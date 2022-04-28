«Не боялся вскрывать все болевые точки нашего спорта». Памяти основателя журнала «Хоккей Казахстана» Максима Карташова

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25 апреля издателю и главному редактору журнала «Хоккей Казахстана» и основателю, исполнительному директору национального конкурса «Лучший хоккеист Казахстана» Максиму Карташову исполнилось бы 50 лет. Его жизнь оборвалась 15 декабря 2021 года.

Казахстанская спортивная журналистика сдает свои позиции социальным сетям, а печатным изданиям приходится конкурировать с интернет-порталами и различными виртуальными пабликами. Наряду с нашим еженедельником эту битву стойко выдерживал журнал «Хоккей Казахстана». Его идейный вдохновитель и главный редактор Максим Карташов был одним из самых известных спортивных журналистов в стране, а последние несколько лет работал хоккейным агентом. 25 апреля Максим отметил бы свой 50-летний юбилей, но теперь нам остается лишь вспоминать о нем в публикациях и в личных беседах с коллегами. Так получилось, что чуть меньше года назад автор этих строк был вместе с Максимом Карташовым на чемпионате мира в Риге, где сборная Казахстана показала свой лучший результат – 10-е место среди 16 команд в топ-дивизионе. И вспоминать те события сейчас не так легко.

О Максиме – журналисте, человеке и истинном почитателе этой прекрасной игры я поговорил с Владимиром Решетниковым и Станиславом Сарсековым.

Владимир Решетников, заслуженный тренер Казахстана (с 2009 года – эксперт журнала «Хоккей Казахстана»):

- С Максимом мы познакомились во время чемпионата мира в Риге в 2006 году. Тогда и состоялось наше первое интервью о казахстанском хоккее, ведь часть моей жизни и души остается в Казахстане. Поэтому к каждому нашему интервью относился достаточно серьезно. Были на связи с Максимом после того чемпионата мира, а в 2009 году он запустил интересный проект – журнал «Хоккей Казахстана». На страницах журнала я выступал в качестве эксперта, давая оценку, благо, есть возможность говорить свободно, но всегда подчеркивал, что выражаю лишь свое собственное мнение. На мой взгляд, в Казахстане по силам создать сильный чемпионат, тем более, что на хоккей выделяется серьезное финансирование, но до сих пор тот же «Барыс» не укомплектован даже десятью – двенадцатью собственными воспитанниками высокого уровня.

Максим всегда качественно готовился к нашим интервью, он скидывал текст для внесения правок, если это было необходимо, то есть работали в полном контакте. Старались не обходить острые углы и сглаживать формулировки. Максим относился к этому серьезно. У нас постоянно возникали дискуссии, ведь и он, и я не всегда были согласны с мнением друг друга. И это естественно, ведь я смотрел на те или иные события со стороны, пусть и владел информацией, а Максим всё это переживал, находясь внутри.

Он умел находить интересные и актуальные темы для публикации, а это не всегда нравилось тем, кто стоял у руля так как затрагивались вопросы и финансирования, и кадровой политики. Это и есть настоящая журналистика: поднимать болезненные темы, предлагать пути их решения, а не быть белым, шелковым и пушистым. В этом плане Максим кому-то мог не нравиться. В том числе благодаря актуальным темам у журнала была своя аудитория и такие публикации поднимали рейтинг издания. «Хоккей Казахстана» затрагивал широкий спектр вопросов. Например, на страницах журнала были и статьи о воспитанниках казахстанского хоккея самых разных поколений. Максим определял рубрики, направление развития своего детища. Да и оформление журнала было очень красочным.

В Канаде до сих пор выпускают печатные издания о хоккее, поэтому даже в век интернета журнал «Хоккей Казахстана» занимал свою нишу со своей аудиторией. В последние годы журнал стал выходить реже. Наверное, в силу определенных финансовых трудностей.

Во время чемпионата мира в Риге в прошлом году виделись с Максимом, затем разговаривали по телефону уже после турнира. Чемпионат он пропустить не мог: Максим жил хоккеем и такими турнирами, где можно работать «вживую». Ему нравилось в Риге, в том числе потому что здесь нет языкового барьера. Да и сам чемпионат в столице Латвии был организован на высоком уровне.

Сейчас, когда журнал «Хоккей Казахстана» уже не выходит в печать, болельщики наверняка осознают его нехватку. Да и в бытность собкором газет «Время», затем «Экспресс К» его острые публикации вызывали интерес и это тоже способствовало популяризации казахстанского хоккея.

Станислав Сарсеков, спортивный журналист, историк и статистик казахстанского хоккея (работал в КФХ вместе с Максимом Карташовым):

- Во-первых, стартовал журнал «Хоккей Казахстана» в поворотный момент в истории казахстанского хоккея и практически совпал с дебютом «Барыса» в КХЛ. Начался новый виток развития казахстанского хоккея. В 2009 году в Вильнюсе сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион, и затем периодичностью в год до 2017 года выступала в классе сильнейших сборных мира. Журнал шел в ногу со временем.

Во-вторых, форма подачи и оформление журнала, который приятно взять в руки. Я сотрудничал с журналом и на его страницах публиковалась статистика чемпионата Казахстана, один из сезонов мы, помнится, дали полностью: индивидуальные показатели хоккеистов, шахматки, лучшие игроки. И важно, когда эта информация не пропадает как это случилось со сменой сайта федерации. В журнале она остается.

Болельщики могли прочитать интересные интервью, аналитику, особенно с крупных турниров. Успехи описывались без лишней помпы, с достоинством и честью. В случае провалов анализировались причины ошибок.

Важно, что журнал публиковал информацию о национальном конкурсе «Лучший хоккеист Казахстана», где указывались все номинанты, указанные спортивными журналистами в ежегодном опросе.

Изюминку каждому номеру добавляла рубрика «Ретрофото», в которых были запечатлены личности и интересные моменты из истории нашего хоккея.

Когда Максим выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации хоккея Казахстана, он понимал, что проиграет, но ясно дал понять, что не боится составить конкуренцию весовым политическим фигурам. Этим поступком он дал понять всем власть имущим, что с журналистами нужно считаться.

К сожалению, сейчас те вопросы, которые хотят поднимать и освещать журналисты, остаются не у дел, их стараются «замылить», «сгладить» с помощью различных технологий. Это понимают и сами журналисты. А Максим не боялся вскрывать все болевые точки нашего спорта, показывать, что без срочных мер не обойтись.

За эти годы ушла целая плеяда спортивных журналистов. Потеряна преемственность поколений. Для молодой поросли имена Максима Карташова, Диаса Омарова, Амангельды Сейтханова может не скажут столько, сколько для более старшего поколения.

Убежден, что конкурс «Лучший хоккеист Казахстана» должен жить. Хоккей с шайбой остался одним из немногих видов спорта, в котором лучшего игрока определяют журналисты. В футболе это прерогатива ПФЛК, и там свои правила игры: определяют лучшего главные тренеры и капитаны. В последние годы в конкурсе участвовали только журналисты из городов, где базируются команды КХЛ/ВХЛ. Считаю, что охват спортивных журналистов должен быть больше, но это должны быть те, кто освещают хоккей уже не первый год. Эти вопросы должна регулировать федерация спортивной прессы: какой стаж журналиста, на каких турнирах работал. Максим знал всех журналистов, кто знает хоккей не понаслышке и разбираются в этой игре. В этом был его плюс.

- Журнал «Хоккей Казахстана» не потерял свою актуальность?

- У нас в стране перестали выпускаться хоккейные ежегодники и в свое время мы с Максимом сдвинули дело с мертвой точки. Ежегодники должны были обобщать все соревнования и выходить в красочном формате. Но затем это дело не получило развития и поддержки со стороны федерации. Может быть журнал трансформировать в ежегодник и публиковать всю информацию по сезону, включая статистику, итоги конкурса «Лучший хоккеист Казахстана»? Хотя, все-таки журнал – это не ежегодник, он должен жить своей жизнью.

От автора: убежден, что нам всем нужно самим поднимать статус спортивной прессы, а именно смелее заявлять о себе не только на страницах изданий, но и объединяться в союз и участвовать в спортивной жизни страны в более широком аспекте, смелее поднимая острые темы.