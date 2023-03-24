Букмекер или бар?

В воскресенье сборная Латвии завоевала историческую бронзу на чемпионате мира по хоккею – в стране даже объявили следующий день официальный выходным, и в понедельник на главную площадь столицы вышли десятки тысяч жителей.

Но пока рижане праздновали, финская полиция получила заявление: на Латвию поступила жалоба из-за логотипа «OlyBet Sports Bar» на форме сборной. Из-за нашивки на рукавах джерси начали официальное расследование дела – полиция приступила к изучению всех деталей по ситуации.

В чем обвиняют Латвию и что за закон задействован?

ЧМ-2023 по хоккею был для Латвии наполовину домашним: матчи группового этапа и четвертьфинала проходили на два города – Тампере и Ригу. Начиная с полуфинала, куда сенсационно вышла сборная, турнир полностью переехал в Финляндию. Именно выход латвийской команды на игры с Канадой и США в форме с логотипом букмекера Olybet и стал причиной для разбирательства.

Финская Iltalehti – третья по тиражу газета страны – первой опубликовала новость об уголовном деле в отношении сборной Латвии. Комиссар полиции Арто Партанена подтвердил журналистам, что претензии к Латвии действительно возникли: «У сборной была реклама, которая не была отечественной. Кто-то посчитал, что полиция должна расследовать возможное преступление. Мы регистрируем дело и приступаем к предварительному расследованию».

В Финляндии существует централизованная система рекламы азартных игр. При этом главной компанией на рынке является Veikkaus – финское государственное букмекерское агентство (прибыль, к слову, распределяется между тремя министерствами), а реклама любых иностранных букмекеров запрещена. В итоге в стране складывается официальная монополия, которая, разумеется, не нравится представителям других стран.

Строгое регулирование в этой сфере началось в 2011-м, но жесткости добавил новый закон от 2022 года. По нему Veikkaus не только всем управляла, но и ввела обязательную идентификацию и отслеживание всех платежей.

В Финляндии существуют и другие лицензированные букмекерские конторы, но в случае с Латвией важна именно Veikkaus.

Что такое Olybet и как компания стала партнером сборной Латвии?

Olybet – это эстонская букмекерская контора. Она выстроена на сети спортивных баров, которые расположены в Латвии, Литве, Эстонии и других странах. Поэтому на свитерах игроков сборной Латвии было написано OlyBet Sports Bar. Через такое название партнерство подавалось и со стороны самой компании.

Сборная Латвии по хоккею и OlyBet Sports Bar объявили о сотрудничестве 16 мая, уже по ходу начала чемпионата мира по хоккею. В анонсе такого партнерства OlyBet рассказывала о 44 своих спортивных барах на территории Латвии и даже продавала пакет болельщика, куда включался купон на ставки и предлагала специальные линии на оставшиеся игры латвийской команды.

Под названием OlyBet дополнительно работают казино и отели. У компании существует множество спонсорских и партнерских контрактов с представителями разных видов спорта. Например, с ней сотрудничают футбольный клуб «Бетис» и полузащитник «Реала» Лука Модрич. В 2021 году НХЛ анонсировала сделку с OlyBet, направленную на развитие бренда лиги в точках компании.

У Финляндии нет претензий к деятельности OlyBet. Все упирается в рекламные правила и в возможности жителей Финляндии пользоваться этой букмекерской конторой. СМИ уже отметили, что у нее есть сайт на финском языке. Хотя изначально само сотрудничество компании и сборной Латвии ориентировалось именно на латышей и их привлечение в бары под брендом OlyBet.

Чем такой скандал грозит сборной Латвии?

В данный момент никто не беспокоится из-за этой ситуации. Тот же комиссар полиции Партанен сказал, что дело в отношении Латвии не стоит в приоритете у его отдела. И пояснил: «Это единственное такое заявление. Я раньше не сталкивался ни с чем подобным». Он же сказал, что теперь полицейским придется потратить время на изучение самого предмета разбирательства.

Поэтому пока нет информации и по возможному наказанию для сборной Латвии и ее спонсора.

Но ситуация любопытная. Скандалы с упоминанием букмекеров в хоккее очень редки, и связаны только с игроками. Например, жена хоккеиста «Эдмонтона» Эвандера Кэйна однажды публично обвинила его в ставках на матчи НХЛ. История переросла в официальное разбирательство, но Кэйн был оправдан.

Федерация хоккея Латвии никак не упоминала историю с Olybet на официальном сайте. Там по-прежнему есть только рассказ о сенсации в игре за бронзу. Хотя возможно отсутствие новостей связано с тем, что 29 мая стал для страны официальным выходным днем: люди праздновали на улицах и встречали героев сборной. Они забрали первую медаль для Латвии на турнирах под эгидой ИИХФ.

Параллельно обсуждается другой яркий скандал. Те, кто не попал в число 30 тысяч на улице при встрече сборной, так и не посмотрели качественную прямую трансляцию. Телевизионщики поздно обнаружили, что по техническим причинам невозможно использовать передвижную телевизионную станцию – и уже не успевали предупредить от отмене эфира.

Фото: globallookpress.com/Tomi Hänninen