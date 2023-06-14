Похожи на Бэтмена и Робина.

Овечкин и Бэкстрем – главные бро современной НХЛ. Конечно, среди игроков лиги много близких друзей или давно играющих связок, но настолько звездного и настолько дружного дуэта, пожалуй, больше нет.

После знакомства нападающие быстро заобщались за пределами площадки, а с осени 2007-го с подачи Брюса Будро создали яркую связку и на льду. Александр и Никлас провели вместе более тысячи матчей и хотят вместе завершить карьеру в «Вашингтоне». Другой бывший главный тренер «Кэпс» – Барри Троц – однажды даже сравнил их с супружеской парой.

Овечкин повлиял на адаптацию Бэкстрема: были вместе с первого дня, а потом поехали в «Динамо»

«Вашингтон» забрал Овечкина под первым номером на драфте НХЛ-2004. Бэкстрем попал в команду спустя два года – через драфт-2006, где у «Кэпиталс» был четвертый пик (первыми ушли Джонсон, Стаал и Тэйвс). И то решение клуба объявлял именно Овечкин: «Вашингтон» счастлив выбрать Никласа Бэкстрема». Через 14 лет он почти повторил это, когда Бэкстрем подписал новый контракт.

Никлас много раз утверждал, что именно со знакомства с Овечкиным началась его настоящая карьера в НХЛ: «Он много значил для меня – особенно первые пару лет. Взял меня под свое крыло. Потом, когда мы стали старше, то поменялись ролями. Рядом с этим парнем никогда не бывает скучно».

Швед даже стал вхож в русскую семью. Овечкин долго привыкал к жизни в Америке, поэтому к нему приезжала мама: готовила домашнюю еду – кормила не только сына, но и партнеров по «Вашингтону». Бэкстрем стал одним из желанных гостей на этих ужинах. Взаимоотношения игроков дошли до такого уровня, что оба подчеркивали – стали лучшими друзьями. Настолько, что Никлас поехал за другом в Россию.

В 2012 году в НХЛ случился очередной локаут. На это время Овечкин вернулся в московское «Динамо», где и начинал карьеру. При этом он каждый день созванивался с Бэкстремом – обсуждали КХЛ. В итоге Александр позвал друга в «Динамо» – и никто не пожалел: ни игроки, ни клуб.

«Это было фантастически. В нападении была тройка Овечкин – Бэкстрем – Комаров, – вспоминал защитник бело-голубых Андрей Миронов в «Ледкасте» КХЛ. – Я в защите вообще не играл с ними. Все время в атаке с ними играли. Бэкстрем великолепные передачи раздавал, Саня завершал, а Комар шугу-пугу на пятаке наводил. Мы с Ильей Гороховым на синей линии – пас отдай, или набрось на ворота, а там все сделают – иди обнимайся просто».

Конечно, между Овечкиным и Бэкстремом не всегда все складывалось гладко. Были и споры на льду, но в итоге оба дополняли и делали друг друга лучше. Показательный момент – слова Овечкина о роли Бэкстрема: «Иногда мне нужно открываться другим вещам. И он может заставить меня обратить на это внимание».

Овечкин утирал фальшивые слезы на пресс-конференции и получал от Бэкстрема торт в лицо

Никлас Бэкстрем начал 2022 год с твита об Овечкине: назвал его братом и похвалил за голы в большинстве. До этого в соцсетях он регулярно поздравлял Овечкина с его рекордами. Сам Александр тоже упоминал Бэкстрема, а иногда их дружбу подчеркивал «Вашингтон». Клуб показывал рекламу маски в Snapchat с лицом Овечкина – ее первым опробовал Бэкстрем.

«Кэпс» вообще часто обращали внимание на отношения игроков. Например, обыгрывали серию фотографий Овечкина и Бэкстрема на тренировке со словами: «Ты чувствуешь любовь этим вечером?».

Разумеется, в дружбе многое строится на подколах. Никлас идеально поздравил Овечкина с 600-й передачей в НХЛ в ноябре 2021-го. Видео с его словами отдельно опубликовал твиттер «Вашингтона»: «Привет, Ови, поздравляю с 600 передачами. А я думал, ты снайпер». А когда забивает Бэкстрем, Овечкин называет его голы сексуальными.

Однажды в лицо Александру прилетело полотенце с пеной от друга – прямо во время интервью. Судя по довольному выражению Ови за секунды до события, он совсем не ожидал такой подставы.

Была и ответка, когда уже капитан намазал полотенце Бэкстрема пеной – после того, как тот забросил победную шайбу в овертайме.

Бэкстрем оценивал игру с Овечкиным через общее веселье. Оно проявляется даже на пресс-конференциях. Никлас рассказывал о том, какой Овечкин хороший. Александр параллельно улыбался, а потом изобразил плач. И утер с глаз фальшивые слезы.

Глядя на игру этой парочки, король сравнений Барри Троц делал отсылки к Бэтмену и Робину. Вообще связка Ови – Бэкс стала настолько культовой, что ее упомянули даже в сериале «Миллиарды»: главный герой Бобби Аксельрод во время спора ссылался на голы Овечкина, настаивая, что тот забивает так много не сам по себе, а потому что с ним делится шайбой Бэкстрем.

Осенью 2021 года страховая компания MassMutual сделала рекламу с Овечкиным и Бэкстремом: капитан якобы вписал шведа в свой страховой полис – и объясняет причину этого Анастасии Шубской. Никлас при этом сидит на диване и ест.

Посыл от Александра: «Если со мной что-то произойдет, кому Бэкки будет пасовать? У него просядет статистика в большинстве. Как он будет зарабатывать передачи? Что тогда?».

Главный момент в карьере обоих – победа в Кубке Стэнли. Первым, кому Овечкин передал поднятый трофей, был швед – а потом катался рядом с ним.

В последние годы «Кэпс» без особых шансов на кубок, поэтому Бэкстрем просто отмечает все новые рекорды Овечкина.

Бэкстрем и Овечкин каждый день обсуждали контракт с «Вашингтоном» – хотели завершить карьеру вместе

В марте 2022 года Овечкин и Бэкстрем перешли за отметку в тысячу матчей в регулярном сезоне НХЛ – только девятый дуэт форвардов в истории с подобным достижением. В момент тысячной игры Овечкин благодарил Бэкстрема, потому что тот все время сопровождает его в НХЛ. Когда Бэкстрем лег на операцию, Александр вообще назвал его ключевым игроком «Вашингтона».

Взаимопонимание между ними доходит до космического уровня: Бэкстрем отдает пасы Овечкину в моменты, когда шайба еще находится в воздухе. И всегда ищет его взглядом на любой стороне площадки.

Сайт The Hockey Writers анализировал действия нападающего: он делает ставку на универсализм, способен повлиять на скорость игры и сделать передачу любой сложности.

Овечкин больше остальных переживал из-за контракта Бэкстрема. Звонил ему каждый день, когда тот вел переговоры с «Вашингтоном». Об их разговорах рассказывал сам швед: «Как дела? Есть ли какой-то прогресс в переговорах?». За день до официального объявления о продлении Никлас сам подошел к Овечкину и сообщил ему новости – после чего последовали крепкие объятья.

Бэкстрем подписал пятилетнее соглашение в январе 2020 года. Летом 2021-го на свой пятилетний контракт согласился Овечкин. Перед этим оба продвигали идею, чтобы вместе завершить карьеру в «Вашингтоне». Даже собирались подгадывать под это сроки, но в последнее время разговоры об этом утихли. Овечкин сейчас больше думает о рекорде Гретцки, чем о дружеском перфомансе с Бэкстремом – хотя не исключено, что они правда уйдут из хоккея вместе.

Летом Овечкин не обсуждал с Бэкстремом его будущее и не поехал к нему на свадьбу

The Washington Post еще в 2017 году делал материал о дружбе Овечкина и Бэкстрема. Там есть важные слова Александра: «Раньше мы много тусовались вместе, потому что были молоды и одиноки. Сейчас все по-другому».

К лету 2022-го разрыв стал особенно явным. Несколько игроков «Вашингтона» специально приехали на свадьбу Бэкстрема в Швецию, но Овечкина там не было.

Самое интересное, что Овечкин изначально не спрашивал Бэкстрема про его восстановление после травмы. Сам подтверждал это в интервью «Матч ТВ», и там же публично поздравлял партнера и его жену со свадьбой.

На старте карьеры в НХЛ Овечкин и Бэкстрем всегда были рядом в дни матчей, а в выходные вместе путешествовали. С годами такого становилось все меньше. Теперь оба пропали из совместных новостей в том числе из-за пропуска старта сезона от Бэкстрема. Да и в последнее время у них появились и другие приятели: Бэкстрем сблизился с Оши, Овечкин – с Кузнецовым.

Но даже в новых обстоятельствах они остаются хорошими друзьями. Отношения не стали хуже, просто звезды повзрослели.

Фото: AP Photo/Chuck Stoody, Nick Wass, Carolyn Kaster, Alex Brandon; РИА Новости/Виталий Белоусов; Twitter/Capitals