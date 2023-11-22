Вы такого не видели: команда отпраздновала гол, хотя он случился только спустя секунды

Игрок заметил, что свисток не прозвучал.

«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» (1:4). Единственный гол команды из Екатеринбурга забил Алексей Бывальцев. Развитие эпизода – история. Легионер Мэйсек выкатился из-за ворот и ткнул шайбу в конек защитника. Она отскочила в щитки вратарю и осталась перед линией. В тот момент все поверили, что игра остановлена и момент завершен.

Четверка игроков «Автомобилиста» праздновала гол. Хоккеисты «Динамо» на это среагировали, а вратарь вообще поднялся в стойку. Бывальцев увидел лежащую шайбу и катнул ее в ворота. Оказалось – не зря. Судьи объявили: гол случился именно после касания Бывальцева. Мэйсек после этого получил лишь очко за передачу, а Алексей – награду за находчивость.

Полное видео эпизода:

Вот момент с попыткой Мэйсека. С камеры из-за ворот видно, что шайба действительно не оказалась в воротах:

Так сориентировался Бывальцев:

Гол Бывальцева произошел во втором периоде при счете 0:3 и в итоге не повлиял на результат матча. Сам игрок так прокомментировал эту ситуацию: «Я не видел шайбу в воротах. Свистка не было. Решил добить на всякий случай – получился гол». Момент интересен еще и тем, что Бывальцев так отметил красивый юбилей. Игра с минским «Динамо» стала для него 500-й в КХЛ.

Для Бывальцева это всего шестая шайба в регулярке-2023/24. Он набрал 12 очков (6+6) за 35 игр. Алексей обычно забивает в матчах, которые «Автомобилист» проигрывает. Он распределил 6 голов на 6 разных игр – 5 из них завершились поражениями команды. Единственное исключение – победная встреча с «Нефтехимиком» (3:2, ОТ). В ней Бывальцев и стал автором решающей шайбы.

За «Автомобилист» он играет первый сезон – приехал на двухлетний контракт. До этого Алексей три года представлял «Трактор». Лучшим временем в карьере 29-летнего Бывальцева стал сезон-2017/18 в составе «Амура». Там он набрал 43 очка (19+24) в 56 матчах регулярки. После этого попал в СКА, но там не закрепился: выбил всего 16 очков за полтора года и перешел в «Витязь».

«Автомобилист» менял сочетания игроков во время матча против минского «Динамо». Тренер Заварухин объяснял, что делал так для улучшения результативности. Он заявлял Бывальцева на игру в тройке с Волком и Голышевым, а в эпизоде с голом тот находился на площадке вместе с Мэйсеком. Не помогло, хотя «Автомобилист» серьезно перебросал соперника (37:22).

Общую ситуацию все эти действия не поменяли: «Автомобилист» проиграл второй матч подряд. Клуб набрал 40 очков за 35 игр и идет шестым на Востоке. У «Ак Барса» и «Трактора» такие же показатели, но по два матча в запасе. Минское «Динамо» наоборот улучшило позиции: клуб поднялся на седьмое место на Западе. Обогнали «Северсталь», которая проиграла ЦСКА (2:3).