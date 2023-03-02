19 комментариев

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«Просто передай, что я люблю его». Кэйн наконец-то реализовал мечту о связке с Панариным

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Артемий Панарин Артемий Панарин
Патрик Кэйн Патрик Кэйн
Хоккей Хоккей

Единственный клуб, куда он по-настоящему хотел.

Главная новость недели: Артемий Панарин и Патрик Кэйн воссоединились в «Рейнджерс», а клуб при этом даже вписался в потолок зарплат. Но у этого перехода есть и другая важная деталь: ради трэйда нападающий «Чикаго» отказался в контракте от пункта, который запрещал обмен. Переезд в Нью-Йорк был для него приоритетным вариантом – в том числе из-за Панарина.

Кэйн и Панарин подружились в «Чикаго»: вместе ужинали и шутили – даже с языковым барьером

Они познакомились в 2015 году, когда Панарин только приехал в НХЛ из СКА. Подписание такого новичка моментально повлияло на игру «Чикаго» и статистику Кэйна. Показательный момент – матч «Чикаго» и «Эдмонтона» (4:2) в ноябре 2015-го. Кэйн тогда набрал четыре очка, а потом во время интервью смеялся на всю раздевалку: «Прикольно играть вон с тем парнем».

The Athletic рассказывал о начале взаимоотношений Панарина и Кэйна и выделял два момента. Первый: Кэйн сразу посчитал Панарина большим талантом – и это подтолкнуло его самого к работе. Второй: иногда они специально ужинали вдвоем и лучше узнавали друг друга. На момент приезда в НХЛ Панарин лишь немного знал английский, но быстро взялся за изучение.

Клуб нанял для Артемия переводчика, но в быту он опирался на других игроков – в первом сезоне помогали Анисимов и Тихонов. Оба в совершенстве владели английским и переводили слова Панарина для иностранцев. Кэйн даже в таких условиях находил место для шуток: «Как общаться с Панариным? Я бы разговаривал с ним на английском с русским акцентом».

Команда всегда смеялась, когда журналисты заходили в раздевалку. Те искали Панарина, а получали ответ: «Он не любит вопросы». В таких случаях включались партнеры, но это никогда не касалось личного общения Панарина и Кэйна. Бывало, что они по 20 минут сидели отдельно. Патрик подбирал для Артемия простые слова и выучил новогоднее поздравление на русском.

Изнально в «Чикаго» переживали, как Панарин адаптируется к НХЛ, но его игра в итоге успешно сочеталась с действиями Кэйна. Американец в шутку вбивал Панарину один тезис: по возможности надо всегда пасовать на 88-го. Артемий отмахивался и бросал по воротам, но Кэйн не сдавался. Так и сыгрались.

Иногда Кэйну совсем не требовались разговоры с Панариным – он получал удовольствие от простого нахождения рядом. Патрик объяснял: когда два таких игрока выступают вместе, то обязательно начинают общение вне льда. У него осталось много впечатлений: «С ним весело дурачиться, говорить о хоккее и о других вещах. Он стал моим другом, когда находился здесь».

Панарин называл прекрасными взаимоотношения с Кэйном, а в последние годы сильно по нему скучал. Не зря соцсети «Рейнджерс» отдельно подсветили приветствие от Артемия: «Патрик, Патрик, поздравляем». А в момент первой тренировки американца отдельно снял реакцию Панарина.

В НХЛ они творили голевую магию на скорости, но в итоге дважды провалились в плей-офф

Для Панарина пересечение с Кэйном значило многое – он увидел в нем похожего на себя игрока еще до подписания контракта в НХЛ. Панарин переживал, что из-за рискованного стиля игры начнет ошибаться и сядет на лавку. В интервью Forbes он вспоминал – мнение поменялось из-за Кэйна: «Я понимал: если тренер позволяет ему так играть, то и у меня, наверное, получится».

Все пишут о прекрасном взаимопонимании между Панариным и Кэйном. Сам Кэйн подробно раскрывал скрытые за этим тезисом детали. Он нашел в Панарине разностороннего игрока: тот не терял шайбу, завершал атаки и отдавал передачи из любых позиций. Кэйн и Панарин чувствовали друг друга и взаимодействовали на высоких скоростях – так доминировали в любых матчах.

У Кэйна остались такие эмоции от выхода на лед с Панариным: «Когда мы играли вместе, мне лично казалось, что это вот тот самый хоккей. Мы были двумя игроками, которые объединили таланты и нашли взаимопонимание. Ничего не планировалось – понимали друг друга на ходу. Игра с ним выглядела чем-то естественным. Это будто бы инстинктивная химия во время игры с кем-то».

На площадке они даже не тратили время, чтобы искать друг друга глазами:

Случались и вот такие шедевры – за движениями не успевали вратари:

Летом 2017 года «Чикаго» обменял Панарина в «Коламбус». Кажется, Кэйн тогда расстроился из-за этого больше остальных: «Думаю, я солгал бы вам, если б не сказал, что моя первая реакция была довольно эмоциональной. Я немного разочарован. Очевидно, у нас сложилась химия за последние пару лет». За два полноценных сезона вместе они набрали вдвоем 346 очков в НХЛ.

За время в «Чикаго» Панарин подстроился под НХЛ, привык к партнерам и готовился наконец-то выстрелить в плей-офф. После ухода он вспоминал: до обмена думал об игре за «Чикаго» всю оставшуюся карьеру. Клуб решил по-другому, а у Артемия до сих пор остается осадок из-за такого бизнес-расклада. В итоге скоростная связка Панарин – Кэйн распалась неожиданно быстро.

Основной причиной стало желание «Чикаго» побороться за Кубок Стэнли. Панарин приходил в клуб-чемпион, но при всей красивой игре не оправдал титульных надежд. С ним «Блэкхокс» дважды вылетали в первом раунде плей-офф. Если в первом сезоне еще получилась длинная серия с «Сент-Луисом», то дальше – ни одной победы против «Нэшвилла» и всего один ассист от Панарина.

Кэйн мечтал снова сыграть с Панариным – теперь перешел к нему ради Кубка Стэнли

Сразу после того обмена Панарина агент Мильштейн случайно пересекся с Кэйном на драфте НХЛ. В тот момент Кэйн попросил его сказать Панарину несколько хороших слов: «Просто передай, что я люблю его». Во время будущих матчей друг против друга они разговаривали, смеялись и будто имитировали недовольство. Яркая химия в их взаимоотношениях по-прежнему сохранялась.

Однажды вечером Панарин написал Кэйну просьбу о встрече вечером перед игрой. Кэйн сразу согласился, а Панарин пришел с подарком в виде дорогих часов. Эту историю подтверждал сам Кэйн – все дело в бонусах. Результативная игра в паре с Кэйном позволила Панарину заработать дополнительные 5,3 млн за два года в «Чикаго» – при зарплате 812 тысяч за сезон.

Кэйн скучал все пять лет после обмена Панарина. Упоминал его при любой возможности, а в потом совсем перешел на откровения: «Наверное, с ним был самый веселый хоккей, в который я когда-либо играл». Пока активы «Чикаго» еще позволяли, Кэйн продвигал возвращение Панарина в клуб. Близкий момент был в 2019-м, но Панарин выбрал семь лет контракта в «Рейнджерс».

В сезоне-2022/23 Кэйн публично называл двух людей, с которыми снова хотел бы выйти за один клуб. Первым в его списке приоритетов естественно шел Панарин, вторым – Дебринкет. В случае с Дебринкетом ситуация осложнялась целями его новой команды. «Оттава» прямо сейчас не претендует на что-то серьезное и пока даже не попадает в зону плей-офф. Кэйну нужно большее.

Обмен Кэйна в «Рейнджерс» ранее находился в подвешенном состоянии из-за сделки по Тарасенко. Казалось, что ничего не произойдет. Кэйн жестко высказывался: «Это не самое радостное, что я когда-либо слышал об обменах. Если что-то планировалось, то это была команда, на которую я смотрел. Видимо, они заполнили пустоту и заключили сделку. Это то, что есть».

За пару месяцев до возрождения связки в «Рейнджерс» Панарин и Кэйн привычно пересеклись на льду. Перед матчем «Чикаго» – «Рейнджерс» шутили и бросались шайбами на разминке. Сейчас все слухи об их игре за один клуб все-таки подтвердились. Цели Кэйна реализовались: «Такое решение ставит меня в лучшее положение, чтобы сразу выиграть еще один Кубок Стэнли».

Как у «Рейнджерс» получилось выменять и Тарасенко, и Кэйна? Где жесткий потолок зарплат НХЛ?

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Фото: eastnews.ru/USA TODAY Network/Sipa USA; AP Photo/Paul Sancya, Cal Sport Media

19 комментариев

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Latenight Radio
Ответ Дандрей
Крис Тёрк и Джей Ди прям)))
Прям Эннис Дель Мар и Джек Твист)
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Don_Krebs
Ответ Антон Чугунов
Патрику наплевать на паспорт Артемия. Респект
Не смотрите русский телевизор.
+1
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Deathember
Ответ Сергей Орлов
Там вообще всем наплевать на твой паспорт.
В отличие от того, как к этому относятся в РФ
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melmi
Ответ Конь Пальто
А что случилось?
В телеге Уткина прочел рассеянный склероз
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Конь Пальто
Ответ melmi
Оффтоп. Ушел из жизни замечательный автор, редактор Spors.ru Дмитрий Долгих. Земля ему пухом. Странно что на сайте какой-то игнор этой новости
А что случилось?
0
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Glav_vredina
Как будто любовный роман прочитал
+2
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Booligan
Ответ melmi
Оффтоп. Ушел из жизни замечательный автор, редактор Spors.ru Дмитрий Долгих. Земля ему пухом. Странно что на сайте какой-то игнор этой новости
Ничоси
0
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Anita_Goferdump
как они вписывают это всё под крышу зарплат? а Детройт с дворовой командой не может. Не понимаю.
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Саша (Тольятти)
Ответ Bucefall
Завтра утром проснусь и первым делом смотреть не забил ли Панарин с передачи Патрика))
😄 такая же фигня
+1
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Мікалай Ланец
Не верил в этот переход.
Монструозность атаки Рэйнджерс (там еще Фокс в деле) и непонятки с обороной.
Такие команды кубки обычно не берут.
Но в любом слечае будет очень интересно
+1
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melmi
Оффтоп. Ушел из жизни замечательный автор, редактор Spors.ru Дмитрий Долгих. Земля ему пухом. Странно что на сайте какой-то игнор этой новости
+11
0
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Дандрей
Крис Тёрк и Джей Ди прям)))
+1
0
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Stockt Malone
Классная история. Нетипичная для бизнеса НХЛ. Добавлю: любить - много. Достаточно вместе выиграть «чашку» Стэнли для Нью Йорка через почти 30 летнего перерыва🏒🥅🏆💪
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Сергей Орлов
Ответ Антон Чугунов
Патрику наплевать на паспорт Артемия. Респект
Там вообще всем наплевать на твой паспорт.
+18
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Сергей Орлов
За какое изучение языка сразу взялся Панарин?):Он до сих пор, после стольких лет в лиге, плохо говорит)
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Антон Чугунов
Патрику наплевать на паспорт Артемия. Респект
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Rubilov
Кейн здорового человека...
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TimGI86
Комментарий Патрика Кейна к первому видео в этой статье: «Это забавный момент. Панарин сказал, что я не пасовал ему в течение двух или трех игр. А это была одна из наших первых смен вместе. Я помню, как перед игрой он сказал: "Просто один пас, просто дай мне один пас". Думаю, после этого и последовала такая реакция (прим. во время празднования)

Просто нужно знать, где он находится. Он не рвется к сетке. Он просто немного замедляется, находя достаточно пространства перед защитником. Я думаю, это связано с его пониманием пространства. Грин ставит свою клюшку перед тобой. Он будет пытаться накрыть шайбу, поэтому ты должен тут попытаться подпустить ее под его клюшкой, а затем попытаться сделать пас так, чтобы ее не достал другой защитник, я думаю, это был Декейзер, все это, чтобы дать Артемию хороший шанс для броска в касание. Но он действительно делает игру для меня, потому что находится в той позиции, в которой он находится. Если он будет немного ближе, то я не смогу отдать пас»
+3
0
+3
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Bucefall
Завтра утром проснусь и первым делом смотреть не забил ли Панарин с передачи Патрика))
+23
0
+23
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