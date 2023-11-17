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«Я проводил с ним больше времени, чем с женой». Ларионов – бывший агент скандальной звезды СКА Гальченюка

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Помогал ему на драфте НХЛ.

СКА обыграл «Торпедо» (4:3, бул) в матче, где после двух периодов был счет 0:3. Валентин Зыков (2 гола и буллит) и Алекс Гальченюк (1+1) – герои решающего отрезка, которые и сделали этот камбэк возможным.

Ларионов вместе с «Торпедо» уже проигрывал СКА в серии плей-офф-2022/23, а в этой регулярке побеждал соперника в Нижнем (4:3). У него длинная история пересечений со СКА. 

«Торпедо» – первый клуб в тренерской карьере Игоря Ларионова. До этого он работал со сборными России разных возрастов и даже возил команду на этапы Евротура. Ларионов завершил игровую карьеру еще в сезоне-2005/06, а перешел на роль тренера только в 2019-м.

Из должностей Ларионова выделяется статус директора по хоккейным операциям в СКА в сезоне-2008/09. Сотрудничество быстро прекратилось. Ларионов объяснял: его взгляды на развитие команды и подбор игроков не сочетались с позицией питерского руководства. Из хоккея Ларионов потом совсем не выпал – ушел в агентскую деятельность.

Сейчас эта часть жизни легенды снова актуальна и косвенно пересекается со СКА через бывшего клиента Алекса Гальченюка.

Ларионов опекал Гальченюка перед драфтом НХЛ: выделял игровые недостатки и готовил к жизни

Летом 2023-го СКА подписал Алекса Гальченюка. Тот приехал в Россию в статусе игрока, который провел более 650 матчей в НХЛ. Именно Ларионов повлиял на становление Гальченюка в юношестве и запуск его взрослой карьеры. Они прекратили сотрудничество еще в 2015-м: Алекс сам отказался от всех контактов с компанией The Wills Sports Group, где работал Ларионов.

Гальченюк – один из главных клиентов Ларионова-агента. Алекс вспоминал период, когда они пересеклись: подросток играл в Чикаго и поехал на матч в Детройт. Его команда выиграла 6:3 – Гальченюк поучаствовал во всех голах (3+3), а Ларионов сам инициировал встречу. Они долго разговаривали и пришли к тому, что Игорь займется его продвижением.

Для агентских дел Ларионов ездил по миру и попадал на юношеские игры, но матч с участием Гальченюка посетил не просто так. Еще во время игровой карьеры Ларионов познакомился с отцом Алекса. Из-за этого потом обратил внимание и на его перспективного сына. Участие легенды в жизни Гальченюка позже привело того к статусу первого выбора на драфте OHL-2010.

16-летний Алекс попал в «Сарнию Стинг» и уже в первый год выбил 83 очка за 68 матчей в лиге Онтарио. Ларионов тогда видел его будущим лидером клуба НХЛ – по способностям сравнивал с Марианом Госсой. Всем рассказывал об инстинктах, универсализме и броске. В 2010-м Ларионов запустил совместное дело с агентом Яном Пулвером: вместе они взяли под опеку и Гальченюка.

Пулвер – глава и основатель агентства The Wills Sports Group (существует с 2006-го). Сначала они с Ларионовым по-дружески пересекались на хоккейных играх, а затем тот присоединился к проекту Пулвера. Из бывших статусных клиентов The Wills Sports Group – Олли Йокинен, Майк Каммаллери и Скотт Гомес. В 2023-м агентство представляет Миро Хейсканена и Тайлера Сегина.

Детальная агентская работа Ларионова с Гальченюком заключалась не только в повседневных делах и контрактных переговорах. Он не беспокоил Алекса постоянно: лично виделся с ним несколько раз в год, но всегда звонил. Зато смотрел матчи по видео и отправлял советы для улучшению игры. Это отмечал и сам Гальченюк: «Другие агенты не дали бы мне подобное».

Ларионов подвел Гальченюка к драфту НХЛ-2012, где того под 3-м номером выбрал «Монреаль». Перед церемонией Ларионов публично транслировал разговоры с клубами: Гальченюка смотрели и в «Торонто» (взяли Моргана Райлли). Попадание Алекса в «Монреаль» Ларионов посчитал успехом России – из-за советского происхождения. Хотя Гальченюк и отказался от гражданства.

В НХЛ Гальченюк заиграл сразу: Ларионов расписывал ему все новые игровые перспективы, а сам игрок отмечал его труд по взаимодействию с тренерами и клубом. Вот только влияние отца Гальченюка вдруг сработало по-другому. Вопросы по игре Алекса в «Монреале» адресовались агентам. Мнение отца называлось одной из причин итогового разрыва Гальченюка и Ларионова.

Они разошлись перед лучшим периодом для Гальченюка в НХЛ: 82 матча, 56 очков (30+26). Все произошло на фоне регулярки с 46 очками и провального плей-офф (1 гол в 12 играх). Алекс в тот момент вел переговоры о новом контракте с «Монреалем» – и делал это без участия Ларионова. Самого Гальченюка сильно пугали неоправданные ожидания по его использованию в команде.

Ларионов философски воспринял то решение Гальченюка, хотя оно точно стало для него неожиданным: «Мы с Яном Пулвером помогали ему стать хорошим хоккеистом, но, что еще важнее, делали из Алекса хорошего человека. Я разговаривал с ним каждый день. Думаю, провел с ним больше времени, чем с женой. Давал ему понять, что нужно набраться терпения».

В Россию взрослый Гальченюк собирался еще в сезоне-2022/23. «Торпедо» претендовало, но Ларионов не связался с Алексом и не забрал его к себе в клуб. Оттолкнули финансовые запросы Гальченюка. В СКА он зарабатывает 50 млн рублей – данные «СЭ». У «Торпедо» в сезоне-2023/24 больше всех получает Алексей Кручинин (38 млн). Остальные лидеры – 20-27 млн.

Карьерные дела они давно не обсуждают, но у Гальченюка все еще остаются теплые впечатления о Ларионове. Вот его рефлексирующие мысли в момент приезда в СКА: «Прошло много лет с тех пор, как мы работали вместе. Игорь Ларионов – человек хороший, и он сделал много грамотных подсказок. Когда будем играть против «Торпедо», то мы увидимся и пообщаемся».

Ларионов-агент воспитывал молодых игроков и всегда отговаривал их от возвращения в КХЛ

Драфт НХЛ-2012 – успешное время для Игоря Ларионова не только из-за Алекса Гальченюка. Тогда «Эдмонтон» выбрал под первым номером нападающего Наиля Якупова. Это сейчас Якупов играет за «Нефтехимик», а в тот год считался будущей звездой НХЛ. Ларионов прямо повлиял на его перспективы и попадание в «Эдмонтон».

Перед выходом на драфт Ларионов опекал Якупова: в «Сарнии» тот подружился с Гальченюком, они вместе отдельно тренировались. Ларионов знакомил Якупова с нужными людьми в Америке, ограждал от давления и советовал отказаться от предложений из России. Он убедил всех, что Наиль неожиданно не сорвется в КХЛ. «Эдмонтон» поверил, хотя ставка на Якупова не оправдалась.

Без Ларионова тут не обошлось. Перед церемонией он прямо сказал: «На месте генменеджера «Эдмонтона» я бы взял Наиля». Затем Якупов отыграл в НХЛ шесть лет. Лучшим стал сезон-2014/15 в «Эдмонтоне»: 81 матч и 33 очка. Полезность -35 показывала, что Якупов не совсем подходит для НХЛ. Пусть Ларионов всегда продвигал Наиля, веры в него стало меньше.

Разрыв Ларионова с Якуповым похожим образом связан с влиянием семьи – как и у Гальченюка. В 2018 году Ларионов объявил, что он больше не причастен к карьере Наиля. Рассказывал: «Все вопросы теперь стоит адресовать непосредственно ему или его папе». Все произошло после сезона Якупова в «Колорадо» (58 матчей, 16 очков). После этого Наиль подписался со СКА в КХЛ.

Николай Голдобин, Андрей Локтионов, Артем Сергеев, Илья Самсонов, Тайлер Сегин – в разное время все они были клиентами Ларионова-агента. У Сергеева при нем возникал конфликт с «Салаватом» по контракту, Голдобину тот посоветовал в 16 лет сорваться в Америку. Позже Николай развился до «Сан-Хосе» и «Ванкувера», а в сезоне-2023/24 идет на рекорд КХЛ по очкам.

Со стороны Ларионов-агент часто сталкивался с критикой из-за решений по карьерам отдельных хоккеистов. Сами игроки наоборот его защищали. Пример: история с Локтионовым. У того были предложения от «Торонто» и «Лос-Анджелеса». Андрей поехал на неудачный просмотр в «Лос-Анджелес» – это подавалось ошибкой агента. Позже выяснилось, что на таком настоял сам игрок.

Агентские принципы Ларионова по работе с хоккеистами видны из его показательного комментария для ESPN: «Я помогаю им сохранять концентрацию, постоянно анализировать матчи и, например, подготовку. Стараюсь передать хоккеистам знания и опыт, чтобы они играли долго, добивались успеха и избегали опасностей. Потому что это во многих отношениях опасная игра».

Все агентское время Ларионов продвигал главную составляющую такого сотрудничества – он давал игрокам плотную обратную связь по хоккею. Объяснял в интервью «СЭ», что всегда контактирует с менеджерами, тренерами и самими хоккеистами: «Я способен помочь ребятам. Даже тренер не всегда выскажет замечания по игре – а я выскажу обязательно».

Ларионов прояснял еще на примере Якупова: российским игрокам важно цепляться за место в НХЛ, а вернуться на большие деньги они всегда успеют. Такие основы в работе были у Ларионова в 2013-м: «Агенту легко получить комиссионные в размере от 3 млн долларов. Но я забочусь о карьере игроков. Хочу дать им шанс заиграть в НХЛ. Это нелегко, но оно того стоит».

При переходе на тренерскую роль Ларионов поменял взгляд на вещи. Одна из составляющих селекции «Торпедо» – возвращение молодежи из Америки. Так, в «Торпедо» к нему приехали Деннис Ян, Максим Летунов и Владислав Фирстов. Все в какой-то момент пробивались в НХЛ, но вышло неудачно. Осязаемые перспективы только у Фирстова – тот в аренде из «Миннесоты».

Почему Ларионов больше не агент? Кажется, дело в масштабе этой роли в хоккейном мире. В какой-то момент его уже не устраивали конкретные переговоры или истории отдельных хоккеистов. Ларионов сравнивал себя с Ральфом Крюгером. Хотел власть и возможность заниматься разными вещами, влиять на клубы, сборную и развитие серьезных проектов.

Предложения тренировать поступали Ларионову регулярно, но он их отвергал. Не отказался лишь от приглашения ФХР. Ларионов окончательно ушел из агентского бизнеса в 2019 году, когда стал советником главы штаба России Романа Ротенберга. В его обязанности входило развитие игроков по программам всех возрастов. Это оказалось интереснее и позже вылилось в карьеру тренера.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Алексей Даничев, Екатерина Чеснокова; East News/AP Photo/The Canadian Press, Jason Franson, AP Photo/Keith Srakocic

20 комментариев

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Fanático
Зализали уже до блеска ж... Ларика шершавым языком спортса. Значит это не талант, не детские тренера, а Ларионов запускал карьеры Якупова, Гальченюка, Голдобина... А в провале виноваты отцы или кто угодно другой, а "профессор" не при делах. Ок, ясно) Он вывозил пацанов пачками, о многих из них уже никто и не помнит. Как-то мониторил его экс-клиентов, запомнился Даниил Соколка. На первенстве Урала по 99 гр. набирал по 3 очка за матч (101 в 34 играх в 2014 году). У его одноклубника, некоего Виталика Кравцов 38 в 38 тогда было. А потом на его горизонте появляется один американский агент...
- Когда из Челябинска пригласили в ЦСКА - сразу уехал, мне тогда было пятнадцать лет. Правда, там прозанимался от силы месяц, Игорь Ларионов предложил попробовать себя в США... В юниорской лиге Детройта был самым младшим в команде, все парни оказались на два года старше меня. Но Игорь Ларионов говорил, что нужно расти и развиваться со старшими, пришлось тяжело: новая страна, другой тип хоккея, всё вокруг на английском, плюс все старше и сильнее.

Т.е. в CHL он ещё по возрасту не проходил, но вывезти надо было край. Закинул его 15-летнего в заурядную региональную лигу, где все на 2-3 годы были старше. Гений! Парень предсказуемо уже как три года завязал с хоккеем. И таких у этого недоагента было полно.
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Sergey Smolensky
Ларионов, Якупов. Ларионов коллекцию с того драфта собрал по просранным пикам. Интересно, чему их учил там или вином своим поил
+40
-12
+28
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Andy93
"Лучшим стал сезон-2014/15 в «Эдмонтоне»: 81 матч и 33 очка. Полезность -35 показывала, что Якупов не совсем подходит для НХЛ. Пусть Ларионов всегда продвигал Наиля, веры в него стало меньше."

Понимаю, что все это в абсолютных цифрах, но лучший именно первый сезон Наиля 31 очко в 48 (укороченный сезон), лучший показатель по шайбам 17 и всего -4. Тогда Наиль казался точно не самым провальным первым номером - нормальный такой дебютный сезон не без шероховатостей.
+26
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+23
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В курсе про поля
Сразу бросилось в глаза, что стиль изложения напоминает перевод с английского. Причем не сильно высокого уровня перевод.

Пара минут в Гугле и понятно , что как минимум часть статьи это компиляция из англоязычных источников. Не то, чтобы это плохо, но надо тогда либо источники указывать, либо хоть минимум напрягаться и излагать русским языком.
+17
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+15
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Direct free kick
Ответ Fanático
Зализали уже до блеска ж... Ларика шершавым языком спортса. Значит это не талант, не детские тренера, а Ларионов запускал карьеры Якупова, Гальченюка, Голдобина... А в провале виноваты отцы или кто угодно другой, а "профессор" не при делах. Ок, ясно) Он вывозил пацанов пачками, о многих из них уже никто и не помнит. Как-то мониторил его экс-клиентов, запомнился Даниил Соколка. На первенстве Урала по 99 гр. набирал по 3 очка за матч (101 в 34 играх в 2014 году). У его одноклубника, некоего Виталика Кравцов 38 в 38 тогда было. А потом на его горизонте появляется один американский агент... - Когда из Челябинска пригласили в ЦСКА - сразу уехал, мне тогда было пятнадцать лет. Правда, там прозанимался от силы месяц, Игорь Ларионов предложил попробовать себя в США... В юниорской лиге Детройта был самым младшим в команде, все парни оказались на два года старше меня. Но Игорь Ларионов говорил, что нужно расти и развиваться со старшими, пришлось тяжело: новая страна, другой тип хоккея, всё вокруг на английском, плюс все старше и сильнее. Т.е. в CHL он ещё по возрасту не проходил, но вывезти надо было край. Закинул его 15-летнего в заурядную региональную лигу, где все на 2-3 годы были старше. Гений! Парень предсказуемо уже как три года завязал с хоккеем. И таких у этого недоагента было полно.
Ларик не тренер, а имитация на тренера. Ларик не противовес Роттенбергу, а его продолжение. Хорошо спланированный фарс. Если богатый фантазёр может купить себе пост тренера, то и ветеран хоккея не работавший нигде тренером до 59 (разумеется попал в сборную U21 по блату и полностью провалившийся и как помощник и особенно как главный) может наныть себе должность.
Быстрее бы ларионовобесие спало
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pizzatcarizza
Ответ Sergey Smolensky
Ларионов, Якупов. Ларионов коллекцию с того драфта собрал по просранным пикам. Интересно, чему их учил там или вином своим поил
скорее команды, которые выбирали его клиентов)) Он то судя по всему сделал все неплохо и агентские получил щедрые
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Direct free kick
Ответ HockeyMan
А в каком возрасте, нужно становится тренером, если как игрок ты играл до 45 лет?) А то, что он после окончания карьеры всё время оставался в хоккее, это разве не изучение самой игры и не плавная подготовка к дальнейшей работы тренера? А каком блате вы вообще можете говорить, если Ларионов первым, кто был удостоен попасть в зал славы НХЛ из русских игроков? Что у вас вообще в голове, когда вы такое пишите 🤦🏻‍♂️
Ещё один путает роль игрока и тренера. Да и в каком месте первый? Харламова ещё в 2005 включили, ларика в 2008, Фетисова в 2001. И это не зал славы НХЛ, а просто зал хоккейной славы. Каша тут кое у кого другого 🤦🏻‍♂️
Закончил с НХЛ в 2004 - по блату проник в сборную U21 в ноябре 2019, по сути 15 лет, поигрывая во второсортных лигах в 2005-2006 можно всерьёз не воспринимать.
Найдём хоть один похожий случай? Есть подозрение, что в природе их нет
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HockeyMan
Ответ В курсе про поля
Сразу бросилось в глаза, что стиль изложения напоминает перевод с английского. Причем не сильно высокого уровня перевод. Пара минут в Гугле и понятно , что как минимум часть статьи это компиляция из англоязычных источников. Не то, чтобы это плохо, но надо тогда либо источники указывать, либо хоть минимум напрягаться и излагать русским языком.
Если это так, то это огромный позор автору статьи
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Fanático
Ответ Direct free kick
Ларик не тренер, а имитация на тренера. Ларик не противовес Роттенбергу, а его продолжение. Хорошо спланированный фарс. Если богатый фантазёр может купить себе пост тренера, то и ветеран хоккея не работавший нигде тренером до 59 (разумеется попал в сборную U21 по блату и полностью провалившийся и как помощник и особенно как главный) может наныть себе должность. Быстрее бы ларионовобесие спало
Козырев его прокачал в Торпедо в прошлом году, а сейчас отлично работает главным в Севе. Вот о ком говорить надо. Ларик на его конспектах выплывает.
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Палец Мето
Честно скажу - работа Ларионова в качестве коуча сборной была очень странной штукой. Там он прям нарочито демонстрировал свое упрямство в следовании игровой модели. Хотя материал для этого был не самый лучший. Как итог - игра на скоротечном турнире была бледная.
В качестве тренера клуба тут уже другое дело - больше времени и возможностей выстроить свою игру. Как видим, результаты есть уже на второй сезон - Торпедо вполне уверенно идет в топе запада и обыгрывает грандов со значительно большей зарплатной ведомостью, либо играет с ними в равный хоккей.
Осталось теперь в ПО пошуметь нормально.
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Direct free kick
Ответ Fanático
Козырев его прокачал в Торпедо в прошлом году, а сейчас отлично работает главным в Севе. Вот о ком говорить надо. Ларик на его конспектах выплывает.
Или вот пример непоследовательности.
Когда Кевин Даллмен разрывал КХЛ во времена рассвета: "Фу АХЛовец тут лучший"
Сейчас сын ларика ранее не тянувший фарм СКА и Кунь-Лунь поигрывает в основе: "Как прекрасно".
Когда ларик не работал в КХЛ ему не нравились скорости лиги, нудно, уходил с игр в перерыве. А теперь ему Детройт и Айлендерс не те.
Презираю лицемеров и их последователей
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HockeyMan
Ответ Direct free kick
Ларик не тренер, а имитация на тренера. Ларик не противовес Роттенбергу, а его продолжение. Хорошо спланированный фарс. Если богатый фантазёр может купить себе пост тренера, то и ветеран хоккея не работавший нигде тренером до 59 (разумеется попал в сборную U21 по блату и полностью провалившийся и как помощник и особенно как главный) может наныть себе должность. Быстрее бы ларионовобесие спало
А в каком возрасте, нужно становится тренером, если как игрок ты играл до 45 лет?)
А то, что он после окончания карьеры всё время оставался в хоккее, это разве не изучение самой игры и не плавная подготовка к дальнейшей работы тренера?
А каком блате вы вообще можете говорить, если Ларионов первым, кто был удостоен попасть в зал славы НХЛ из русских игроков?
Что у вас вообще в голове, когда вы такое пишите 🤦🏻‍♂️
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Direct free kick
Ответ HockeyMan
Ага)) а что же когда Козырев был тренер в СКА, он не смог прокачать там никого?) и Ротенберг почему не работает по его конспектам?)))
Охранитель ларика отвечай прямо: почему Динамо Минск в плей-офф 2022 зацепило 2 игры у СКА, а этот проходимец нет. Состав явно не лучше у них.
Ещё никто не ответил на простой вопрос
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HockeyMan
Ответ Direct free kick
Ещё один путает роль игрока и тренера. Да и в каком месте первый? Харламова ещё в 2005 включили, ларика в 2008, Фетисова в 2001. И это не зал славы НХЛ, а просто зал хоккейной славы. Каша тут кое у кого другого 🤦🏻‍♂️ Закончил с НХЛ в 2004 - по блату проник в сборную U21 в ноябре 2019, по сути 15 лет, поигрывая во второсортных лигах в 2005-2006 можно всерьёз не воспринимать. Найдём хоть один похожий случай? Есть подозрение, что в природе их нет
Что вы вообще несете? Какие второсортные лиги? Человек всю жизнь в хоккее. И если вы не связываете роль игрока и тренера, то в чем тогда разница от карьеры Ларионова, если игрок сразу после окончания карьеры идет тренировать? Он же тоже не был до этого тренером.
0
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HockeyMan
Ответ Direct free kick
Ещё один путает роль игрока и тренера. Да и в каком месте первый? Харламова ещё в 2005 включили, ларика в 2008, Фетисова в 2001. И это не зал славы НХЛ, а просто зал хоккейной славы. Каша тут кое у кого другого 🤦🏻‍♂️ Закончил с НХЛ в 2004 - по блату проник в сборную U21 в ноябре 2019, по сути 15 лет, поигрывая во второсортных лигах в 2005-2006 можно всерьёз не воспринимать. Найдём хоть один похожий случай? Есть подозрение, что в природе их нет
Что вы вообще несете? Какие второсортные лиги? Человек всю жизнь в хоккее. И если вы не связываете роль игрока и тренера, то в чем тогда разница от карьеры Ларионова, если игрок сразу после окончания карьеры идет тренировать? Он же тоже не был до этого тренером.
0
0
0
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HockeyMan
Ответ Direct free kick
Охранитель ларика отвечай прямо: почему Динамо Минск в плей-офф 2022 зацепило 2 игры у СКА, а этот проходимец нет. Состав явно не лучше у них. Ещё никто не ответил на простой вопрос
Почему Локомотив в 2019 году провел хороший сезон, а в плей офф слил ска в сухую? Они что, хуже других были?))
Как вообще можно об это говорить? Сколько вам лет?)
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