку-2023/24 переводил игры в овертайм. Там команда обыгрывала «Трактор» (4:3, ОТ) и «Витязь» (3:2, ОТ). В обеих победных шайбах участвовал Сергей Толчинский (1+1). Если учитывать все матчи сезона, то внутри СКА по таким голам лидирует Михаил Воробьев (4). Гальченюк и Зыков (по 1 такому голу) чаще выделяются на буллитах.

«Металлург» по-прежнему остается лидером общей таблицы КХЛ: 39 матчей, 55 очков. У СКА – 48 очков, но два матча в запасе. Команда вышла на четвертое место Запада и по потерянным очкам уже догоняет «Спартак». В регулярке-2023/24 у СКА точно произойдет еще одно пересечение с «Металлургом». Клубы снова сыграют 7 января, но теперь игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Фото: ska.ru