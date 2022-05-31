Атмосфера постковидного праздника, богатые швейцарцы и убегающий Михайлис: закулисье ЧМ-2022 в Хельсинки

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Почему болельщики сборной Швейцарии стали всеобщими любимчиками, немецкие хоккеисты в микст-зоне остаются чуть ли не в полном составе, а словаки «разогреваются» за пару часов до матча?

Чемпионат мира в Хельсинки среди сборных топ-дивизиона прошел с болельщиками и это огромный плюс для индустрии после прошлогоднего «ковидного» турнира в Риге, где большая часть матчей прошла при пустых трибунах. Первенство в Хельсинки стало первым для нового президента ИИХФ Люка Тардифа. Год назад в столице Латвии Рене Фазель попрощался с мировым хоккеем в статусе президента международной федерации. Хельсинки и Тампере стали первым экзаменом для француза.

Автор этих строк опоздал на турнир в силу требований оргкомитета для всех СМИ по части коронавирусных ограничений. Каждый аккредитованный журналист должен был предоставить паспорт вакцинации и ПЦР-тест, взятый за последние 48 часов. Если с ПЦР-тестом проблем нет (пришлось сдавать в Риге за 37 евро, в Хельсинки такой тест обошелся бы в 207 евро), то признанную в Европе вакцину пришлось ждать до 27 апреля. Вторую дозу можно было получить лишь 16 мая, поэтому удалось прибыть в Хельсинки лишь 20 мая в результате долгого перелета Астана-Варшава-Рига-Хельсинки. По заведенной традиции при получении аккредитации преподнес казахские тюбетейки в качестве презента для сотрудниц медиа-центра ЧМ-2022. Фото на память сделано и можно смело приступать к творчеству. Медиа-центр оборудован на втором этаже в метре от трибун и порой сосредоточиться на работе было сложно: скандирования болельщиков слышны всем журналистам, но вскоре привыкаешь к таким условиям.

Для представителей СМИ в медиа-центре установили кофе-машину, никакой бесплатной выпечки, других напитков, как это было в Риге. Латыши оказались более щедрыми: и молоко, и бутилированная вода, и конфеты с выпечкой, салфетки и красивые справочники формата А4. Но, в целом, отношение к журналистам и гостям здесь самое уважительное. Финны весьма аккуратны и педантичны, дружелюбные и доброжелательные.

В Хельсинки при получении аккредитации проверяли лишь паспорт, а ПЦР-тест с отрицательным результатом и паспорт вакцинации даже не требовали. В самом медиацентре следят за тем, чтобы все журналисты были в масках, требование соблюдать масочный режим должны выполняться и в микст-зоне, где после каждого матча журналисты берут интервью у главных тренеров и хоккеистов. На трибуне и в холле можно смело снимать маску и наслаждаться праздником хоккея.

Сбежавший Юрий Михайлис и хоккеисты «без настроения»

Отдельного упоминания заслуживают главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис и некоторые хоккеисты команды. Из других европейских стран в столицу Финляндии прибыл солидный десант журналистов и после каждого матча в смешанной зоне было не протолкнуться: пишущая и снимающая братия, вооружившись диктофонами и камерами, задавала вопросы участникам матча. Европейские, не говоря уже про североамериканцев, терпеливо общались, выполняя свой профессиональный долг. Чего, к сожалению, не скажешь о некоторых представителях сборной Казахстана. В Хельсинки помимо автора этих строк работал лишь корреспондент телеканала «Казспорт», причем мой коллега сам ставил камеру, настраивал звук, записывал и потом все это монтировал, отправлял в столичный офис канала. Нужно было видеть улыбки европейских коллег в смешанной зоне, ведь у каждого телеканала здесь оператор, технический специалист и корреспондент, который не отвлекается на технические вопросы. Наш казахстанский телевизионщик – это и швец, и жнец, и на дуде игрец. Быть универсалом хорошо, но неужели республиканскому каналу не по карману командировать еще и оператора?

Еще по ходу группового этапа мы хотели записать интервью с Андреем Шутовым, но нам ответили: «его пока лучше не трогать». Чем это мотивировано? Вратари других сборных никому не отказывали в интервью и не ссылались на «лучше меня пока не трогать». Ок. Чемпионат мира для Казахстана завершился удачно, впереди отпуск. Казалось было, вот он шанс рассказать о своей игре на турнире среди сборных топ-дивизиона, но Андрей Шутов и после победного матча с Италией ушел в раздевалку и отказал пресс-атташе сборной в интервью с ссылкой на свое нежелание общаться с журналистами. Как и Михаил Рахманов, который шел по микст-зоне в гордом одиночестве, но на просьбу об интервью ответил, что, нет желания отвечать на вопросы. Видите ли, он не в духе.

Еще дальше пошел Юрий Михайлис. Поняв, что с каждым вопросом острота возрастает, он просто сказал «спасибо» и ушел восвояси. Вот такое у нас отношение к прессе. Оказалось, что нужно преодолеть многочасовой перелет, чтобы в далеком Хельсинки получить отказ в интервью. Напомню вам, что журналисты – это связующее звено между командой и болельщиками. Если вы отказываетесь от общения с прессой, то вам наплевать и на тех, кто содержит вас за счет своих налогов и рвет глотку за сборную.

Такое поведение – это позорный колхоз. Господа, вы забыли, что являетесь участниками огромного праздника хоккея – чемпионата мира в топ-дивизионе. Здесь высокие стандарты во всем, и будьте так любезны соответствовать им. Оставьте свой ущербный менталитет и хамское поведение на родине или оставайтесь дома. Не позорьте нашу страну и себя!

Отдельный респект хотелось бы выразить Кириллу Савицкому, Аркадию Шестакову, Адилю Бекетаеву, Самату Данияру: ребята ответили на все вопросы после матчей и не ставили себя выше журналистов.

Львенок Мираклео

На трибунах местной ледовой арены праздник: болельщики все на позитиве, их развлекает талисман Мираклео. Каждая пауза в игре – это танцы и веселье. Круто работают ведущие (одна из них девушка), которые с микрофоном заводят зал и даже успевают задействовать в этом некоторых болельщиков. Например, задают вопрос мальчику на трибуне: за кого ты болеешь? Что ты хочешь пожелать сборной? И все трибуны живо реагируют. Мираклео успевает потанцевать на каждой трибуне, сделать множество совместных фотографий. Здесь нет хмурых болельщиков, да и как можно быть не на позитиве, когда на льду классные команды, а вокруг атмосфера праздника и веселья? К слову, талисман не имеет права разговаривать с кем-либо из болельщиков, журналистов, волонтеров. Это прописано в его контракте с оргкомитетом чемпионата мира.

Пиво и еда

Море пива и разнообразной еды – без этого не обходится ни один крупный турнир. В Хельсинки с этим никаких проблем: внутри арены множество точек питания, правда, цены «кусачие». Бургер с говядиной стоит 9 евро, а кружка пива объемом 0,33 л обойдется в 9,5 евро. Тем не менее, европейские болельщики скупают весь фаст-фуд и пьют пиво литрами. Особенно швейцарцы, словаки и немцы, которые «разогреваются» к матчам напитками уже за два часа до матча. Автор этих строк добирался до арены из аэропорта с группой словацких болельщиков и они «заправлялись» напитками прямо в салоне автобуса.

Атрибутика

Линейка официальной атрибутики достаточно обширная. Помимо кепок, футболок, рюкзаков, кружек, магнитиков с эмблемой чемпионата мира можно приобрести джерси сборных команд (кроме сборной Казахстана), фанатские колпаки, футболки и толстовки некоторых сборных. Цены для Финляндии не такие высокие, но для казахстанского болельщика покупка влетит в копеечку: кепка – 25 евро, поло – 40 евро, значок – 7 евро, рюкзак – 35 евро, кружка – 10 евро, шайба – 18 евро. Можно приобрести в комплекте: кепка, поло и шарф – 67 евро, толстовка, кепка и футболка – 76 евро. Болельщики активно покупают атрибутику и редко встретишь кого-либо не в джерси.

Особенно впечатляет десант фанатов из Швейцарии. Все в красном, некоторые нарядились в стильные костюмы, и швейцарцы тут стали всеобщими любимчиками. Мощная голосовая поддержка, послематчевые перфомансы и многочисленность привлекают к ним особое внимание. Примечательно, что швейцарские хоккеисты, не попавшие в заявку на матч, располагаются рядом с медиареной, а во время исполнения государственного гимна дружно обнявшись, с улыбками на лицах поют вместе с ареной. Швейцарцы здесь выделяются дорогими цивильными костюмами с флагом

Если в первом дивизионе атмосферу создают венгры, то в топ-дивизионе самыми шумными являются фаны из самой богатой страны Европы. Швейцарцы оккупировали ближайшие к арене заведения, во многих автобусах можно встретить граждан Швейцарии, облачившихся в красные джерси или толстовки.

«Где ваш бейдж?»

В микст-зоне журналисты могут запросто встретить на своем пути хоккеистов той или иной команды, возвращающихся из «сухой» разминки. Ожидая после матча с Германией Адиля Бекетаева, стал свидетелем того, как швейцарцы проходили через узкий коридор, ведущий в раздевалке. Везде дежурят волонтерки, и одна из них остановила нападающего сборной Швейцарии Тимо Майера. Форвард «Сан Хосе» был в красной толстовке и без бейджика. Строгая волонтерка спросила у веселого швейцарца: «где ваш бейдж?». Тимо улыбнулся и смущенно в ответ: «я забыл его дома, вернее в отеле». Миловидная волонтерка строго предупредила: «Не забывайте на будущее».

Уберите камеру!

Главные звезды сборной Словакии юный Юрай Слафковски и возрастной Томаш Татар находятся в центре внимание болельщиков и прессы. После матча с Казахстаном Юрай Слафковски был нарасхват в микст-зоне. Сначала он подробно отвечал на вопросы журналистов из Словакии, затем его перехватила девушка из англоязычного издания и несколько уставший вундеркинд бойко говорил на английском. Пресс-атташе сборной Словакии строго следил за тем, чтобы ни один хоккеист не прошел мимо диктофонов и камер, а журналисты заранее просили его помочь с интервью.

Когда общение с прессой закончилось, Юрай умоляюще посмотрел на пресс-атташе и с чувством выполненного долга побрел в раздевалку. Во время матча ваш покорный слуга заметил, как Слафковски и Татар оживленно обсуждали свои действия на льду. Вообще, в Хельсинки лавки команд не отделены перегородкой и находятся рядом вплотную. Порой игроки выговаривают друг другу претензии с лавочки и их реплики слышны болельщикам на первых рядах.

Пишущим журналистам снимать на видео интервью в смешанной зоне категорически запрещено. Удалось сделать пятисекундное видео пока Слафковски давал интервью своим соотечественникам, но вскоре сотрудница медиа-центра вынесла предупреждение.

Безусловно, праздник хоккея в Хельсинки после ковидного чемпионата мира в Риге удается на славу. Болельщики снова вернулись на трибуны, изрядно соскучившись по матчам такого ранга за прошедшие три года.

Ернур Саудегеров из Хельсинки.

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