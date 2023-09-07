15 комментариев

Нет, мы ничего не перепутали.

На старте регулярки КХЛ «Куньлунь» выиграл все три матча в основное время. Общий счет – 11:6. В соперниках: «Спартак», «Сочи» и минское «Динамо». Форвард Девин Броссо уже набрал пять очков – столько же у лучшего игрока прошлого сезона Дмитрия Яшкина. Следующий матч «Куньлунь» проведет как раз против «Ак Барса», который сенсационно проиграл дома «Сочи» (1:3).

Почему три победы «Куньлуня» – важный момент в масштабах всего сезона КХЛ

«Куньлунь» выступает в КХЛ с 2016 года. Команда еще никогда не начинала регулярку так ярко:

● Сезон-2020/21 – единственный, когда «Куньлунь» не выиграл ни одного из трех стартовых матчей регулярки. Тогда все складывалось совсем плохо. Первая игровая победа в регулярке – 15 октября 2020 года над «Салаватом» (5:3). Что до этого: 13 поражений и технический успех над «Локомотивом» (5:0). Ярославский клуб просто не приехал на ту игру из-за ковида.

● Конечно, в истории «Куньлуня» все складывалось и лучше. Так, в сезоне-2019/20 вдруг возникли пять побед подряд. Там все снова происходило осенью. Тот «Куньлунь» последовательно обыгрывал в основное время «Сочи», «Авангард», «Витязь», рижское «Динамо» и «Торпедо». Обычно результаты «Куньлуня» ни на что не влияли – в плей-офф клуб играл лишь один раз.

● Сейчас никто не ждал прорыва. В сезоне-2022/23 клуб выиграл 21 матч из 68. Всего 15 из этих побед в основное время. Слабее «Куньлуня» по очкам (49) отыграл только «Сочи» (32).

● Все соперники «Куньлуня» в прошлом сезоне боролись за плей-офф, а два клуба туда не попали. «Спартак» открывал новый чемпионат после мощного межсезонья, но на фоне обмена Хохлачева. Еще и «Куньлунь» считается для него неудобным. «Сочи» – худшая команда сезона-2022/23. Минское «Динамо» ищет стабильность и только подстраивается под требования Квартального.

● Пока «Куньлунь» – единственная команда с шестью очками в регулярке сезона-2023/24. В ближайшее время все может измениться. На Западе две победы в двух матчах имеет «Торпедо», на Востоке – «Автомобилист». У самого «Куньлуня» впереди тяжелый календарь: выезд к «Ак Барсу», домашний матч против ЦСКА и поездка в Ярославль к «Локомотиву». Поэтому радоваться рано.

● Актуальная характеристика для «Куньлуня» – простота игры. На это сослался после матча тренер Дмитрий Квартальнов: «Проиграли много борьбы, уступили в простоте, «Куньлунь» нас за это наказал». Об этом же рассказал и нападающий Девин Броссо: «Это тренд сезона – играть проще. Это окупилось: мы реализовали свои шансы в большинстве, забили несколько шайб из слота».

Чем интересен «Куньлунь»: матчи-антирекорды в Мытищах и развитие игроков для сборной

В сезоне-2023/24 «Куньлунь» по-прежнему проводит игры КХЛ в Мытищах. Так происходит с 2020 года. Основная причина – ограничения из-за пандемии коронавируса, которые в Китае отменяются слишком медленно. «Куньлунь» каждый сезон порывается в Пекин, но всегда отдельно объявляет Мытищи вторым домом.

Нужна ли сама команда в этом городе?

Даже победы не гарантируют «Куньлуню» адекватную посещаемость. Домашний матч против «Сочи» собрал 937 зрителей, игра с Минском – 539. Так происходило все время формально домашнего выступления «Куньлуня» в Мытищах. Хотя у клуба появилась и собственная фан-база, но массово в России он по-прежнему мало кому интересен.

«Куньлунь» всегда комбинировал состав из китайцев, россиян и крепких североамериканцев. Иностранцев сейчас стало еще больше. Летом из NCAA приехали форварды Остин Вон и Нолан Мойл. Добавился 23-летний защитник Райан Меркли. Его переход особенно интересен: в сезоне-2021/22 Меркли провел 39 матчей за «Сан-Хосе» в НХЛ (1+5).

Руководство «Куньлуня» публично обозначило актуальные задачи: удачное выступление в регулярке КХЛ (попадание в плей-офф) и подготовка игроков для сборной Китая. При составлении календаря КХЛ учитывала февральские игры китайской сборной – туда поедут почти все игроки «Куньлуня». До этого клуб будет играть в регулярке чаще остальных, но получит паузу на 10 дней.

Тренер Виктор Игнатьев всю карьеру работал ассистентом, а теперь полноценно возглавил «Куньлунь». Он запомнился интересным высказыванием после матча против «Сочи» (3:0). Назвал команду прямым конкурентом и охарактеризовал встречу игрой за четыре очка.

С задачей по плей-офф такая позиция не сочетается, но «Куньлунь» опровергает даже тренера.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Григорий Сысоев; hcredstar.com