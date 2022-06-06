Танцы в стиле арбитра, премьер-министр в джерси сборной, прекрасная финская супружеская пара: закулисье ЧМ-2022

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С 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере мировой хоккей начал возвращать свои позиции среди болельщиков после двух лет карантина.

В 2020 году чемпионат мира в Швейцарии был отменен из-за пандемии коронавируса, а через год в Риге турнир проходил при пустых трибунах. Лишь на матчах плей-офф допускалось ограниченное количество болельщиков, но в целом, атмосфера гнетущей тишины не покидала на протяжении всего чемпионата. Пустые трибуны навевали грусть и тоску, да и сами хоккеисты не получали должной порции эмоционального заряда. Поэтому следующее мировое первенство в Тампере и Хельсинки ожидалось с долей тревоги, ведь эпидемиологическая ситуация за полгода до турнира была непредсказуемой.

Хоккей спасают «живые» болельщики

Благо, что в итоге чемпионат мира прошел в привычном «допандемийном» формате без строгих ограничений и при болельщиках. При нынешней нестабильной политической обстановке в мире хоккей стал глотком свежего воздуха для его почитателей, ведь если бы и в этом году турнир прошел при пустых трибунах, то индустрия в целом могла пострадать, причем не только в финансовом плане. ИИХФ может понести убытки на чемпионате мира в Финляндии, и через год в Риге и Тампере из-за отсутствия российских болельщиков, которые «делали кассу» организаторам, но гораздо важнее не потерять интерес людей к индустрии. Нынешнее молодое поколение, воспитанное на «тик-токе» и «инстаграме» быстро забудет о хоккее через пару лет, если не разрешать зрителям посещать хоккейные арены. Хоккей вызывает живые эмоции, и в этом его огромный плюс.

В Хельсинки, и особенно в Тампере все улицы были заполнены многочисленными болельщиками из разных стран. В отелях и хостелах часто можно было встретить фанатов в хоккейных джерси, «NOKIA Arena» заполнялась до отказа во время матчей сборной Финляндии, а по шумовой поддержке финны ни в чем не уступали турецким футбольным фанам. С единственной оговоркой, что на хоккее никакой агрессии, драк и поножовщины. Даже с учетом того, что пиво на аренах льется рекой (напомню, что в Финляндии пиво объемом 0,33 стоило 9-10 евро), но все болельщики доброжелательны. Фан-зоны были переполненными так как цены на финал были весьма дорогими: от 200 евро и выше. В день финала большая часть официальной атрибутики чемпионата мира была раскуплена болельщиками

Премьер-министр в хоккейном джерси

«NOKIA Arena» произвела впечатление своими огромными размерами и представляет собой комплекс, в котором торговые площадки, офисы, то есть центр притяжения делового мира Тампере. Сам город небольшой: всего 250 тысяч населения, но при этом уютный, зеленый и компактный. Все прибывающие в Тампере поезда проезжают под «NOKIA Arena». Автор этих строк остановился в хостеле в пяти минутах ходьбы от арены и каждый день в фойе хостела были болельщики из разных стран. Один из них прибыл из Швейцарии на … велосипеде. Оформив флагами разных стран, смело путешествует по континенту и поддерживает свою сборную. В хостеле останавливались и финны, приехавшие в Тампере из других городов: все в джерси и позитивные.

А когда в разгар финального матча на медиа-кубе показали премьер-министра Финляндии Санну Марин, то трибуны взорвались аплодисментами. Да, та самая 36-летняя молодая женщина, которая в статусе премьер-министра страны оказалась в центре скандала, разгоревшегося летом прошлого года. СМИ сообщали о том, что премьер-министр Финляндии Санна Марин тратит 300 евро государственных денег в месяц на завтраки. Премьер-министр вернула часть денег, потраченных на завтраки для ее семьи и затем в госказну поступили расходы за прошлый год в размере 10 000 евро. Еще 4000 евро за завтраки она перевела к концу августа. Отмечалось, что глава финского правительства возвращает средства по собственной инициативе.

Скандал по поводу питания премьер-министра разгорелся после того, как газета Iltalehti сообщила, что завтраки семьи премьера оплачиваются из госбюджета. Завтраки и холодные закуски предоставляются членам семьи главы правительства в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции Кесяранта. Данная практика введена Канцелярией Госсовета. Ранее Марин заявила, что все связанные с жильем и питанием премьер-министра льготы и их целесообразность будут пересмотрены. Она добавила, что откажется от льготы на питание, даже если налоговая служба в итоге признает ее соответствующей всем правилам.

Когда читаешь подобные новости, то поверить в это решительно невозможно. Однако, когда видишь Санну Марин в джерси сборной Финляндии на арене и на то, как ее приветствуют болельщики, увидев миловидную слугу народа на медиа-кубе, то понимаешь, что это скорее правда, чем сказка. Финны не любят расточительство и предпочитают минимализм.

Танцуй как судья

Про медиа-куб можно написать много: часто показывали звезд финского спорта: пятикратный обладатель Кубка Стэнли Эса Тикканен, великий финский автогонщик Кими Райкконен срывали аплодисменты публики, когда их демонстрировали на медиа-кубе. Но особенно болельщикам пришлись танцы с использованием жестов арбитров. Во время коммерческой паузы ведущий выбирал одного болельщика и объявлял, что сейчас будут танцы. Включалось изображение с судьей с заранее записанным роликом, и болельщики повторяли знакомые жесты под зажигательную песню. Никто из болельщиков не шел «в отказ», а наоборот, старались зажечь своими танцами всю арену. Маскот Мираклео постоянно запускал волну по трибунам. Когда звучали зажигательные композиции, с трудом сдерживал себя мой пожилой коллега Маурицио из Швейцарии, который работал на многих чемпионатах мира по хоккею.

«Мы любим Казахстан!»

Кстати, в Хельсинки и Тампере нет пробок, люди предпочитают добираться на общественном транспорте, а чистоте и порядку в салонах автобусов, трамваев и поездов остается только завидовать. Дороги в отличном состоянии, все тротуарные дороги поделены на две зоны: для пешеходов и велосипедистов. И никому не приходит в голову нарушать это правило. Очень популярны электросамокаты, а поезда между городами настолько комфортабельные, что путь длиной в 2 часа проходил незаметно: откидные столики для питания и работе с ноутбуком, бесплатный беспроводной интернет и чистые туалеты.

В Тампере удалось воочию познакомиться с супружеской парой, которая активно ведет страницу в Instagram. Ари-Пекка и Хели-Мария до пандемии путешествовали по городам России и даже приезжали в Астану на матчи «Барыса». В их аккаунте много фотографий в джерси разных клубов КХЛ, периодически Хелли ходит на работу в одежде с хоккейной символикой. С Хели-Марией и Ари-Пеккой мы были знакомы благодаря социальной сети и встретились в Тампере. Ваш покорный слуга подарил привезенные из Усть-Каменогорска подарки: джерси «Торпедо» с номером 23 Бориса Александрова и тюбетейку. Ребята были потрясены такими презентами, и весь вечер Хелли поддерживала сборную Финляндии вместе с супругом и армией болельщиков в фан-зоне в джерси «Торпедо». На следующий день ребята подарили мне джерси их любимого клуба «Ильвес» и даже приобрели билет на теплоход из Хельсинки до Таллина, узнав, что казахстанский журналист отправляется в Ригу через столицу Эстонии. Хотелось просто уточнить в разговоре о путешествии на теплоходе, ведь ранее такого опыта у меня не было. Но добрейший Ари-Пекка сразу же зашел на сайт компании и тут же приобрел билет. «У вас в Казахстане прекрасные люди! Мы любим Казахстан!», – в один голос заявила пара! Приятно было осознавать, что в Финляндии знают о нашей стране, более того, Хели-Мария и Ари-Пекка называют нашу столицу «Астана». Ари-Пекка не снимал казахскую тюбетейку весь вечер и улыбка не сходила с их лиц. Очень приятная пара!

Коллега из Донецка

Отдельных слов заслуживает команда волонтёров и работа медиа-центра в Тампере. Всего на чемпионате мира было задействовано более 1000 волонтёров, на плечах которых был тяжелый труд по организации чемпионата. Слоганом чемпионата был «Making miracles» («Делать чудеса») и все волонтёры были одеты в стильные футболки и толстовки темно-синего цвета с ярким слоганом. Внутри медиа-центра действовал масочный режим, но на медиа-трибуне при просмотре матча маски носить было необязательно. В Тампере автор этих строк познакомился с волонтёром Никитой из Донецка, который рассказал, что не так давно работал коммерческим менеджером в хоккейном клубе «Мариуполь», но был вынужден покинуть теперь уже разбомбленный Мариуполь. Хорошее знание английского и желание поучаствовать в организации позволило Никите пройти отбор в команду волонтёров чемпионата мира. Никита узнал, что в Казахстане собирали гуманитарную помощь народу Украины и он был тронут таким отношением нашего народа в столь тяжелое для его страны время. Теплое общение в медиа-центре за чашкой ароматного кофе только усиливало желание того, чтобы этот чемпионат продолжался еще хотя бы неделю.

Кстати, если в Хельсинки журналистам были предложены лишь чай и кофе (из новой кофе-машины), то в Тампере организаторы удивили обилием бесплатной выпечки, над которыми красовалось объявление: «Только для МЕДИА, а не для хоккеистов». Дело в том, что через медиа-центр иногда проходили некоторые хоккеисты в «гражданской» форме. Микст-зона просторная и шикарная: все условия для работы ТВ и пишущей прессы. Представляю, как тут работают спортивные репортеры на матчах «Ильвеса» и «Таппары». Вернее, творят, ведь в такой атмосфере журналистам остается только творить.

Отлично работал и диджей, который тонко чувствуя настроение болельщиков и нерв матча, ставил нужную композицию. Арена сразу же подхватывала и хлопала в такт музыке. На матчах работала группа барабанщиков, которая задавала ритм.

Напряжения не выдержал даже интернет

Правда, в последний день турнира на арене перестал работать беспроводной интернет. Все попытки решить техническую проблему оказались тщетными. Исправно работал лишь проводной интернет. Видимо, даже интернет не выдержал нерва финального матча, сюжет которого в конце третьего периода был закручен по голливудскому сценарию.

Утром в день финала оргкомитет предупредил всех журналистов и фотографов, что медиа-центр арены будет работать до 01:00, но матч затянулся и с учетом церемонии награждения на свои рабочие места репортеры и особенно фотографы вернулись лишь в полночь, то есть за час до закрытия медиа-центра. Поэтому организаторам пришлось продлевать время до 01:30. Уходя из медиа-центра, заметил, как большая группа финских болельщиков не спешила покидать арену, а распевая свои песни продолжала праздновать чемпионство Суоми в фойе: бары на первом этаже продолжали продавать пиво.

Чемпионат мира в Хельсинки удался на славу: отличный уровень организации (были мелкие недочеты, но где их нет?), интереснейшие матчи, прекрасная арена в Тампере и страстная поддержка трибун еще надолго останутся в памяти, ведь ради поездки на такой праздник и живешь весь год: изучаешь наиболее дешевый маршрут, ищешь варианты с проживанием, изучаешь новую страну и новые города. Финны, кстати, очень удивляются и улыбаются в ответ, когда благодаришь на их родном языке (kiitos), поэтому подготовка к такой поездке включает в себя и обязательное заучивание самых необходимых слов.

Единственное, что омрачило впечатление от чемпионата мира – это серая и унылая игра сборной Казахстана, которая лишь благодаря победе над Италией сохранила место в топ-дивизионе. Большое количество натурализованных хоккеистов, закрытость от общения с прессой ряда игроков, в целом гнетущая обстановка вокруг сборной не вдохновляла на творчество. Об игре сборной хотелось забыть через час, а мизерное количество казахстанских болельщиков на трибунах показывает куда катится наш хоккей. Это тема для отдельного разговора с профессионалами. Одной тренерской отставкой хоккей не вылечить. Нужны кадровые перестановки в самой федерации и кардинальный пересмотр развития детско-юношеского и молодежного хоккея. Пора прекратить натурализацию и пускать пыль в глаза.

А пока скажем: kiitos, Финляндия! Ты подарила нам праздник и через год эту атмосферу надеемся увидеть и в Риге.

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