«Хочу, чтобы было потемнее». Панарин сделал дубль на арене, где пропало электричество

Команды по 10 минут играли на темной стороне.

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» (4:1) в матче регулярки НХЛ. Артемий Панарин дважды забил, для его команды победный успех стал третьим в последних пяти играх. За красивым итогом вы могли не заметить главное: на арене «Сиэтла» возникли проблемы с электричеством. Из-за этого у матча НХЛ получился особенный антураж.

Соперники менялись сторонами каждую половину периода – так никто не получал преимущество

Электричество вырубилось еще на старте матча, а включить его полностью на Climate Pledge Arena так и не удалось. После начала первого периода судьи отметили реальную проблему и приостановили игру. Одна сторона площадки оказалась сильно темнее другой. Чинить свет на стадионе помогал даже гендиректор «Сиэтла» Тод Лейвеке. Никому не удалось все исправить.

Организаторы выкрутились из ситуации. На отметке 10:00 в каждом периоде «Рейнджерс» и «Сиэтл» просто менялись сторонами площадки. Форвард «Сиэтла» Джаред Макканн увидел в этом ощутимые минусы: «Очевидно, что это не выглядело идеально. Смена сторон каждые 10 минут – какая-то дрянь. Особенно, когда вы набираете обороты, а они останавливают игру».

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол не считает, что ситуация с освещением повлияла на ход игры. Ему было бы странно оправдывать этим пятое поражение команды в шести матчах на старте сезона. Зато Артемию Панарину понравилось такое необычное световое оформление – он шутил: «Хочу, чтобы было потемнее – так сложнее вратарям. Поэтому я и забил дважды».

Даже по трансляции заметно серьезное затемнение в одном из углов площадки – посмотрите на примере видео первого гола Панарина:

Отключение освещения на матчах НХЛ уже случалось. В 2018-м году свет погас в третьем периоде игры «Торонто» и «Вашингтона». Отличие от «Сиэтла» в том, что она проходила на открытом стадионе. В истории НХЛ одним из известных моментов остался финал Кубка Стэнли-1988. Там игра «Бостона» и «Эдмонтона» остановилась при счете 3:3 – сгорел трансформатор.

Обновленный дом «Сиэтла» открылся после реконструкции в октябре 2021 года. До этого стадион назывался Key Arena. Имя сменилось из-за сделки с Amazon, когда компания выкупила права на нейминг. Climate Pledge – отдельное подразделение в Amazon, нацеленное на работу с климатом. Под таким названием там проводятся экологические акции и специально маркируются продукты.

Почему у «Сиэтла» так сложно все починить? Climate Pledge Arena – уникальное сооружение. Вся его работа полностью устроена на электричестве. Заявлены нулевые выбросы углекислого газа, почти вся еда производится внутри. За несколько дней до матча «Сиэтл» – «Рейнджерс» арена первой из стадионов получила сертификат Международного института живого будущего (ILFI).

Панарин продолжает результативную серию, Шестеркина заменил 37-летний вратарь

● Во втором периоде матча «Сиэтл» – «Рейнджерс» травмировался нападающий Андре Бураковски. Он столкнулся с Джейкобом Троубой из «Рейнджерс». У игрока «Сиэтла» пока все плохо со статистикой (6 матчей, 0+2), но он считается одним из лидеров команды. Тренеры «Сиэтла» избегают прогнозов по Бураковски, но уже понятно: его травма похожа на что-то серьезное.

● Артемий Панарин набирает очки в каждом матче регулярки-2023/24. Его общий показатель: 5 игр, 7 очков (3+4). Лучшими для Панарина получились игры с «Баффало» (5:1, 1+1) и «Сиэтлом» (4:1, 2+0). Надо понимать, что рекордов за этим пока нет. Год назад Артемий стартовал с очковой серии из шести игр. Туда даже входили матчи с 4 очками: оба раза он делал 1+3.

● Шестеркин против «Сиэтла» не вышел, поэтому не ощутил на себе проблемы со светом. Вместо него играл 37-летний Джонатан Куик. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли заменил Игоря еще в матче с «Нэшвиллом» (1:4), а теперь впервые в сезоне сыграл с первых минут. Ничем особенным Куик не запомнился, а «Сиэтл» его не нагружал. Вратарь «Рейнджерс» отбил 18 из 19 бросков.

● «Сиэтл» пока выиграл всего один матч – 7:4 у «Каролины». Теперь команда отправится на выездную серию из четырех встреч. У «Рейнджерс» уже идут пять гостевых игр. Первым соперником в их списке как раз и стал «Сиэтл». Важно, что сейчас «Рейнджерс» отыгрывают самый длинный выезд в сезоне. Начали с интересными проблемами, но при удачном результате.

Фото: East News/AP Photo/Jason Redmond; youtube.com/SPORTSNET