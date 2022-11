«Кадри оскорбляли, угрожали убить, по дочери его прошлись – короче, ужас». Интервью с самым дорогим игроком НХЛ

От редакции Sports.ru: вы находитесь в блоге Hockey Books, который полностью перевел две огненных автобиографии – Фила Эспозито и Шона Эйври, очень умную книгу про хоккейную аналитику, книгу о молодежном хоккее с кучей интересных историй, а еще периодически выкладывает расшифровки самого крутого хоккейного подкаста. Поддержите авторов плюсами, подписками и комментариями, чтобы крутые переводы чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Вам так хорошо заходят подкасты, что я бросил все остальное. У меня вошло в какую-то привычку посвящать добрую половину дня переводам Spittin’ Сhiclets. Даже книжки пару дней не читал, что для меня дикость. Может быть, сейчас возьму небольшую паузу, а то на меня Дюма как-то криво уже смотрит – мало того, что его не читаю, так еще и в графомании будто хочу его перебить. А это не дело. Сегодня будет довольно хулиганский текст, хотя бы даже из-за обилия матерщины. Так что если для вас это неприемлемо в силу каких-то неведомых мне причин (я, например, матерюсь напропалую, однако затем спокойно читаю Дюма на французском и перевожу для вас тексты/подкасты с английского, и прекрасно себя чувствую), то лучше, конечно, даже не листайте вниз. Вдруг вас зашифрованные слова напугают. Но что поделать, если у чиклетсов прям уж совсем откровенно панибратские отношения с Нэтаном Маккинноном. Поскольку он на подкасте не в первый раз, то все вопросы связаны с относительно недавними событиями – то есть про лето с Кубком Стэнли. Мака, конечно, трудно разговорить, но тут беседа получилась достаточно живой. Я потихоньку работаю над книжкой про Кубок Канады-1987 – там около трети уже готово. Наверное, пока что попридержу публикации, потому что не уверен по поводу своего времени после Нового года. С подкастами как-то проще. На один такой текст у меня уходит около четырех дней, так что руки более развязаны. Спасибо еще раз всем большое за комментарии, лайки и донаты. Такая обратная связь – это настоящий прилив творческих сил, на которых тут все и держится. Будем считать, что у нас сеанс взаимной терапии – мы позволяем друг другу хоть ненадолго вырваться из текущей действительности и уйти с головой в хоккей.

Напоминаю, если вам нужны автобиографии Шона Эйври и Фила Эспозито в формате EPUB, а также другие книжки (всего их 6 штук), напишите мне здесь – в личку на Sports.ru.

Если хочется помочь проекту материально, то внизу есть номер карты.

Дальше – слово Полу «Бизу» Биссоннетту, Райану «Уиту» Уитни и РА (Rear Admiral или Контр-Адмирал – это прозвище Брайана Макгонагала, со-ведущего подкаста). Впереди километры букв. Читайте на свой страх и риск.

РА: Мы рады, что он вновь к нам заглянул – уже в третий раз. Восемь лет назад он стал лучшим новичком лиги, а в минувшем плей-офф – лучшим снайпером «Колорадо» и привел свою команду к первому Кубку Стэнли за 21 год. Он отметил это с размахом – парадом в Галифаксе – после чего приступил к походу за вторым чемпионским титулом подряд. Месяц назад он подписал новый контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком лиги – по крайней мере, на данный момент.

С огромнейшим удовольствием мы вновь рады приветствовать в гостях у Spittin’ Chiclets Нэйт-Догга – Нэтана Маккиннона. Как дела, дружище?

Маккиннон: Спасибо, старина. У меня все хорошо. Надеюсь на второй титул подряд.

Биз: Нэйт-Догг! Аф-аф-аф! (Dogg или Dawg значит на сленге «друг, приятель», но может использоваться и в связке с именами собственными на манер «Костя-Костян», «Стас-Стасян», «Вова-Вован» и т.д. – прим. пер.)

Маккиннон: Здорова-здорова!

Биз: Песик был голоден. И наконец поел!

Маккиннон: И не говори. Был голодным и наконец поел. Красота.

Уит: Догг, я же правильно понимаю, что ты бы не вернулся к нам на подкаст до тех пор, пока не выиграл кубок?

Маккиннон: (улыбается) Даже не знаю… Да просто не хотелось по сотому разу ##### (фигню) всякую слушать. Устал от одних и тех же вопросов. Что происходит с командой? И так далее. Так что я рад, что мы выиграли. Ребятам из «Торонто» наверняка уже тоже поднадоело раз за разом отвечать на вопросы про плей-офф. У нас, конечно, ситуация не такого масштаба, как у них, но про демонов второго раунда нас очень часто спрашивали. Это, безусловно, не главный повод для радости, но все же.

РА: Вам еще и перстни вчера вручили (интервью опубликовано 18 октября 2022 года – прим. пер.). Они похожи на кольца с леденцами из детства. Но что меня особенно поразило, так это ювелирная коробка – открываешь ее, а там еще и видео. Вы наверняка все ######## (удивились). Я такого никогда раньше не видел.

Маккиннон: Нам еще сказали, чтобы мы обязательно одновременно их открыли. Три, два, один – и заиграла классная мелодия на пианино. Было очень трогательно увидеть ребят, поднимающих кубок и празднующих победу, в замедленном воспроизведении. Сразу воспоминания нахлынули.

Круто, что Джек Джонсон разделил этот момент с нами. «Чикаго» прилетел чуть пораньше, так что у него было время. Круто было. Потрясающий день. Затем подняли наш чемпионский стяг, подытожив историю. И это даже хорошо, мне кажется. Мы готовы сделать следующий шаг и замахнуться на еще один кубок.

Биз: Мне тут на глаза одно вирусное видео попалось – там кто-то вживую на пианино играл или музыку просто наложили?

Маккиннон: Да не, просто наложили, по-моему. Хотя я точно не знаю. Может быть, там кто-то и впрямь сзади играл. Впрочем, не думаю (смеется).

Биз: Дергал по струнам. Тогда такой вопрос. Давай вот с чем еще разберемся. Ты показал средний палец моей тете Марше в Аризоне.

(Маккиннон смеется)

…я тебе об этом писал, но ты меня динамил. Эт че еще за фигня, братан? У нее теперь психологическая травма. Раз уж ты теперь больше всех зарабатываешь, то отстегни ей сотку на таблетки и лечение.

Маккиннон: (смеется) По-моему, у тебя и так все нормально с баблом, Биз. Ты же сейчас на пике.

Биз: Но не за 12.6 мульта в год.

Маккиннон: Ну вот и поговори с TNT.

Уит: Нэтан, ты серьезно хочешь поспорить на эту тему после нового контракта?

Маккиннон: Да, хороший контакт.

(Уит смеется)

Маккиннон: Что касается тети Марши… Может быть, она мне что-то сказала? Потому что я помню, что мне тогда кто-то что-то непристойное сказал. Вот я и показал средний палец. Закипел немного. Там же кровь повсюду была и все такое. Сожалею теперь об этом. Но если не знать кто это был, то даже забавно получилось (смеется).

Биз: Она в тюрьме работает, так что с матерком у нее проблем нет.

Маккиннон: Вон оно че.

Биз: Ладно, проехали. Будем считать, что вы квиты.

Маккиннон: Ок.

Биз: Просто подгони ей абонемент на все матчи «Колорадо», включая весь будущий плей-офф, и тогда точно проехали.

Маккиннон: Что ж, наверное, это справедливо. Звучит прям логично.

Биз: Но давай вернемся к контракту. Кто настоял на том, чтобы тебе накинули на 100 тысяч больше, чем самому высокооплачиваемому игроку в лиге – ты или агент? (Коннор Макдэвид получает 12,5 млн – прим. пер.).

Маккиннон: (смеется) Не хотелось бы лезть глубоко в подробности. Это сумма, на которой мы в итоге сошлись. Думаю, что Пэту очень этого хотелось (Пэт Бриссон, агент Маккиннона – прим. пер.). Мне, в общем-то, все равно было. Выглядит это, конечно, забавно. Будто я супермелочный. Но я вовсе не считаю себя лучше 97-го. Просто так получилось.

Будем надеяться, что потолок зарплат в ближайшее время будет расти. Думаю, что это хорошая сделка для обеих сторон. Я рад, что все уже позади и больше не надо забивать себе этим голову.

РА: Я даже и не думал, что агенты любят закуситься подобным образом. Он наверняка больше всех хвастается итогами переговоров.

Маккиннон: Это было больше для Пэта, давай скажем так (улыбается). Уит: РА, ты что, не думал, что у агентов есть эго?

(Биз и Маккиннон смеются)

РА: Ну не до такой степени, что для них итоговая сумма в контракте важнее, чем самим игрокам. Забавно это слышать просто.

Уит: Да я прикалываюсь. Нэйт-Догг, у меня вот такой вопрос… Ты в курсе, что мы с Бизом выиграли четыре Sandbagger’a подряд? Мы теперь идем на девятом и четвертом местах в общем зачете за всю историю проекта, который начался с того, что мы размазали вас с Сидом?

Маккиннон: Блин, я бы с огромным удовольствием еще раз в этом поучаствовал. Прям с удовольствием.

Уит: Ну вот ты так говоришь, а потом юлить начинаешь. Типа, празднование победы в кубке на это накладывается. Ты уж определись.

Маккиннон: (смеется) Весело было, блин. Кстати, а мне разве не полагается доля за то, что я название проекта придумал?

Уит: Кстати, резонно! Биз как раз адвоката нанял по этому поводу.

Биз: Мне пора. Продолжайте интервью без меня.

(все смеются)

Маккиннон: Ну реально, ребят, че за ##### (ерунда)? А если серьезно, то это классная тема. Я постоянно ваши видео смотрю. Весело же. А с кем вы играли в последнем выпуске? Когда он вышел? Где-то месяц назад? С Барзэлом что ли?

Биз: Не-не-не. «Айлендерс» не разрешают своим игрокам с нами общаться.

Уит: Это больная тема.

Маккиннон: Ого.

Биз: Мы с Лу в контрах сейчас немного (с генеральным менеджером «островитян» Лу Ламорелло – прим. пер.). Возможно, все дело в том, что я сказал, что его видели на юге Франции в мэнкини (помните плавки Бората? – прим. пер.). Это и стало поворотным моментом.

Маккиннон: Только меня в это не втягивай (смеется).

Биз: Да все норм, можешь соскочить с этой темы.

Маккиннон: (смеется) Давай дальше.

Биз: Что касается последнего выпуска, то у нас там Мэтт Моулсон и Кайл Окпосо. Причем они даже с детьми пришли. Мы тут хотим придумать разные темы под разные лунки. Может быть, в будущем появится лунка, после которой будет что-то в духе «Кто Хочет Стать Миллионером».

Уит: А мне больше понравилась идея, что если ты выиграл лунку, то забираешь у соперника одну из клюшек. И если выиграть несколько лунок подряд, то это может дойти до абсурда.

Маккиннон: Круто, круто. Прям крутая идея. Еще можно замутить матч, где все играют только драйверами, «семерками» и паттерами (разные типа клюшек под разные типы ударов – прим. пер.).

Уит: Ага, выбрать пару клюшек и играть только ими.

Маккиннон: Было бы весело, да. Тут прям есть пространство для творчества. А что касается того матча… (пожимает плечами)

Уит: Да, Биз вам там западню устроил (выпуск про гольф с Кросби и Маккинноном вышел в августе 2019-го. Победитель оплачивал ужин. Биз уверял, что играет плохо, однако выдал потрясающую партию, чем и вызвал подозрения. Маккиннон бросил Бизу, что тот sandbagger – то есть игрок, специально вводящий в заблуждение соперников касательно своего уровня. Так и появилось название проекта, который стал даже популярнее самого подкаста Spittin’ Chiclets – прим. пер.).

Маккиннон: Не знаю, думали вы или нет, что это так бомбанет. Мы вот точно так не думали.

Биз: Я рад, что не стал слушать Кросби. Он же был против съемочной бригады. И тут на него Паша выпрыгивает из кустов на третьей лунке (Паша Эшги – канадский режиссер, сотрудничающий с подкастом, болельщик «Нью-Джерси» – прим. пер.).

Уит: В трусах с лого «Девилс».

Маккиннон: (смеется) Сид еще такой: «Какого ### (черта)?!».

Биз: Кстати о Сиде. Я тут слушал подкаст «32 мысли» (который ведут хорошо знакомые нам по телеканалу Sportsnet канадские журналисты Джефф Марек и Эллиотт Фридман – прим. пер.), где ты рассказывал про то, как он набухался на вечеринке в честь вашей победы в Кубке Стэнли. Наверное, на всей планете нет человека, который так сильно радовался бы за тебя, учитывая все, через что вы вместе прошли (Кросби и Маккиннон родом из одного маленького городка недалеко от Галифакса – прим. пер.).

Вы много работали вместе на тренировках. Он своими глазами видел, что ты безумно хотел пойти по его стопам и выиграть несколько кубков.

Маккиннон: Ради этого мы и играем. Я своими глазами видел, как он выигрывал кубки, и вместе с ним праздновал победы. Я видел, что он горел этим. Я знаю, что он безумно рад за меня. Не думаю, что чужие победы его радуют так же, как успех его собственной команды. Но тут я со всей уверенностью могу сказать, что он действительно за меня рад, и что он мной гордится. В определенном смысле он мой старший брат. Он как раз лет на 8-9 старше.

И это круто. Потому что у меня самый лучший партнер для тренировок на свете. Он многому меня научил. Разделить с ним радость победы – это потрясающе. Тем более он и сам выиграл три кубка.

Биз: Раз ты теперь выиграл кубок, ему теперь придется тренироваться в твоем новехоньком зале? Или ты все еще занимаешься в его потрепанном зале в Галифаксе?

Маккиннон: (смеется) Он до моего зала пока так и не добрался. Его зал построили в 2002-м. Так что он прям нуждается в реновации. Дыра, одним словом. Пора его к себе переманить.

РА: Говорят, что он тусил дольше тебя на твоей же вечеринке. Это правда?

Маккиннон: Правда.

РА: Ничего себе.

Маккиннон: И не говори. Он последним из бара уходил. И это было не рано вечером (смеется). По-моему, они с Троем там до упора сидели (Троем Кросби, отцом Сида – прим. пер.). Круто было.

Уит: Не хочу ни в чем упрекать Денвер, но у меня сложилось такое впечатление, что парад в вашем родном городе нисколько не уступал по масштабам. Не знаю, так ли это на самом деле. Это наверняка незабываемый опыт – побывать на двух таких парадах, да?

Маккиннон: Да, это круто. Я сам не ожидал, что так получится. По-моему, Сид провел в Коул-Харборе, откуда мы оба родом, три парада. Я по молодежке играл за «Галифакс», поэтому решил, что можно и парад там провести. Это было что-то с чем-то. Пришло много болельщиков и «Музхэдс» (команда QMJHL, где играл Маккиннон – прим. пер.), и «Колорадо». Я пригласил друзей, и мы вместе проехались на пожарной машине. Весело было.

Биз: А как вообще составляется список гостей на празднование победы в кубке? Сложно было? Позвал только самых близких? И сколько вообще людей пришло на твою личную вечеринку?

Маккиннон: Было много близких, да. Мне выдали кубок на два дня. Я забрал его у Хэлмера (Даррен Хэлма – прим. пер.) в Детройте и прилетел домой где-то в час ночи. В первый вечер у меня дома собралось человек 40-45, что довольно неплохо. А на следующий день пришло уже человек 130. Хотя я слышал, что кто-то из наших собирал и 300-350. По мне, так это уже ###### (кошмар) какой-то. На одни только фотки уйма времени уйдет.

(улыбается) Вот о чем вообще не догадываешься, пока не выиграешь кубок, так это о том, что от него потом будут дико болеть предплечья. Я, #####, правую руку себе порезал о верхнюю часть самой чаши, потому что всю ночь напролет поил всех из кубка. Это круто, но, блин, как же после этого болят руки. Просто с ума сойти.

Биз: Когда все разошлись, и кубок уехал, выдохнул с облегчением?

Маккиннон: Типа того. Потому что тогда можно спокойно со всеми посидеть. Нехорошо, конечно, так говорить, но… Ты же не выпускаешь его из рук 12 часов подряд. И это круто. Но в какой-то момент уже думаешь, типа, все, хватит. Можете его забирать. Достаточно. Повеселился и хватит.

Биз: А там были всякие чуваки типа РА, которые забрели на вечеринку, хотя их туда никто не звал? Приходилось таких выдворять?

(РА смеется)

Маккиннон: (смеется) Пара-тройка была таких, да. Нашлись те, кто прошмыгнул. Пришлось выгонять.

РА: Замечу, что в этом году меня позвали!

Уит: Ко многим партнерам на такие вечеринки ездил? РА вот к Ньюхуку ездил. Интересно, колесил ли ты за кубком.

Маккиннон: Нет, но зато ко мне в Галифакс приехали Когс и Лэнди (Коглиано и Ландескуг – прим. пер.). Поели донэров, попили «Кита», круто было (donair – это что-то между гирос и шаурмой, особенность новошотландской кухни, Keith’s – местное пиво, популярное по всей Канаде – прим. пер.). Здорово, что мы разделили этот праздник вместе.

Уит: Мне Коглиано рассказывал, что он там Сида стебал все время. Он ведь по городу все на том же пикапе ездит? Когс сказал, что этой тачке уже лет 20.

Маккиннон: (смеется) Что-то в таком духе, вроде, да. 15-16, может. Он псих!

Биз: Только не говори, что это все тот же серебряный Range Rover.

Маккиннон: Не, по-моему, он его пару лет как продал. Он летом уже лет 15 ездит на огромном внедорожнике.

Уит: Suburban же у него?

Маккиннон: Не помню. То ли Suburban, то ли Tahoe. Короче, он псих. Но я его обожаю.

Биз: Он как Уоррен Баффетт (один из крупнейших в мире инвесторов знаменит тем, что водит потрепанный Cadillac XTS и вообще не выставляет напоказ уровень своих доходов – прим. пер.).

Уит: От него прям веет батей, но детей пока нет. А так все то же самое – водит Suburban, развозит всех по городу.

Маккиннон: (улыбается) Да, от него и впрямь исходит какая-то энергетика Бати.

РА: Ты делал с кубком что-нибудь такое, что не попало в сеть? Может быть, ел или пил из него что-то? Было что-нибудь такое необычное, о чем мы не в курсе?

Маккиннон: Да я бы не сказал. Я вообще никогда особо не разделял эту тему про то, чтобы что-то есть из кубка. Даже не знаю почему. Мне просто казалось, что иногда оттуда ели уж совсем какую-то ерунду – просто ради лайков в соцсетях. А мне это неинтересно. Я пил из него пиво, вино, текилу… Вот, в принципе, и все.

Биз: Давай вернемся немного назад и вспомним, как вас сенсационно выбил «Вегас». Было по итогам той серии какое-то собрание с Сакиком? Тебе то лето наверняка сущим адом показалось – приходилось как-то жить с поражением и смириться с ним. Изменил ли ты что-либо в своем тренировочном процессе? Может быть, создал какой-то командный чат, где вы требовали друг от друга еще большей ответственности? Что должно было произойти, без чего ваша победа в прошлом сезоне непредставима?

Маккиннон: Да, по-моему, все как раз наоборот немного было. Мы не стали ничего менять в плане настроя, но вот что нам действительно здорово помогло в прошлом сезоне, так это то, что мы научились быстро забывать о поражениях. «Вегасу» мы проиграли четыре раза подряд. Хотя выходили на каждую игру с бешеным настроем.

Просто каждое поражение на нас давило – никак не получалось смыть его в унитаз. У всех бывают неудачные матчи. С этим ничего не поделать. И не надо себе голову этим забивать. Сыграли ##### (плохо) и сыграли. Может быть, в следующий раз сыграем отлично. Вот это мы поняли прежде всего.

Понимаю, что это клише, но в плей-офф надо уметь сохранять равновесие. Потому что там постоянные взлеты и падения. Все хотят победить и играют на пределе эмоций. Здорово, что мы научились сливать неудачи в унитаз и двигаться дальше. Плюс, думаю, нам очень помогли ветераны, пришедшие в команду – Хэлм, Когс… Да и мы все стали старше. У меня вот уже десятый сезон в лиге, у Гэйба [Ландескуга] – 12-й. И-Джей (Эрик Джонсон), Микко [Рантанен], Кэйл [Макар] тоже стали старше.

У нас получилась дружная и зрелая команда. Мы можем откровенно поговорить друг с другом. Все эти ингредиенты помогли нам победить. Мы выигрывали мини-серии из двух матчей за два дня и взяли матчей десять на камбеке. Нас было тяжело сломить.

РА: В плей-офф вы выиграли 16 матчей и проиграли всего четыре, при этом ни разу не уступая в счете по ходу серии. Были ли какие-то моменты, когда лодку штормило или на протяжении всех 20 игр вам в спину дул попутный ветер, и все было спокойно?

Маккиннон: (ухмыляется) Спокойного там точно ничего не было. Может быть, это со стороны так выглядело.

(РА смеется)

Маккиннон: Я вот помню – потому что как такое забудешь – как мы проиграли пятый матч «Сент-Луису». Я уже сегодня говорил про демонов второго раунда. Мы вели в три шайбы – 4:1 что ли – и в итоге проиграли в овертайме (3:0 и 4:3, но проиграли 4:5 – это был тот самый матч, где Маккиннон сделал хет-трик – прим. пер.). Вот тогда было тяжело. Прям очень-очень тяжело (улыбается).

Потом отправились в Сент-Луис. А добыть победу на их арене очень непросто. Они не просто так Кубок Стэнли выиграли. Орган этот еще там играет или уж не знаю как это называется. В общем, там прям тяжело играть. Но мы выиграли. Хэлм забросил победную секунды за две до конца. Хотя я считал, что мы переигрывали их на протяжении всего матча. Это был важный матч для нас.

Если мотнуть вперед на серию с «Тампой», то им мы тоже проиграли пятый матч на своей площадке. И вот я думаю, что то поражение «Сент-Луису» подготовило нас к шестому матчу в Тампе и помогло его выиграть. Потому что на душе прям погано было тогда. Помню как я педали на велотренажере крутил после игры и чувствовал себя прям погано. Кубок на арене, могли бы сейчас праздновать победу – а мы взяли и проиграли. Это было тяжело.

Но в итоге весь накопленный опыт пошел нам на пользу. Он научил нас извлекать пользу из любой ситуации.

Биз: Я бы хотел вернуться к твоим словам про умение сохранять равновесие. Ты как-то работал над этим летом? Ты ведь настоящий фанатик тренировок и правильного питания. Может быть, ты занимался с каким-то психологом? Ведь после игр ты всегда на эмоциях – это твоя сущность. Может быть, он посоветовал тебе какие-то упражнения после игр? Например, какие-нибудь дыхательные упражнения, чтобы помочь тебе как-то устаканить эту ##### (фигню)?

Маккиннон: Это вообще длительный процесс. Я работаю с психологом уже лет шесть, кажется. Пять или шесть. Как раз с тех самых пор, как у меня карьера в гору пошла. Я многому научился за эти годы. И приобрел огромный опыт. Мы три раза подряд вылетели во втором раунде и поняли, что пора что-то менять.

Думаю, нам как раз и не хватало стойкости, упорности и равновесия. Мы так-то достаточно раскованная команда, но мы вкалываем на тренировках и требуем друг от друга соответствовать высоким стандартам. Мне кажется, нам удалось найти эту тонкую грань. И это сработало.

РА: Пришлось рявкнуть на Кэйла Макара?

Маккиннон: (смеется) Его можно не трогать. Пусть делает все, что угодно.

(РА смеется)

Уит: Я бы хотел вернуться к болезненному поражению от «Сент-Луиса» в пятом матче. Понимаю, что тогда тебе было не до этого – у тебя все на лице было написано. И все же. Ты забрасываешь третью шайбу и выводишь команду вперед 4:3. И это один из лучших проходов через всю площадку в истории плей-офф на моей памяти. Это лучший гол твоей карьеры?

Маккиннон: Думаю, да. По крайней мере на тот момент. Я еще тогда подумал: «Ну теперь-то точно победа за нами. Мы вышли в следующий раунд!» (смеется). Они порой нам голы с таких лютых отскоков забивали, будто хоккейные боги решили нас проверить на прочность и не дать закончить серию в пяти матчах.

А гол и впрямь крутой вышел. Я просто поймал какую-то волну – даже не думал ни о чем. Классный матч получился. Мы тогда поняли, что путь будет трудным, но так и должно быть. Он должен быть изнурительным, мучительным, эмоциональным, грустным и радостным – в общем, многогранным.

Люди этого иногда не понимают. Да, мы зарабатываем много денег и все такое, но в конечном счете мы всего лишь взрослые дети и хотим побеждать. Мы отдаемся своему делу без остатка. Так что, да, тот матч стал для нас серьезным испытанием.

Биз: Я так понимаю, серия против «Сент-Луиса» получилась самой эмоциональной. Особенно учитывая историю про Кадри и бутылочный уотергейт. Трудно было отгородиться от внешнего шума? (Биз обыгрывает известный политический скандал Ричарда Никсона и эпизод, когда вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон бросил в Назема Кадри пустую пластиковую бутылку во время интервью – прим. пер.)

Маккиннон: (смеется) Дичь какая-то, конечно. По-моему, это был четвертый матч серии. Наз тогда еще хет-трик сделал (эпизод с брошенной бутылкой произошел после третьего матча во время интервью каналу TNT – то есть на глазах у Биза – напомним, что в первом периоде той встречи Кадри влетел на полном ходу в Биннингтона, после чего голкипер «Сент-Луиса» больше не сыграл в плей-офф, а Назему стали поступать угрозы расправы и даже смерти – прим. пер.).

Про эту ситуацию хоть кино снимай. К нам приставили какое-то безумное количество охраны. Во время разминки у нас на лавке находилось четверо или пятеро здоровых полицейских, кажется, в штатском. Потому что в адрес Наза поступало огромное количество угроз. Без охраны было не обойтись. Его и убить угрожали, и по расовому признаку оскорбляли, и по дочери его прошлись – короче, ###### (ужас) дичь.

В тот день он сделал хет-трик и отдал голевую передачу. Потрясающий матч выдал. Причем не последний. Он сломал руку в серии с «Эдмонтоном», но потом забил победный гол в овертайме четвертого матча против «Тампы». Его вклад в нашу победу был ничуть не меньше остальных. Нам определенно будет его не хватать.

Уит: Вы как-то общались с ним летом на тему контракта перед и после открытия рынка свободных агентов? У вас был какой-то диалог или ты дал ему полную свободу выбора в этом вопросе?

Маккиннон: Да, мы разговаривали об этом. Надо понимать, что тут все упирается в заработок. Он взрослый человек, у него семья, о ней надо заботиться. Он хотел остаться. И я бы хотел, чтобы он остался. Но не стану же я его уговаривать остаться в команде на условиях, которые его не устраивают. Особенно учитывая мою ситуацию (улыбается).

Поэтому я ни на кого не давлю. Пусть каждый сам за себя решает. Мне бы хотелось, чтобы он остался в команде. Но это закон кубка. После победы часть ребят покидают команду. Отстой, конечно, но так происходит с каждой командой. «Чикаго», «Питтсбург», «Тампа» – все теряли часть состава. Жаль, но тут ничего не поделать.

Биз: Неловко потом в командном чате поди было. Все подкалывают друг друга, и тут один человек грит: «Всем поки!». И уходит в закат.

Уит: Наз покинул чат.

(все смеются) Маккиннон: Он нас нормально так подколол, кстати. По всем канонам Наза. Ребята, я хочу, чтобы вы узнали это от меня лично – я подписался с «Калгари». Всех люблю, но на льду жалеть не буду. И потом – «Назем Кадри вышел из чата».

(истерика)

Биз: Жестко!

Маккиннон: По всем канонам Наза.

Уит: Можно не сомневаться, что он воткнется в тебя в первой же встрече сезона (по иронии судьбы первый матч «Калгари» в сезоне был как раз против «Колорадо», но Кадри отметился лишь одним силовым приемом – прим. пер.).

Маккиннон: (улыбается) Я готов к тому, что мне локтем в лицо прилетит. Здорово, что победа в кубке связывает всех навечно. Все получили перстни, и мне бы хотелось, чтобы мы и дальше играли вместе. Но как бы дальше ни сложились наши карьеры – между нами все равно будет особая связь.

Биз: А как это вы так вдохнули вторую жизнь в Blink 182? (Say it ain’t so/I will not go/Turn the lights off/Carry me home, nananana – прим. пер.)

Маккиннон: А что, они уже все?

Биз: Ну туров у них давно не было. Не думаю, что они распались, но про них как-то толком ничего не слышно.

Уит: Биз, они буквально на днях объявили, что отправляются в тур.

Биз: Так вот я и говорю – «Колорадо» вдохнул вторую жизнь в Blink 182. Причем они же вроде завтра играют то ли прямо перед вашим выходом на лед, то ли сразу после. Представляю какой там ###### (трындец) будет. Там же все арена начнет: «All the… small things…» (вокалист/басист группы Марк Хоппус принял участие в церемонии открытия сезона – прим. пер.)

Маккиннон: Крутая тема. Ты же был у нас на плей-офф? Работал же с арены?

Биз: Чувак, это была чума.

Маккиннон: Да, с ума сойти. В Денвере обожают спорт. И когда ведешь в конце третьего периода в две-три шайбы, а болельщики начинают петь, понимаешь, что надо во что бы то ни стало победить. Атмосфера прям кайф. Правда, может быть, стоит ее приберечь на плей-офф. Не уверен, что нас хватит еще на 41 домашний матч регулярки.

(все смеются)

Биз: Еще было круто, когда Кемперу… ну не клюшкой в глаз дали, но какую-то травму он опять получил. Я работал на той игре. Место в воротах занял Францоуз. И болельщики посреди матча устроили ему бурную овацию. Причем, мне кажется, что именно она подарила ему уверенность в своих силах. После этого он стоял на ушах.

Маккиннон: По-моему, это во второй игре против «Эдмонтона» было. Формально Фрэнки не засчитали «сухарь», но он его заслужил. Он вышел в середине первого периода, не пропустил ни одной шайбы, мы победили 4:0, а арена скандировала его имя (на самом деле, Францоуз сменил Кемпера в первом матче серии, во втором периоде и пропустил три шайбы, а вот во второй игре вышел в старте и заработал «сухарь» – прим. пер.).

То есть у нас второй вратарь – чех. И весь город знает его имя. Мне кажется, что это круто. Тут обожают хоккей. Особенно сейчас. Круто ощущать себя частью этого города.

РА: Ты уже разговаривал с Сидом по поводу похода за вторым кубком подряд? Он давал тебе какие-то советы или, может быть, предостерегал от чего-то?

Маккиннон: (улыбается) По-моему, у него закончились советы. Хватит с меня.

(все смеются)

Маккиннон: Он же не хочет, чтобы я выиграл два титула подряд. Ведь это значит, что тогда кубок достанется не ему.

РА: Действительно, а то еще догонишь его!

Маккиннон: Каждый сезон уникален. Каждая команда уникальна. Хотя, безусловно, у всех побед общие корни. Сид же не раздает советы направо и налево. Мы, скорее, дружим, тусуемся, подкалываем друг друга и так далее. Вот что я больше всего ценю в наших отношениях.

РА: В какой момент ты решил что, мол, все, хватит – пора перевернуть страницу? После парада? Вчера? Понятное дело, что победу в кубке в окно не выбросишь, но когда-то же надо переключаться на новый сезон.

Маккиннон: А это как-то быстро произошло, кстати. Я не стал ничего выкидывать в окно, как ты говоришь, но просто стал играть в хоккей в свое удовольствие. Я вернулся на лед уже недели через две после победы в финале. Дома много моих кентов катались, а мне все равно было нечем заняться. Я не планировал это специально, просто так получилось.

Причем я вообще не в форме был. Плохо играл. Прям ужасно. Вышел на лед пару раз и подумал: «Да что я тут вообще делаю?» (улыбается). А так здорово было. Потом начались сборы, там все мысли были уже о втором кубке. Перстни – это, конечно, круто, но надо двигаться дальше. Трудно жить одними воспоминаниями. Впереди еще один длинный сезон в 82 игры и, надеюсь, плей-офф. Будет тяжело. Так что надо быть готовым.

Уит: Съездил куда-нибудь отдохнуть после сезона или сразу домой поехал?

Маккиннон: Съездил в Кабо дней на пять (Кабо-Сан-Лукас – один из самых популярных курортов Мексики – прим. пер.). Там было клево. А потом еще c И-Джеем в Напу сгонял (долина к северу от Сан-Франциско, знаменитая своими винодельнями – прим. пер.). Уит: А он так и бухал каждый день после победы в финале?

Биз: Он обожает вино. О-б-о-ж-а-е-т.

Маккиннон: (улыбается) Да, он сомелье. Самопровозглашенный сомелье. Скажем, садимся в самолет после игры, а он там со своим вином – по декантерам разливает.

(все смеются) …типа, ему надо подышать. И-Джей, говорю ему, старик, ну прекрати. Можно мне просто бокальчик без вот этого всего? Но вообще он красавчик.

Биз: А он не пытался тебя на скачки подсадить? У него же и свои лошади есть, и ставки на скачки тоже его тема. Уит: В скачки я бы и сам залез.

Биз: У него даже, по-моему, есть лошадь по имени Бизнасти. И у нее хреновые колени – прям как у меня!

Маккиннон: (смеется) У него и Маккиннон есть! И он, кстати, прям ничего. Он мне постоянно статьи скидывает про Маккиннона. Он в последнее время на подъеме. У него там новый тренер. Забавно, конечно, но вообще это сумасшедший бизнес. Людям прям вкатывает. Но я как-то пока не проникся. Я пока еще не столь богат, как И-Джей. Может быть, как-нибудь потом.

Биз: А у тебя есть какие-то интересы, не связанные с хоккеем, на которые ты тратишь деньги? Расскажи о своих грешках в финансовом плане.

Уит: Пивка после зала любит попить.

(Маккиннон смеется)

Биз: Ребята из Галифакса же прям простые и скромные. У меня такое ощущение, что вы ни на что лишнее деньги не тратите. Примерно как Сид.

Уит: В матрас все прячут!

Маккиннон: Да уж, Сид точно деньгами не сорит. Даже не знаю, что тебе ответить. У меня вроде нет ничего такого. Не знаю… ну, может, на бататы и прочую ##### (ерунду) трачусь.

Биз: Про твою любовь к здоровому питанию мы наслышаны. Тогда расскажи вот что – это правда, что у вас в команде строго следят за потреблением сладкого? Ты лично контролируешь питание остальных игроков или просто стимулируешь их в этом плане?

Маккиннон: Ой, слушай, тут из мухи слона сделали, если честно. По-моему, людям, скорее, хочется думать, что я такой, нежели так и есть на самом деле. Каждый волен поступать как хочет. Мы все взрослые люди.

Биз: Ладно-ладно, как скажешь. Просто решил уточнить. Уж простите, что я тут слухи распространяю.

(Маккиннон смеется)

РА: Главную вечеринку лета закатил И-Джей или были мероприятия пожестче?

Маккиннон: Мне кажется, тут ему не было равных. Он посреди дня умотал на частном самолете из Денвера в Калифорнию. Я слышал, он приглашал выступить Kygo (известный норвежский ди-джей – прим. пер.). Но тот заломил полтора миллиона, так что не срослось.

Биз: ##### СЕБЕ!

Маккиннон: Ага.

Биз: ЗА 2-ЧАСОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ?!

Маккиннон: Ага.

Уит: Да даже меньше.

Биз: За такой гонорар он, как минимум, еще его маме цветы купить должен. ###### (ОФИГЕТЬ)!

(Маккиннон смеется)

Биз: ######### (очуметь)… Полтора мульта за то, что он приедет на два часа и нажмет кнопку «ВКЛ»?! И-Джей, твою мать, просто возьми айпод и не выдумывай!

(Маккиннон смеется)

Уит: Биз бы по три шоу в день давал за такие бабки.

Биз: (смеется) Да пошел ты, Уит. Мудила! У меня еще такой вопрос – вы прям серьезно усилились перед закрытием трансферного окна. Ты один из лидеров команды. Руководство клуба как-то с тобой советовалось на эту тему? Типа, подойдет ли такой-то парень нашей команде? Или у Сакика такой богатый опыт, что он говорит, мол, не-не-не, ребят, это я беру на себя, а вы идите ##### (нафиг)?

Маккиннон: На самом деле, руководство часто с нами советуется. Особенно Си-Мак – Крис Макфарлен – наш новый генеральный менеджер, проработавший в должности помощника лет 6-7. Мне кажется, игрокам вообще надо побольше доверять. Ну, если они, конечно, это заслужили – надо еще доказать, что твое мнение чего-то стоит.

Просто, по-моему, лучше всего в хоккеистах разбираются как раз хоккеисты. Все про всех все рассказывают. Когда играешь с кем-то вместе, то прекрасно понимаешь, что из себя представляет тот или иной хоккеист.

Мне очень хотелось, чтобы в нашу команду пришел Когс. Мы с ним уже лет десять готовимся к сезону вместе, ездим на одни и те же летние сборы… Мне всегда нравилась его энергия, пыл и чувство юмора. С ним весело и приятно находится в одной компании. Понятное дело, что не надо от него ждать 20 голов в плей-офф, но нам это и не нужно было. Он настоящий лидер. Да и к тому же он все равно забросил несколько очень важных шайб.

Еще к нам перешли Джош Мэнсон, Нико Штурм и Арттури Лехконен. Фантастическая работа на закрытии трансферного окна. Порой из этого ничего не выходит. Хорошие команды загружаются по полной программе перед плей-офф, а в итоге это ломает всю динамику, и все играют в непривычных сочетаниях. У нас же все вышло идеально. К нам пришли отличные и скромные ребята. И все получилось как нельзя лучше.

Биз: Этот Лехконен вообще как пес кидается на шайбу. Прессингует за всю ##### (фигню).

Маккиннон: Настоящий зверь! Он может весь день сидеть, закинув ногу на ногу при пульсе в 26, а потом выходит на лед и превращается в зверя. Забавно это видеть.

Биз: Поди еще все кроссворды в каждой газете от и до решает, #####. Обожаю таких парней.

Маккиннон: (улыбается) Ага. Он еще фанат всяких шоу про разного сорта мистику. «Игра Престолов», например. Или этот новый сериал «Властелин Колец» на Амазоне – он нам всем уши про него прожужжал. Ему вкатывают всякие эльфы и прочая ##### (ерунда). Крутой чел. Обожаю его.

(смеется) Не хочу сказать, что он странный, потому что это, конечно, не так…

Уит: Он просто финн!

Маккиннон: (пожимает плечами) Да, он просто финн, который обожает потрещать про всяких эльфов. И это круто.

Биз: А есть же куча финнов, которые прям фанатеют от тяжелого рока. Он один из них?

Маккиннон: Неа. Он даже Дрейка толком не знает. То и дело говорит, мол, а что это за песня? Первый раз слышу. А играет, типа, какая-нибудь хитяра Дрейка. А он такой – хм, первый раз слышу. И что они там в Финляндии – уж не знаю из какого он города – вообще слушают?

Он вообще такой парень на расслабоне. Забавно видеть, как спокойный чувак выходит на лед и превращается в настоящего зверя – прессингует, отрабатывает в обороне и бросается под шайбу. Забавно, как он прям моментально переключается.

Биз: Ты вот говорил про частный самолет. Чем ты занимаешься во время перелета? Кто с кем сидит вообще? Рубишься в картишки? Расскажи об этом.

Маккиннон: (улыбается) У меня есть свое место, но если захочу перекинуться в картишки с пацанами, то там мне тоже отведено место. Так что у меня два места.

Уит: А если что, то можешь просто щелкнуть кого-нибудь сзади по уху. Типа, давай вставай – теперь я тут сижу.

Маккиннон: Да со мной все равно никто сидеть не хочет. Так что подсаживаюсь к картежникам. Иногда Ньюли и Бо [Байрем] режутся в карты. Приходится врубать начальника и прогонять их.

Биз: Ньюли – это Ньюхук?

Маккиннон: Ага.

Биз: На него в этом сезоне огромная ответственность свалилась с уходом Кадри. Как он тебе по первым матчам? Думаешь, справится с задачей?

Маккиннон: От него прям другая энергетика в этом году исходит. Такие ребята нужны команде – играет хорошо, набирает по пол-очка за матч. Прям видно, что он играет с большей долей концентрации в этом году. Понимаю, что работа в зале и на тренировках еще нихера не гарантирует. Но он здорово выглядит, пашет на льду будь-здоров, последним уходит из зала – вообще максимально тщательно готовится к каждому матчу.

Он стал задавать больше вопросов и перестал скромничать. Он здорово играет. Мне даже интересно на какой уровень он может выйти. В этой лиге ой как непросто себя найти. Но он сделал серьезный шаг вперед. Думаю, он отлично проявит себя в этом сезоне. Начнет его в роли второго центра – это ответственная позиция, и мы рассчитываем, что он нас не подведет.

РА: У меня вопрос про Джо Сакика. Понимаю, что он спокойный и рассудительный мужик, но, может быть, после победы в кубке он позволил себе как-то оторваться?

Маккиннон: (смеется) Супер Джо! Да я бы не сказал, что он прям в отрыв какой-то ушел, но вот бокальчик красного он любит пропустить. Классный мужик. Да еще и с прекрасным чувством юмора, о чем, наверное, немногие знают. Потрясающий мужик. Юморной. Без этого, мне кажется, вообще не получится быть капитаном команды на протяжении 20 лет. Так что победу он, конечно же, отпраздновал как надо.

Уит: В прошлом сезоне Макар вышел на новый уровень и взял «Конн Смайт Трофи». Тебя не поражает, чего он уже успел добиться? Его ведь называют Макдэвидом в защите. Однако мы слышали – Гринелли, поправь меня если что – что ты временами пихал ему в раздевалке. Это правда? (Майк Гринелли – редактор Spittin’ Chiclets – прим. пер.).

Маккиннон: Так я всем пихаю, тут нет ничего такого.

(Уит смеется)

Маккиннон: Надо ко всем одинаково относиться, Уит, понимаешь? (улыбается) Я никого не притесняю.

Уит: А тебе-то кто-нибудь пихает?

Маккиннон: Я и сам знаю, когда сру как лошадь.

Биз: Просто уходит в туалет, подходит к зеркалу и такой: «АЛЕ, ГАРАЖ, #####! ПРОСЫПАЕМСЯ #####!». Потом выходит, а все между собой переглядываются, типа, ничего себе он дает.

(все смеются)

Маккиннон: Да я сейчас поспокойнее стал и постарше. А про Кэйла я же вам еще три года назад на подкасте говорил, что он станет лучшим защитником лиги. Я думаю, он вообще станет лучшим защитником в истории хоккея. Вы скажете – а как же Бобби Орр? Но, мне кажется, Кэйл будет играть дольше и побьет все рекорды, установленные защитниками. Не знаю, у кого рекорд по очкам, но он перепишет и его тоже (у Рэя Бурка – 1579 очков – прим. пер.). Он вполне может взять пять или шесть «Норрисов» подряд – настолько он хорош.

Он доминирует на площадке и контролирует игру. Он даже в какой-то степени переосмыслил саму позицию защитника. Для того, чтобы так играть, надо обладать определенными физическими качествами. А они есть только у него одного. Это просто невероятно, насколько он сильнее остальных.

Уит: То есть ты нам практически гарантируешь, что однажды он наберет 100 очков за сезон?

Маккиннон: Пфф, тут даже и думать не о чем. Без вариантов. Это вообще ни о чем.

Биз: Вне льда он выглядит таким спокойным. Что он вообще за человек? Что он находит смешным? Что он смотрит, чтобы поржать?

Маккиннон: (смеется) Этого никто не знает. Мы вообще подозреваем, что у него не все дома – просто он это скрывает.

РА: В тихом омуте…

Биз: (смеется) Его на игры выкатывают, как Ганнибала Лектора.

Уит: А в подвале он хранит латексный садо-мазо костюм.

(все смеются)

Маккиннон: Он определенно не любит привлекать к себе внимание. Но его тоже можно отнести к тем, кто повзрослел за последнее время. У него потрясающее чувство юмора. Он невероятно устойчив психологически. Он надежен, как сейф, #####. Что бы ни произошло – он вообще не меняется. И это здорово. Потому что на него можно положиться в каждом матче.

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов его физические данные, но главное, что он фанатик своего дела. Да и к тому же просто классный парень.

Биз: Я еще слышал, что во время минувшего плей-офф тебе написал Уэйн Гретцки. Не знаю, правда это или нет. Если да, то что он сказал и что ты ему ответил? Какими словами он тебя подбодрил?

Маккиннон: Лет пять-шесть назад меня Тайс – Тайсон Бэрри – познакомил с его сыновьями. Так я встретил Уэйна. Он поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Уверен, что он ко многим ребятам в лиге так относится. Он писал мне во время плей-офф и в 2018-м, и в 2019-м. А когда мы выбили «Эдмонтон», он написал что-то вроде: «Желаю победы в финале!». Я до сих пор каждый раз удивляюсь, когда вижу в телефоне сообщения от Уэйна Гретцки. Он еще каждую смску подписывает в конце двумя девятками.

Биз: (кивает) Так и есть.

Маккиннон: Крутая тема. Прям кайф. Только один человек в мире может себе такое позволить. Ну, может быть, двое – 87 и 99. Но на этом все. Круто, когда тебя поддерживают такие люди. Я фанатею от него не меньше остальных.

РА: У меня вопрос про порядок передачи кубка между игроками. Понимаю, что не надо дразнить хоккейных богов, но все же – в какой момент капитан команды принимает решение об этой очередности?

Маккиннон: После победы.

РА: То есть не раньше? Понял.

Маккиннон: Это все уже после победы. Тебе говорят, мол, возьми кубок. А ты им отвечаешь, типа, да не, пускай лучше вот он возьмет сначала. Гэйб передал его И-Джею. А вот он его передал… Хм, кому же он его передал…

РА: Когсу?

Маккиннон: (задумчиво) Не, Когсу его передал я. Может быть, И-Джей мне его дал? #####!

Биз: Да не нервничай, братан.

РА: Все нормально.

Уит: Успокойся, старик.

Маккиннон: (смеется) Ладно. Короче, не помню. То ли я его Когсу дал, то ли наоборот (цепочка была следующей Ландескуг-Э.Джонсон-Коглиано-Маккиннон-Д.Джонсон – прим.пер.). Круто было. Вы, кстати, видели, как Когс кубок поднял? Он же сначала к нам лицом повернулся и поднял его. Круто было – прям как в футболе.

Так что, да, мы как-то это все на ходу решали. Потому что, как ты правильно заметил, никому не хотелось сглазить победу. Да и какая ##### разница в каком порядке кто поднимет кубок? Все же в конечном счете его подняли. Это самое главное.

Биз: Да уж, охренненый вопрос, РА. Идиот, #####.

(все смеются)

РА: Хуже меня и не придумать!

Биз: Ты еще отвечал прям, как я, на уроке географии в девятом классе, когда надо было перечислить столицы разных штатов.

Маккиннон: Все назвал?

Биз: Я стоял там и тупил, типа: «Нууу… Ээээ… Кароч, я без понятия. Ставьте уже двойку, мне на тренировку пора».

(Маккиннон смеется)

Биз: Что там у тебя, Уит-Догг?

Уит: Я про Беднара хотел поговорить. Я просто общался с ребятами, которые его прям хорошо знают. Он вроде летом живет в Южной Каролине в городке Чарлстон, где он в свое время тренировал? (с командой ECHL «Стингрэйс» Беднар проработал семь лет, из них пять помощником, а до этого шесть лет играл там же на позиции защитника – прим. пер.)

Маккиннон: Ага.

Уит: Кого ни спроси – никто про него дурного слова не скажет. И насколько я могу судить, игроки прекрасно к нему относятся. Ты наверняка очень рад, что он выиграл кубок? Часто ли вы с ним общались по ходу прошлого сезона по поводу игры команды в целом и твоей лично?

Маккиннон: Бедси – отличный мужик. Здорово, когда у тебя тренер не самодур. Потому что это было бы очень неприятно и быстро бы всем надоело. А с ним можно прям обсудить что-то. Да, у него есть требования. Но он никого не унижает. И не пытается манипулировать сознанием. Типа там не здороваться с утра и прочая ##### (ерунда). Вы же понимаете, что такое поведение сказывается на игроках.

Бедси прям умеет находить общий язык. Думаю, это его лучшее качество. Он умеет достучаться до игроков. Он работает с командой уже шестой или седьмой год – а это долго для тренера. И при этом он не успел никому надоесть. Разумеется, я очень рад за него. Он же пробился из ECHL. На него нынешняя должность не с потолка свалилась. И не по блату досталась. А ведь такое бывает.

Он выиграл титул в ECHL. Выиграл титул в АХЛ. А затем и с нами. Так что я очень за него рад. Равно как и за Рэя Беннетта. Он уже 23 года в НХЛ работает (22 – прим. пер.). Он начинал в «Лос-Анджелесе» еще в 99-м, вроде (98-м – прим. пер.). И вот, наконец, выиграл кубок. И за Нолана Прэтта, который ставит нападающим игру в большинстве, тоже очень рад. Круто, что все так вышло.

РА: С какими словами он обратился к команде на сборах? Что-нибудь в духе «забудьте прошлый сезон, переверните страницу» или дал вам еще немного насладиться победой?

Маккиннон: Поражения многому учат, но то же самое можно сказать и про победы. Мы поняли, что для победы должны сойтись несколько факторов. Мы не просто так стали чемпионами. На то было несколько причин. Чтобы взять еще один титул, многое придется повторить, а в чем-то даже и прибавить.

Нам надо продолжать играть от ножа и выходить на каждый матч с особым настроем. Понимаю, что на нас сейчас будут выходить с особым настроем, но я пока еще не знаю в чем это будет выражаться. Видимо, грязью поливать будут и все такое.

(все смеются)

Будем стараться заставить соперников сомневаться в своих силах. Надеюсь, у нас будет это получатся на протяжении всего сезона. Но путь предстоит сложный. Нельзя об этом забывать. Надо себя беречь – ведь сезон длинный. Будем надеяться, что нам удастся выиграть кубок еще раз.

Биз: Не хочешь приложить кого-нибудь за то, что он ел из кубка? Кому за эту тему прилетело в командном чате?

Маккиннон: Не-не-не, здесь без комментариев.

Биз: Ну пусть это тогда останется тайной. Вот что я тебе скажу, братан. Чем старше ты становишься, и чем больше сезонов у тебя за плечами, тем больше ты закрываешься. Понимаю, что у тебя хватает проблем. Просто такое ощущение, что в начале карьеры ты позволял себе больше. Теперь же ты бьешься за кубки, и реплики, которые ты позволял себе раньше, уже недопустимы.

Маккиннон: Да уж, в былые годы я мог отмочить что-нибудь эдакое. Может быть, у меня язык немного развязался тогда после пары коктейлей в Галифаксе накануне интервью с вами. Поймали меня тепленьким. А тут у меня первый матч сезона на носу, так что у меня совершенно другой настрой. Поймали бы меня где-нибудь в июле, глядишь, я бы вам что-нибудь поинтереснее рассказал.

Биз: Да вы завтра с командой АХЛ играете (речь про «Чикаго» – прим. пер.)

Маккиннон: (смеется) Ой, прекрати.

Биз: Не хочешь – не соглашайся. Но я говорю как есть. Вам лига настоящий подарок сделала. Они ж меня на просмотр звали на роль шестого защитника.

Маккиннон: И что, ты бы вызвал завтра на бой Дерми? (Кертиса Макдермида – прим. пер.)

Биз: Нуууу…

(все смеются)

Биз: Кстати, хорошо, что ты про него вспомнил. Ты видел, как он упал, пытаясь поднять кубок над головой? Офигенный чувак. Из него же слова не вытянуть. Вечно недовольным ходит. Но стоит ему пропустить пару коктейлей, как он сразу такие коры мочит!

Маккиннон: А вы же играли вместе, да?

Биз: Ага.

Маккиннон: В «Онтарио»?

Биз: Да, в «Онтарио». Правда, его с нами не было, когда мы выиграли Кубок Колдера – но это я так, к слову.

(Маккиннон смеется)

Биз: А так, да, мы с ним в «Онтарио» вместе играли. Надеюсь, он поработал над собой и сможет помочь «Колорадо» в новом сезоне. Sonk! (Позволю себе длинное примечание. «Sonk!» – чисто хоккейный термин, который любят использовать в Spittin’ Сhiclets, сравнимый с футбольным «Оле!», когда мяч прокатывают между ног соперника. В хоккее же этот термин применим в ситуации, когда игрок находится за своими воротами и делает ложное движение над шайбой, имитируя передачу на фланг. Если соперник купился на это движение и дернулся, то игрок с шайбой кричит «Sonk!» – то есть что-то вроде «Ха!». По смыслу соответствует сленговому термину из общей лексики «Psyche!». Особую любовь к «Sonk!» питал защитник Кит Йендл – большой друг Spittin’ Chiclets – прим. пер.)

Маккиннон: Он лютый тип. Он же под два метра ростом, за сотку весом да еще и накачанный. Он обожает насилие. Прям с охотой идет на это дело. Классный чувак. Ну а то, что он с кубком упал… забавно было. Правда, он потом очень переживал по этому поводу. Прям говорил потом: «Простите меня, пожалуйста». А мы ему: «Дерми, старик, да все в порядке, не переживай». Он добрый человек. Работает в поте лица. Здорово, когда он в составе – нас тогда вообще никто не трогает. Никто не хочет с ним связываться.

Биз: Да уж. Настоящий мутант! Ты бы видел, как он дубасил чуваков в АХЛ. Я с ним в одной команде играл – и все равно старался его стороной обходить.

Маккиннон: Понимаю. Он прям ужас наводит.

Биз: У него колпак давно отъехал.

РА: Нэйт, а фамилии на кубке уже выгравировали? Или еще нет?

Маккиннон: (задумчиво) Хороший вопрос… Этим занимается одна женщина в Монреале и, по-моему, весь процесс у ней дней десять занимает (ее зовут Луиза Сан-Жак – прим. пер.). Я видел кубок буквально вчера. Кажется, там пока без наших имен.

РА: Имя на кубке лучше перстня?

Маккиннон: Думаю, да. Потому что твоя имя оказывается в одном ряду с величайшими игроками. Перстень – потрясающая штука. Это тоже круто. И такой есть у всех в команде. Так что выбор непростой. Но все-таки особенно приятно видеть все наши имена вместе да еще и в компании лучших игроков за последние 60-80-100 или сколько там лет. Это прям круто.

Уит: А вы сразу поняли, что произошло, когда Обе-Кубель упал с кубком и помял его, непосредственно перед командным фото?

Маккиннон: Нет. Это, конечно, было интересно. У кубка до сих пор основание погнуто. Жесть вообще. Он просто споткнулся. Он же, вроде, не играл в последнем матче, так что он на холодных ногах был – а лед к тому моменту уже взрыхлился. Поэтому так все и произошло. Забавный момент. Куби вообще забавный парень. (смеется) Но это не лучший его момент. Зато он в первом ряду на той фотке! Он ведь вообще собирался его поставить, а потом встать в заднем ряду. Но поскольку он упал, то решил там и остаться – в первом ряду! Так что не так уж все и плохо для него обернулось.

Биз: Нэйт-Догг, у меня на этом все. Спасибо, что уделил нам время. Понимаю, что у тебя на носу первый матч сезона. Уит, у тебя еще остались вопросы? Может, в гольф хотел с ним еще разок забиться?

Уит: Да нет, можем его отпускать. А то у него вон уже выражение лица меняется – готовится на лед выйти. Хотя не надо так говорить. Перед нами же сидит человек, которому противны клише. Так что выражение «рабочая мина» тут не подходит.

Маккиннон: Обойдемся без рабочей мины.

Уит: Видел, кстати, видос этот про чувака, который спрашивает «что такое рабочая мина?», а потом начинает рожи корчить? Ну да ладно. Нэйт-Догг, поздравляем тебя с новым контрактом и победой в Кубке Стэнли – что куда важнее. Ну и раз вы хотите матч-реванш, то мы что-нибудь придумаем к лету.

Маккиннон: С удовольствием. Можем где-нибудь в Бостоне встретиться и оторваться по полной программе.

Уит: Легко.

Биз: Ну тогда все. Я тебе потом скину адрес тети Марши, чтобы ты ей билеты отправил.

Маккиннон: Только не забудь.

(все смеются)

Понравилось? Поддержи проект рублем!

Номер карты – 4274 3200 3863 2371

Фото: REUTERS/Ron Chenoy, Isaiah J. Downing, Sergei Belski, Stephen R. Sylvanie; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, AAron Ontiveroz; globallookpress.com/Brent Perniac, Mike Mastrandrea