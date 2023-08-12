58 комментариев

КХЛ что-то решает?

Скандальная история с Иваном Федотовым дошла до пика – вратарь ЦСКА вышел на матч с «Ак Барсом». Напоминаем: ИИХФ дисквалифицировала Ивана до 1 января 2024 года и признала действующим его контракт с «Филадельфией» в НХЛ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заранее объявлял: федерация откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если Федотов сыграет. ФХР соглашалась с позицией ИИХФ по дисквалификации.

Президента КХЛ Алексея Морозова и президента ЦСКА Игоря Есмантовича все это не смутило. Перед игрой они объяснили, почему выход Федотова уже в сентябре – норма.

Морозов и Есмантович: ссылка на Генпрокуратуру, взаимодействие с ФХР и бесконечные благодарности

Первым взял слово президент КХЛ Алексей Морозов:

«Команда ЦСКА сегодня подала заявку на матч и включила в список участников Ивана Федотова. КХЛ заявку приняла, по базе Центрального Информационного Бюро заявка прошла, поэтому Иван Федотов примет участие в сегодняшнем матче.

Хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением Международной федерации хоккея, которая ущемляет конституционные права гражданина РФ на труд.

В защиту игрока выступила Генпрокуратура Российской Федерации: направила в ФХР, КХЛ и в клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. И обязала допустить Ивана Федотова до участия в соревнованиях. Поэтому Иван Федотов сегодня принимает участие [в матче].

Не надо ничего домысливать. Мы живем по законам РФ, должны по ним жить и соответствовать. Мы не нарушаем законы, не нарушаем нормы, готовы продолжать трансферную политику, которая есть. Считаем, что это решение не приведет к плохим отношениям между ФХР и ИИХФ. ФХР не противодействовала заявке игрока на сезон. Федерация также получила бумаги из Генпрокуратуры РФ».

Президент ЦСКА Игорь Есмантович тоже уверен, что не нарушает законы:

«Все вопросы, которые у нас были с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Несколько раз созванивались с генменеджером, пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Федотов подписал контракт с ЦСКА. Как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение.

ФХР, КХЛ и ЦСКА действовали одновременно и в одну сторону – в сторону российского хоккеиста. Большое спасибо за это Председателю Правления ФХР Аркадию Романовичу [Ротенбергу], который неизменно поддерживал нас в этом вопросе. Большое спасибо Геннадию Николаевичу Тимченко [председателю совета директоров КХЛ и президенту СКА], который молниеносно отнесся к этому как добросовестный россиянин. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину [председателю наблюдательного совета ЦСКА], который принял решение и поддержал нас».

Как было раньше: Есмантович сразу шел против ИИХФ, Морозов – сомневался и ссылался на юристов

ЦСКА много раз анонсировал: Иван Федотов 1 сентября все-таки сыграет в КХЛ. Это подтверждал главный тренер Сергей Федоров – ссылался на регистрацию контракта Ивана и позицию клуба. Президент ЦСКА Есмантович оставался одним из тех людей, кто в этом вообще не сомневался. До и после дисквалификации Федотова от ИИХФ он не менял собственную позицию по решению.

Отслеживаем:

● 8 июля: «Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ».

● 3 августа: «Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы».

● 23 августа: «ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали».

ФХР входит в структуру ИИХФ, поэтому публично не выступала против дисквалификации Федотова до января. Федерация проговаривала, что сейчас не нужны скандалы и нужно добиваться отмены бана юридическими способами. При этом ЦСКА подал апелляцию на решение по Ивану. Она дошла до ИИХФ как раз через ФХР, но президент ИИХФ Тардифф прояснял: все равно надо дождаться 1 сентября.

КХЛ получает право на проведение чемпионата от ФХР, поэтому не имеет независимости. Это вроде бы вынуждало Алексея Морозова не допускать Федотова к матчу против «Ак Барса». Вот слова Морозова о Федотове от 28 августа: «Сейчас юристы работают над его вопросом. Если ничего не изменится, то 1 сентября Иван не сыграет ».

Теперь все почему-то неожиданно поменялось.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Куденко