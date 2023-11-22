Наброс на ворота
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Вы такого не видели: команда отпраздновала гол, хотя он случился только спустя секунды

Брукс Мэйсек Брукс Мэйсек
Динамо Минск Динамо Минск
Алексей Бывальцев Алексей Бывальцев
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Игрок заметил, что свисток не прозвучал.

«Автомобилист» проиграл минскому «Динамо» (1:4). Единственный гол команды из Екатеринбурга забил Алексей Бывальцев. Развитие эпизода – история. Легионер Мэйсек выкатился из-за ворот и ткнул шайбу в конек защитника. Она отскочила в щитки вратарю и осталась перед линией. В тот момент все поверили, что игра остановлена и момент завершен.

Четверка игроков «Автомобилиста» праздновала гол. Хоккеисты «Динамо» на это среагировали, а вратарь вообще поднялся в стойку. Бывальцев увидел лежащую шайбу и катнул ее в ворота. Оказалось – не зря. Судьи объявили: гол случился именно после касания Бывальцева. Мэйсек после этого получил лишь очко за передачу, а Алексей – награду за находчивость.

Полное видео эпизода:

Вот момент с попыткой Мэйсека. С камеры из-за ворот видно, что шайба действительно не оказалась в воротах:

Так сориентировался Бывальцев:

Гол Бывальцева произошел во втором периоде при счете 0:3 и в итоге не повлиял на результат матча. Сам игрок так прокомментировал эту ситуацию: «Я не видел шайбу в воротах. Свистка не было. Решил добить на всякий случай – получился гол». Момент интересен еще и тем, что Бывальцев так отметил красивый юбилей. Игра с минским «Динамо» стала для него 500-й в КХЛ.

Для Бывальцева это всего шестая шайба в регулярке-2023/24. Он набрал 12 очков (6+6) за 35 игр. Алексей обычно забивает в матчах, которые «Автомобилист» проигрывает. Он распределил 6 голов на 6 разных игр – 5 из них завершились поражениями команды. Единственное исключение – победная встреча с «Нефтехимиком» (3:2, ОТ). В ней Бывальцев и стал автором решающей шайбы.

За «Автомобилист» он играет первый сезон – приехал на двухлетний контракт. До этого Алексей три года представлял «Трактор». Лучшим временем в карьере 29-летнего Бывальцева стал сезон-2017/18 в составе «Амура». Там он набрал 43 очка (19+24) в 56 матчах регулярки. После этого попал в СКА, но там не закрепился: выбил всего 16 очков за полтора года и перешел в «Витязь».

«Автомобилист» менял сочетания игроков во время матча против минского «Динамо». Тренер Заварухин объяснял, что делал так для улучшения результативности. Он заявлял Бывальцева на игру в тройке с Волком и Голышевым, а в эпизоде с голом тот находился на площадке вместе с Мэйсеком. Не помогло, хотя «Автомобилист» серьезно перебросал соперника (37:22).

Общую ситуацию все эти действия не поменяли: «Автомобилист» проиграл второй матч подряд. Клуб набрал 40 очков за 35 игр и идет шестым на Востоке. У «Ак Барса» и «Трактора» такие же показатели, но по два матча в запасе. Минское «Динамо» наоборот улучшило позиции: клуб поднялся на седьмое место на Западе. Обогнали «Северсталь», которая проиграла ЦСКА (2:3).

Автомобилист – Динамо Минск 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Дата проведения
22 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 17 Бориков (Пышкайло, Керран)
0:2 – 19 Меркли (Горбунов, Керран)
0:3 – 30 Горбунов (Кузнецов)
1:3 – 35 Бывальцев (Мэйсек)
1:4 – 47 Сотишвили (Стась)
Вратари: Аликин 18/22 – Фергюсон 36/37.

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8 комментариев

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Куруш
Оказывается не только я шайбу не вижу, но и игроки...
+6
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+6
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Vadim Medvedev
Ответ Oleg(Arsenal)+++
Должны были отменять, шайба уже прижата была, вбрасывания должно было быть, позор!!
игра останавливается только свистком. пока нет свистка - надо играть. пока игра не остановлена - можно забивать голы. оснований для отмены нет.
+4
0
+4
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Андрей Шарафутдинов
На самом деле Леха должен сказать спасибо Гатиятулину за такой контракт с Авто. Получить первое большинство(офис Овечкина), первую трояку с Бурдасовым и Сошниковым, в последний сезон перед подписанием нового контракта настоящий подарок.
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Spymeat
Жаль, что шайбу добили в ворота. Было бы прикольно, если б одни поехали праздновать гол, которого не было, а другие просто меняться))
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МП
Бывальцев молодец
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Эд..19
А забавно )) Если бы вратарь не встал со щитков, реагируя на празднование игроков Авто, то гола могло бы и не быть ) Хитрый план Авто - отвлекающий манёвр )))
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mihkel
То что называется "на опыте".
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