Русский защитник «Оттавы» ценой травмы накрыл бросок Овечкина – а перед этим сам забил из-под него

Геройство Артема Зуба.

«Оттава» разгромила «Вашингтон» (6:1) в матче регулярки НХЛ. Александр Овечкин набрал первое очко в сезоне (ассист). Глобально старт у него пока не получается: «Вашингтон» проиграл два из трех матчей, Овечкин ни разу не забил. Хуже всего, что Александр впервые в карьере остался без бросков в створ сразу в двух играх подряд – игроки «Оттавы» приняли на себя все его четыре попытки.

Зуб не играл после заблокированного броска Овечкина: шайба попала в ухо, на льду – кровь

Александр Овечкин сделал 6359 бросков по воротам в матчах НХЛ. Он остается лидером по этому показателю за всю историю лиги. В декабре 2022-го Овечкин обошел предыдущего рекордсмена Рэя Бурка (6209). Символично, что тогда Александр шесть раз бросил в створ именно в матче с «Оттавой» (3:2, ОТ). В новой игре защитники «Оттавы» самоотверженно ему мешали.

Особенно отличился Артем Зуб. Перед матчем главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит называл его пару с Сэндерсоном лучшей в команде. И настраивал, что Зуб и Сэндерсон выйдут против звена Овечкина: «Мы считаем, что у нас есть надежный дуэт». Все сбылось: в одном из эпизодов Зуб даже остановил шайбу рукой, когда игроки «Вашингтона» навалились на ворота «Оттавы».

В другом моменте из третьего периода все получилось еще жестче. Артем принял на себя мощный бросок Овечкина – шайба отскочила ему в левое ухо. Зуб сразу упал на лед, а поднялся лишь с помощью врачей. Сам Александр в тот момент находился рядом и всячески его поддерживал. На льду остались следы крови – со стороны последствия выглядели серьезными.

Зуб ушел в подтрибунное помещение и уже не играл после того эпизода с Овечкиным. Тренер «Оттавы» на пресс-конференции не сказал ничего конкретного по поводу его травмы. Возможно, россиянин все-таки окажется доступным на следующую игру «Оттавы» против «Детройта». Для команды он всегда важен: в среднем Артем играет более 18 минут за матч и уже набрал 3 очка (1+2).

До травмы Зуб сам забил «Вашингтону» – Овечкин находился прямо перед ним на линии броска, но не помешал:

Артем Зуб играет в «Оттаве» четвертый сезон. Перед отъездом в НХЛ Артем выигрывал Кубок Гагарина и Олимпиаду. В декабре 2022-го Зуб подписал с «Оттавой» улучшенный контракт: 4 года и 18,4 млн долларов (по 4,6 за сезон). Сезон-2021/22 стал для него лучшим за время игры в лиге – там Зуб набрал 22 очка (6+16) за 81 матч. Он проводил на льду в среднем более 21 минуты.

На контрасте с блеклым стартом Овечкина ярко смотрится достижение Тарасенко. Владимир стал первым игроком «Оттавы», набравшим по несколько очков в каждой из трех первых домашних игр. С ним клуб выиграл у «Филадельфии» (5:2, 2 ассиста), «Тампы» (5:2, 1+1) и «Вашингтона» (6:1, 1+1). Ранее «Оттава» единственный раз проиграла «Каролине» в гостях (3:5, 0 очков Тарасенко).

Параллельно у «Оттавы» снова доступен еще один лидер. Джош Норрис не играл с 22 января и перенес операцию на плече. Норрис пропустил 9 месяцев, а теперь оформил дубль в первой же игре НХЛ после возвращения. Другой нападающий Тим Штюцле против «Вашингтона» сделал хет-трик из ассистов – у него были очки (2+4) за «Оттаву» во всех четырех матчах регулярки-2023/24.

3 матча Овечкина без голов – повод для переживаний?

«Вашингтон» забросил всего 3 шайбы в 3 матчах на старте сезона. Авторы голов в игровое время: Филлипс, Макмайкл, Карлсон. Единственная победа пока случилась в игре с «Калгари» (3:2, бул), где решающий бросок в серии буллитов исполнил Евгений Кузнецов. Овечкин в третий раз за карьеру начал регулярку без голов в трех матчах. Главное: это произошло с ним второй год подряд.

Тяжелый старт Овечкина не всегда что-то значит. Сезон-2012/13 начался позже из-за локаута. Во время переговоров Овечкин возвращался в «Динамо» и выступал в КХЛ. Затем на сокращенном отрезке той регулярки НХЛ Александр отыграл так, что взял «Морис Ришар» – приз лучшему снайперу лиги. Тогда он забил лишь в пятой игре, а «Вашингтон» начал турнир с 4 поражений.

Регулярка-2022/23 смотрится показательнее. На старте у «Вашингтона» была 1 победа в 3 матчах, у Овечкина – ассист с «Монреалем». Затем Александр набрал 4 очка (2+2) в матче с «Ванкувером» (6:4), а по итогам регулярки выбил неплохую личную статистику по голам (42). Важнее, что его «Вашингтон» там провалился всей командой и впервые с 2014 года не попал в плей-офф.

Овечкин по-прежнему идет на рекорд Уэйна Гретцки – до него остается 72 шайбы. Дело не двигается, но опыт предыдущих сезонов успокаивает. Для «Вашингтона» все смотрится сложнее даже после смены тренера – команду возглавляет Спенсер Карбери. Тот уже получил от Овечкина подарочную шайбу за первую победу с «Вашингтоном», но командную игру пока не наладил.

Иногда проявляются проблески. Карбери назвал первый период против «Оттавы» лучшим для «Вашингтона» под его руководством. Овечкин там как раз сделал передачу на единственный гол Карлсона, но его команда уже тогда проигрывала 1:2. Карбери успокаивал: «Мы уступали, но я не считал это проблемой с точки зрения счета, с которого можно вернуться в игру».

Затем «Вашингтон» пропустил еще 4 безответные шайбы. Поражение 1:6 – крупнейшее для «Вашингтона» с весны 2022 года. В марте 2022-го такой же счет при разгроме показала «Каролина». В следующем матче регулярки-2023/24 «Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в гостях. Овечкин регулярно забивает этому сопернику, а еще всегда восхищается атмосферой на местной арене.

Там-то забьет?

Фото: AP Photo/Justin Tang/The Canadian Press