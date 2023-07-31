Но сам говорит: «Сколько забью – столько забью».

Путь Овечкина до Гретцки волнует всех даже в межсезонье. Напоминаем: сейчас у него 822 шайбы в регулярках НХЛ – до первого места в истории осталось 72 гола. В сентябре Овечкину исполнится 38 лет. Его контракт с «Вашингтоном» действует до завершения сезона-2025/26. По ожиданиям Александр может дойти до показателя Гретцки примерно через полтора года.

Рекорд для 38-летних – 37 шайб за сезон. Это следующий рубеж Овечкина

«Вашингтон» оказался в непростой ситуации. В сезоне-2022/23 клуб впервые с 2014 года не попал в плей-офф. Это повлекло за собой смену тренера в межсезонье и постепенную перестройку состава. Орлов сначала сменил «Вашингтон» на «Бостон», а летом отправился в «Каролину». Кузнецов провалил регулярку – теперь клуб думает об омоложении и его возможном обмене.

Для самого Овечкина в последние годы все тоже не так просто. Он три раза за сезон пропускал матчи из-за травм – раньше такого не было. Случались и серии матчей без заброшенных шайб: обычно они длились по три-четыре игры, но однажды вышло и шесть. Даже в таких условиях Александр удерживал общий уровень результативности. Поэтому догнать Гретцки все еще реально.

В карьере Овечкина за последнее время отрицательно выделяется только регулярка сезона-2016/17, когда за 82 игры он забросил 33 шайбы. Это временный спад – затем шел год с 49 голами. В целом Александр стабильно выступает без голевых провалов. Сезон-2020/21 в этой ситуации можно вынести за скобки: он получился сокращенным из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2022/23 Овечкин установил несколько красивых достижений для игроков 37+ лет. Абсолютным рекордсменом по голам за одну регулярку в таком возрасте все равно остается Горди Хоу – 44 гола. Важно: на момент рекордного года Хоу уже исполнилось 40. В ближайшее время Овечкину надо хотя бы повторить историю Бретта Халла и других 38-летних хоккеистов.

Рубеж в 38 лет – интересная отсечка в карьере забивных форвардов в НХЛ. Горди Хоу в тот сезон больше ассистировал – всего 25 голов. Халл больше никогда не повторял подобную цифру и потом сбавил. Зато Селянне сохранял уровень и позже забивал еще больше – 31 шайбу. Если Овечкин хотя бы подберется к показателю Халла, то рекорд Гретцки станет совсем близко.

Пару лет назад мы исследовали историю с голами ветеранов НХЛ. Вывод: многие суперзвезды сохраняли хороший уровень. Мы спросили самого Овечкина о количестве голов Халла, отношению к перестройке «Вашингтона» и личных ощущениях от возраста. Все происходило на мероприятии от ФОНБЕТ, где запускался проект «Великая погоня». Он как раз посвящен пути Овечкина к достижению Гретцки:

«Будем стремиться. Когда начинается сезон, я никакой задачи себе не ставлю: сколько забью – столько забью. Слежу ли вообще за в рекордами? Нет. Она [погоня за Гретцки] есть, а я просто играю в хоккей. Забил гол – приблизился, не забил – остался на месте. Это больше для вас [журналистов] такая ситуация, [чтобы] что-то написать. Для меня как есть – так и остается.

Мне [пока еще] 37 лет. И я ощущаю себя на 37 лет. Я до сих пор люблю хоккей и хочу играть. Посмотрим, что будет. Перестройка? Это хоккейный бизнес. От нас ничего зависеть не может. Все решают генеральный менеджер и хозяин команды. Захотел он поменять или не захотел – вот и все. Забивать голы – это же моя работа. Правильно? Может, и Кубок Стэнли придет».

Обошел бы он Гретцки, если бы играл с ним в одной команде? Овечкин ответил и на это, а заодно оценил других возможных конкурентов: «[Для этого] надо было родиться к 80-м (смеется). Много игроков, кто может реально достичь таких же результатов. Главное, чтобы не было травм и все продолжалось так, как у них идет сейчас. Моя следующая шайба будет самой любимой».

Почему голы Овечкина так важны в сравнении с Халлом – ближайший сезон покажет, чего вообще ждать дальше

Бретт Халл – член Зала славы НХЛ и пятый снайпер в истории. По числу голов в регулярке (741) Овечкин его давно опередил. В карьере Халла был и совсем уникальный сезон-1990/91, когда он забросил 86 шайб. Лучший результат показывал лишь Гретцки. Халл же известен и по спорному голу в финале Кубка Стэнли, когда заехал коньком в площадь ворот и якобы нарушил правила.

За карьеру Халл застал разные хоккейные эпохи. Игра развивалась, а Бретт адаптировался. В 2003-м он объяснял: «Горжусь тем, как мне удалось изменить собственную игру, чтобы я вообще все еще мог играть». Все это – уже в том сезоне с 37 голами, когда Халл стал чаще отрабатывать в обороне и сделал больший акцент на лидерство в раздевалке.

Овечкин много общается с легендами НХЛ. Уэйн Гретцки звонит и поддерживает, чтобы тот поскорее добрался до его рекорда. Бретт Халл поздравляет Александра со всеми отметками и выделяет главное по игре – называет его чудом природы: «Он никогда не менял манеру игры. Это зверь. Никто не бросает сильнее. После всех этих лет в лиге его все еще не могут остановить».

В 2023 году Овечкин подстраивается под окружающие факторы. Он говорит о клубных переменах, которые не зависят от игроков, но они все же влияют на общие перспективы «Вашингтона». Сам Александр пытается победить время. Бывший тренер «Вашингтона» Лавиолетт объяснял: Овечкин не жалуется, почти не просит отдыха и на каждой тренировке выкладывается даже с болячками.

На фоне провального сезона для «Вашингтона» никто не представляет, какой команда будет в сезоне-2023/24. Громких обменов на вход практически нет – это такой же провалившийся «Питтсбург» собирает ветеранов-легенд для похода за кубком. За словами Овечкина про бизнес скрывается важное: он по-прежнему верит в себя и считает, что его голы влияют на перспективы команды.

«Вашингтон» с Овечкиным выиграл один Кубок Стэнли. Это произошло еще в 2018 году. У того же Бретта Халла два титула – и он тоже взял их уже сильно после 30. Легенды НХЛ, которых вы не найдете в снайперских подборках, выигрывали по несколько трофеев в лиге. До них Александр уже вряд ли дотянется, но еще один показатель Халла зацепить можно.

Фото: East News/AP Photo/Nick Wass; nhl.com