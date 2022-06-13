«Самая болевая точка казахстанского хоккея – подготовка резерва». Заслуженный тренер РК Владимир Решетников – о ЧМ-2022

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Заслуженный тренер Казахстана Владимир Решетников дал оценку выступлению национальной сборной на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки.

Напомним, что казахстанцы под руководством Юрия Михайлиса потерпели шесть поражений, выиграв лишь у Италии и остались в топ-дивизионе.

Из 25 игроков, заявленных на мировое первенство, 10 были натурализованными легионерами. В казахстанской федерации «заигрались» в раздачу бирюзовых паспортов вместо выстраивания продуманной системы подготовки своей доморощенной молодежи. Плоды этого мы будем пожинать еще долго. Казахстанский хоккей серьезно болен и без хирургического вмешательства не обойтись.

- Владимир Григорьевич, наверняка, вопросы по игре сборной Казахстана возникли не на старте чемпионата мира, а уже в двух контрольных матчах против Латвии за несколько дней до первой встречи хоккейного «мундиаля»?

- На мой взгляд, ряд игроков сборной не соответствовали уровню чемпионата мира в топ-дивизионе. При этом сравните подготовку сборной Казахстан и Латвии: если казахстанцы провели всего две контрольные встречи, то у Латвии таких матчей набралось шесть, причем, с серьезными соперниками, как дома, так и на выезде. Было очевидно, что сборной Казахстана будет тяжело входить в игровой ритм, если она была надолго из нее выбита. И, конечно же, не понравилась игра в атаке: сложно добиваться успеха, не создавая ничего в зоне соперника.

- Не хотелось бы во всем винить Андрея Шутова, который провел всего шестнадцать матчей в казахстанском чемпионате и один раз сыграл в КХЛ, и то уже в январе перед прекращением регулярного чемпионата. Но почему-то снова возникает проблема с первым номером сборной, теперь уже из-за травмы Никиты Бояркина в ходе подготовки к чемпионату. Но в Хельсинки Шутова просто бросили под танки. Так стоит ли после этого удивляться результату, если основной вратарь на турнире с участием сильнейших сборных почти весь сезон сидел в запасе, курсируя между Астаной и Карагандой?

- Безусловно, сразу с лавки выступить на соответствующем уровню топ-дивизиона выступить невозможно. Особенно если сравнивать с вратарями других сборных этого чемпионата, за исключением Италии, и, возможно, Великобритании. На прошлогоднем чемпионате мира Никита Бояркин просто «тащил» сборную, а на этот раз на него не могли рассчитывать из-за травмы. Не сбрасываю со счетов, что на Андрея Шутова давила огромная ответственность за результат. И нужно было перестраивать себя и сопоставлять с вратарями других сборных. В топ-дивизионе вратарь обязан быстрее мыслить, быстрее перемещаться в рамке, быстрее реагировать на меняющуюся игровую ситуацию. Дай бог, чтобы после этого чемпионата мира Шутов прибавил. Я до сих пор иногда пересматриваю наши интервью и прихожу в ярость от того, когда заходит речь о нынешней ситуации с подготовкой вратарей в казахстанском хоккее. А ведь если перечислять каких вратарей воспитал в свое время Усть-Каменогорск, то многие из них стали звездами большой величины. Неужели сейчас в Казахстане не могут подготовить вратарей даже уровня чемпионата мира?

- В стартовом матче турнира Дания просто смяла казахстанскую оборону. Вы согласны с тем, что это было своеобразное продолжение контрольных матчей с Латвией? Команда словно провалилась в какую-то яму.

- Есть такое выражение: «не стреляйте в пианиста, он играет как умеет». Команда вышла не первый матч с недопустимым уровнем подготовки к топ-дивизиону. В контрольных матчах вратарь не выручил, а тут датчане сразу же отгрузили три. А в головах у ребят сидит мысль, что напропускали столько в двух матчах, и сейчас… А, пропустив четвертую-пятую, команда просто перестала играть.

- Проблема провального второго периода обнажилась сразу же с первого матча, и затем в последующих четырех матчах турнира. У вас есть понимание почему второй отрезок получался отрицательным по счету?

- В целом, вторые периоды всегда сложные в хоккее, так как часто это дальняя скамейка, и преимущество получает та команда, которая умеет играть в атаке с розыгрыша. Соответственно, если ничего не предлагать в ответ, то это сродни смертному бою. С учетом дальней скамейки тебе приходится все время обороняться, вынужденно переигрывая свои смены так как это заставляет делать соперник. А когда ничего не получается создавать впереди, то дальняя скамейка становится убойным аргументом для соперников. И тут вопрос не перестроения по ходу, а в умении такие атаки с розыгрыша проводить. А у сборной Казахстана с этим важнейшим компонентом возникали проблемы: где-то нехватка мастерства, кто-то выпадал из игры. Ведущее звено Волка сыграло на чемпионате мира не на своем уровне.

- Возможно, это связано с тем, что в их звене пробовали трех игроков и не было стабильно сыгранного сочетания. В «Барысе» они чаще играли с Якобом Лильей. Шведа рассматривали в качестве очередного натурализованного иностранца, но Лилья отказался выступать за сборную Казахстана в апреле, заявив, что не намерен продолжать карьеру в Континентальной Хоккейной лиге.

- Вы можете себя представить, чтобы в свое время из звена Михайлов-Петров-Харламов или Крутов-Ларионов-Макаров постоянно кого-нибудь «выдергивали»? И возвращаясь к звену Волка и постоянным изменениям в этом сочетании в Хельсинки, напрашивается вывод: что-то было не так. Передергивают первый состав не от хорошей жизни. Еще один серьезный фактор, повлиявший на игру – это отсутствие ведущих игроков. Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков выбыл по ходу Кубка Гагарина, а Диц, приехал травмированным, вратарь Бояркин, о котором я уже говорил. Это системообразующие хоккеисты, которые дают результат. Плюс Якоб Лилья, который бы с Волком и Михайлисом составил сыгранное звено на чемпионате мира, а когда кого-то передергивают в первое звено, то это ослабляет другие тройки нападения.

Подписывая контракт с Лильей, на него рассчитывали в сборной, а он поступил непорядочно. А значит должны быть меры финансового наказания, ведь такие условия, наверняка, должны прописываться в дополнении контракту. И если отказываешься выступать на чемпионате мира, то не получаешь часть бонуса, предусмотренного за согласие играть в составе сборной Казахстана. Так и было с Карллсоном, который зарабатывал в клубе, а как пришло время выступать за сборную, собрал вещи и уехал домой. Если федерация делает всё, чтобы ты выступал за сборную, то будь добр отвечать взаимной ответственностью.

Возьмите того же Дица. К нему никаких претензий, хотя ему было сложно в ЦСКА в начале, но потом он ведь заиграл на должном уровне. И приехал в сборную после победы в Кубке Гагарина не просто так.

- Ближе к концу турнира сборная стала показывать более содержательную игру. Какие изменения вы увидели в игровом почерке команды?

- Мне понравились заключительные матчи: против Словакии, Германии и Италии. Появилась организованность в игре, а именно, вошли в нужный ритм, показав необходимый уровень умения выполнять тренерское задание. Всё это сразу же сказалось на качестве игры.

- Помимо этого в решающем матче за сохранение прописки в элитном дивизионе сыграл роль более высокий исполнительский уровень отдельных хоккеистов, особенно Романа Старченко и Никиты Михайлиса. Согласны с этим мнением?

- У Владимира Маяковского есть такие слова: «Радуюсь я, – это мой труд вливается в труд моей республики». Роль лидеров и заключается в умении проявлять себя в самый нужный момент. Они это сделали в тот момент, когда шло от ножа. Это ведь вопрос уважения к себе. Одно дело, когда играешь против в Италии в финале чемпионата мира по футболу, и другое, когда борешься с ними за выживание в хоккейном элитном дивизионе. Понятие самолюбия ведь никто не отменял.

- Лучшим бомбардиром сборной Казахстана на чемпионате мира в Хельсинки стал защитник Валерий Орехов. Вас не удивило, что игрок обороны набрал больше всех очков?

- Нет, ведь всего на турнире сборная Казахстана не отличалась высокой результативностью. Орехов умеет подключаться к атакам и бросать нацеленно. Команда создавала моменты, которые позволяли ему отличаться. В принципе, не так важно кто забросил. Диц ведь в «Барысе» тоже был в числе лучших бомбардиров. Главное, чтобы игрок вписывался в логику командной игры и обеспечивал результат, тогда и никаких вопросов не возникнет.

- Все ждали такой же яркой игры Никиты Михайлиса, как в чемпионате КХЛ. В чем были возможные причины не самой удачной игры одного из лидеров «Барыса»?

- На мой взгляд, Никита не весь сезон провел ровно. Возможно, сказывалась неясность его дальнейшей карьеры: то ли остается в «Барысе», то ли переходит в топ-клуб. А это всегда влияет на игру.

- Уже на втором кряду чемпионате мира в сборной Словакии не самую последнюю скрипку играют ребята 2004 года рождения: Слафкофки, Сикора и Немец постоянно выходили в неравных составах, забрасывают ключевые шайбы на таком турнире. Слафкофски в одиночку разбирался с двумя-тремя соперниками, а главный тренер словаков Крэйг Рэмзи ставил его в звено к опытнейшему НХЛовцу Томашу Татару. В нашей сборной самыми молодыми были Орехов и Данияр, которым уже 22 года. Где же наши доморощенные таланты?

- Мы с вами вновь возвращаемся к самой болевой точке казахстанского хоккея – подготовке резерва. Об этом говорим уже не в первый раз. Начнем с того, что казахстанский хоккей в отличие от других видов спорта, возьмем за скобки борьбу и бокс, входит в топ-дивизион на мировом уровне. Среди командных видов спорта уж точно. И тут надо разбираться в причинах того, почему даже при наличии большого количества катков и относительно достойного финансирования возникает проблема качества подготовки резерва. В каждом городе, где есть хоккейные школы, наверняка, можно найти талантливых детей. Но довести их до уровня звезд мировой величины – это ведь искусство тренера. Даже в Советском Союзе тренеров, способных довести хоккеистов до уровня высшего спортивного мастерства можно было по пальцам пересчитать.

- Это больше вопрос к уровню притязания как тренеров, так хоккеистов, которые не должны довольствоваться выступлением в чемпионате Казахстана, а ставить задачу – пробиваться в НХЛ? А казахстанцы уже давно не выступают в сильнейшей лиге мира.

- Если говорить о притязаниях на высокие места, то для нас было трагедией быть вторыми, особенно когда проиграли в финальном матче Финляндии, а в составе той сборную выступали Сергей Варнавский, Алексей Бевз, Михаил Панин. А сейчас посмотрите в каком дивизионе выступают казахстанские юниоры и молодежная сборная. И нет «подпитки» из молодых в национальную сборную. Я помню Никиту Михайлиса, когда юниорская сборная выступала на чемпионате мира в Риге. И Никита сразу выделялся. Довести его до высокого уровня – это другой вопрос.

Фото: icehockey.kz