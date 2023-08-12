58 комментариев

Наброс на ворота
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Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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КХЛ что-то решает?

Скандальная история с Иваном Федотовым дошла до пика – вратарь ЦСКА вышел на матч с «Ак Барсом». Напоминаем: ИИХФ дисквалифицировала Ивана до 1 января 2024 года и признала действующим его контракт с «Филадельфией» в НХЛ.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заранее объявлял: федерация откроет дисциплинарное дело в отношении ЦСКА, если Федотов сыграет. ФХР соглашалась с позицией ИИХФ по дисквалификации.

Президента КХЛ Алексея Морозова и президента ЦСКА Игоря Есмантовича все это не смутило. Перед игрой они объяснили, почему выход Федотова уже в сентябре – норма.

Морозов и Есмантович: ссылка на Генпрокуратуру, взаимодействие с ФХР и бесконечные благодарности

Первым взял слово президент КХЛ Алексей Морозов:

«Команда ЦСКА сегодня подала заявку на матч и включила в список участников Ивана Федотова. КХЛ заявку приняла, по базе Центрального Информационного Бюро заявка прошла, поэтому Иван Федотов примет участие в сегодняшнем матче.

Хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением Международной федерации хоккея, которая ущемляет конституционные права гражданина РФ на труд.

В защиту игрока выступила Генпрокуратура Российской Федерации: направила в ФХР, КХЛ и в клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд. И обязала допустить Ивана Федотова до участия в соревнованиях. Поэтому Иван Федотов сегодня принимает участие [в матче].

Не надо ничего домысливать. Мы живем по законам РФ, должны по ним жить и соответствовать. Мы не нарушаем законы, не нарушаем нормы, готовы продолжать трансферную политику, которая есть. Считаем, что это решение не приведет к плохим отношениям между ФХР и ИИХФ. ФХР не противодействовала заявке игрока на сезон. Федерация также получила бумаги из Генпрокуратуры РФ».

Президент ЦСКА Игорь Есмантович тоже уверен, что не нарушает законы:

«Все вопросы, которые у нас были с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Несколько раз созванивались с генменеджером, пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Федотов подписал контракт с ЦСКА. Как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать свое решение.

ФХР, КХЛ и ЦСКА действовали одновременно и в одну сторону – в сторону российского хоккеиста. Большое спасибо за это Председателю Правления ФХР Аркадию Романовичу [Ротенбергу], который неизменно поддерживал нас в этом вопросе. Большое спасибо Геннадию Николаевичу Тимченко [председателю совета директоров КХЛ и президенту СКА], который молниеносно отнесся к этому как добросовестный россиянин. Спасибо Игорю Ивановичу Сечину [председателю наблюдательного совета ЦСКА], который принял решение и поддержал нас».

Как было раньше: Есмантович сразу шел против ИИХФ, Морозов – сомневался и ссылался на юристов

ЦСКА много раз анонсировал: Иван Федотов 1 сентября все-таки сыграет в КХЛ. Это подтверждал главный тренер Сергей Федоров – ссылался на регистрацию контракта Ивана и позицию клуба. Президент ЦСКА Есмантович оставался одним из тех людей, кто в этом вообще не сомневался. До и после дисквалификации Федотова от ИИХФ он не менял собственную позицию по решению.

Отслеживаем:

● 8 июля: «Был сделан сравнительный анализ по пунктам, которые до этого прислал нам генменеджер «Филадельфии». Мы написали четкий обоснованный ответ и зарегистрировали свой контракт. Мы действовали в тандеме с федерацией и КХЛ».

● 3 августа: «Настанет момент, когда Международная федерация хоккея (ИИХФ) поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы».

● 23 августа: «ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали». 

ФХР входит в структуру ИИХФ, поэтому публично не выступала против дисквалификации Федотова до января. Федерация проговаривала, что сейчас не нужны скандалы и нужно добиваться отмены бана юридическими способами. При этом ЦСКА подал апелляцию на решение по Ивану. Она дошла до ИИХФ как раз через ФХР, но президент ИИХФ Тардифф прояснял: все равно надо дождаться 1 сентября.

КХЛ получает право на проведение чемпионата от ФХР, поэтому не имеет независимости. Это вроде бы вынуждало Алексея Морозова не допускать Федотова к матчу против «Ак Барса». Вот слова Морозова о Федотове от 28 августа: «Сейчас юристы работают над его вопросом. Если ничего не изменится, то 1 сентября Иван не сыграет».

Теперь все почему-то неожиданно поменялось.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Куденко

58 комментариев

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endrioo
Поцаны порешали по пацански. Только вот проблема во всём цивилизованном мире люде работают не по понятиям, а по договору и законодательному праву, но это не про "чисто настоящих пацанов".
+94
-11
+83
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couture39
Ответ Георгий Большаков
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Современный цивилизованный мир открыт для всех. Но некоторые страны иногда решают себя из него исключить и снова жить по законам средневековья.
+80
-8
+72
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Красный чай
Надеюсь на мощный ответ от ИИХФ эти упыри заслужили
+64
-17
+47
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Орыс-орыс онбаган
Вот что бывает когда к власти приходят бандиты
+37
-1
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last_guard
Ген. прокураторе конечно больше нечем заниматься, как такие кейсы рассматривать. Цирк с уродами.
+23
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Suprmaro
Ответ Георгий Большаков
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Границы цивилизованного мира определяют договренности написанные на БУМАГЕ людьми в согласии с другими людьми. Это основной признак того что перед Вами цивилизация
+20
-1
+19
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couture39
Ответ Suprmaro
Границы цивилизованного мира определяют договренности написанные на БУМАГЕ людьми в согласии с другими людьми. Это основной признак того что перед Вами цивилизация
Важно заметить, что для того, чтобы оставаться частью цивилизованного мира, недостаточно просто подписать договоренности - иx нужно еще и выполнять...
+12
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Алексей Тарлыков
Это какой-то сюрр. Как такое вообще можно смотреть?! Лига блатных по понятиям
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Разрушающий мифы
И да, кстати, а как увязывается право на труд и игра в конкретных матчах? Если завтра кто-то в футболе получит красную карточку и его дисквалифицируют на один матч, Генпрокуратура тоже подключится со своим предупреждением?
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Darshan
Принципиальное решение поступить назло ИИХФ и НХЛ дорого обойдется, особенно на фоне беспрецедентных санкций против России и нашего спорта. Будет расценено как мини спецоперация КХЛ в хоккее со всеми вытекающими. Идея понравится некоторым во власти, но хоккею принесет массу вреда. Чтобы уж совсем надолго продлить бан российского спорта)
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Вячеслав Суворов
Ждем продолжения. Генпрокуратура выдает ордер на арест Тардифа.
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a2wai
Колхозная Хоккейная Лига в своем репертуаре. Ничего сама не может, за руководителей все решают олигархи.
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Алексей
Ответ GullitRuud
Лига не может существовать без денег и помощи государства . Эти люди и есть реальная власть , напомню что предложил создать КХЛ сам Президент . Скорее всего и здесь дал отмашку послать ИИХФ лесом .
Конечно, терять уже нечего. Сборная хоккея тоже будет играть с таджикистаном, Киргизстаном и египтом
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kutavlik
Все, что нужно знать о законах и законности в РФ...А также о том, кто правит бал у нас в стране....
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Разрушающий мифы
Ну да, в нашем цивилизованном российском государстве спортивные споры решает именно Генпрокуратура. Это только в другом перевёрнутом мире эти вопросы решаются в спортивном суде, каким бы он ни был. А у нас для всего есть ручная Генпрокуратура и ручной Басманный суд.
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goshforever
Ответ Красный чай
Надеюсь на мощный ответ от ИИХФ эти упыри заслужили
Надеюсь, выгонят из Еврокубков ЦСКА Сечина. Или откажутся от денег российских букмекеров на ЧМ))
+11
-7
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S Works Tarmac SL7
Мамаамакриминал)))
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Evincive
„Законы можно насиловать, они не кричат.“
Шарль Морис де Талейран-Перигор
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Siz170Ter
после уничтожения суперлиги, клубный чемпионат перешел уже в 4-ю стадию разложения, а именно:
1. кхл - континентальная хоккейная лига
2.кхл - корпоративная хоккейная лига
3.кхл - колхозная хоккейная лига
4.кхл - криминальная хоккейная лига...
((((
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couture39
Ответ Георгий Большаков
Можно ссылку на эту договорённость?
http://www.kremlin.ru/supplement/1795
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Китовик
Право на труд, ну-ну
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mj23.net
Ответ couture39
Правительство запретило проводить транзакции с РФ, нарушив тем самым куча договоров - которые первыми нарушила РФ. Помните будапештский меморандум 1994 года, или договоренность о границе между Путиным и Кучмой в 2003? Если бы в 1940 году Челси владел Гиммлер или Геринг - вы бы тоже настаивали на том, чтобы им разрешили вывести в Германию свои миллиарды? Во время продажи Челси в марте-мае 2022 Абрамович обещал, что всю прибыль от продажи клуба отправит на возмещение ущерба украинцам, пострадавшим от СВО. Клуб продан, 2,5 миллиарда фунтов лежат замороженными в специальном фонде. Британское правительство готово в любой момент разморозить этот фонд для помощи украинцам. Но в 2023 Абрамович уже не согласен чтобы его деньги шли напрямую на восстановление Украины - он настаивает на том, чтобы распоряжаться фондом самому. По понятным причинам, бывшему путинскому кошельку в военное время никто эти миллиарды не отдаст.
Вы несете полную ахинею. Нет никакого военного времени. Ничего из ваших слов НЕ БЫЛО НАПИСАНО НА БУМАГЕ, в договорах и где бы то ни было. Вы сами сейчас сочинили всю эту чушь. Покажите мне законы, постановления или что-то другое, где сказано, что в Британии можно отнять актив у человека из-за того, что страна, с которой он приехал, проводит СВО. Зачем вы приводите в пример нацистов, когда там было объявление войны? То есть мы могли просто взять и отнять например русские активы BP потому, что Британия бомбила Ирак? Если бы мы так сделали, вы бы были согласны с таким решением? Я думаю кричали бы как резаный поросенок, что так делают только авторитарные режимы.
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maxoc
А Иван Федотов действительно хотел быть допущенным к сегодняшнему матчу? Прокуратура аж вмешалась ничего себе поворот. Такое ощущение, что он стал игрушкой и заложником всей ситуации
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Виталий Кошкин
"Мы живем по законам РФ, должны по ним жить и соответствовать." А эти законы приняли те кого мы не выбирали!
+3
-1
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Разрушающий мифы
Ответ Вячеслав Суворов
Ждем продолжения. Генпрокуратура выдает ордер на арест Тардифа.
Скорее Генпрокуратура выпишет предупреждение ИИХФ о недопустимости отстранения наших сборных.
+2
0
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